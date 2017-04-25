 Российское МВД учило студентов искать экстремизм на страницах друзей и доносить куратору

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", игры прошли 21 апреля.
Студентов разделили на пять команд, которые проходили испытания: искали подозрительные предметы, призывы к экстремизму и террориста-смертника. Игры организовали для того, чтобы студенты знали, как правильно себя вести при угрозе теракта или выявлении экстремистской пропаганды.
Перед началом игры участников проинструктировали по технике безопасности и приставили к каждой команде куратора, который оценивал их действия и следил за безопасностью.
Первый этап игры - "Подземка" - состоял в поиске изображений экстремистского характера на стенах в коридоре. На этапе "Студенческая аудитория" участники игры искали "взрывное устройство" и отрабатывали правильные действия при его обнаружении.
На этапе "Библиотека" студенты искали признаки экстремизма в текстах, якобы забытых кем-то в студенческой библиотеке. Этап "Дом" заключался в поиске запрещенных публикаций на страницах друзей в социальных сетях.
Затем игроки искали "террориста-смертника" на вокзале. По информации МВД РФ, этот этап - "ЖД-Вокзал" - оказался самым сложным: только одна команда смогла правильно определить "террориста", остальных смутил внешний вид, национальность и поведение обычных "пассажиров".
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На полу топор лежит
От крови весь розовый.
Это сын с отцом играли
В Павлика Морозова.
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https://www.youtube.com/watch?v=zcOhrtAFc-Y
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