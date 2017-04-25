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Все про:донос (41) пропаганда (1979) Россия (70157) экстремизм (96) социальные сети (111)

 Российское МВД учило студентов искать экстремизм на страницах друзей и доносить куратору

В Мурманской области Российской Федерации Центр профессиональной подготовки УМВД РФ провел ролевые игры "Антитеррор-2017" для студентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", игры прошли 21 апреля.

Студентов разделили на пять команд, которые проходили испытания: искали подозрительные предметы, призывы к экстремизму и террориста-смертника. Игры организовали для того, чтобы студенты знали, как правильно себя вести при угрозе теракта или выявлении экстремистской пропаганды.

Перед началом игры участников проинструктировали по технике безопасности и приставили к каждой команде куратора, который оценивал их действия и следил за безопасностью.

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Первый этап игры - "Подземка" - состоял в поиске изображений экстремистского характера на стенах в коридоре. На этапе "Студенческая аудитория" участники игры искали "взрывное устройство" и отрабатывали правильные действия при его обнаружении.
На этапе "Библиотека" студенты искали признаки экстремизма в текстах, якобы забытых кем-то в студенческой библиотеке. Этап "Дом" заключался в поиске запрещенных публикаций на страницах друзей в социальных сетях.

Затем игроки искали "террориста-смертника" на вокзале. По информации МВД РФ, этот этап - "ЖД-Вокзал" - оказался самым сложным: только одна команда смогла правильно определить "террориста", остальных смутил внешний вид, национальность и поведение обычных "пассажиров".

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Та ні,ще 17-й - "червоний терор". Підстав для арешту чи знищення не потрібно. Але задля масштабних заходів потрібні помічники. Новонабрані на роботу стукачі незабаром отримають підвищення до катів, а на їх місце наберуть половину населення РФ. Якраз тоді і настане 37-й.
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Заветам людоеда сталина верны! Северная Корея всё ближе! Как же все побегут наперегонки развенчивать культ недоличности карлика ботоксного.
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А для чего учить, если стукатеть у рузьке в крови?
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Новое поколение вдохнуло слишком много ветра свободы через западные социальные сети. Нужно снова задуть им руськага духа.
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Заголовок не отвечает содержимому статьи.Раньше бы это было гражданской обороной.
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И, кстати, полезное было дело. А то ща только один из десяти может, к примеру, жгут нормально наложить, даже водители.
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накладывать жгут и перечитывать ЧУЖИЕ забытые записи в БИБЛИОТЕКЕ - требуют немножко разных навыков и норм личной морали, не ?
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Я вообще то про первую мед. помощь написал. При всей моей "любви" к СССР, тем не менее там было немало толкового.
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Частично. Но поиски какой то фигни на чьих то страницах - уже не оборона. Одно дело просто наткнуться на что то вроде "реж таких то" и другое выискивать все что можно назвать экстремизмом. Это борьба с инакомыслием.
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квест "Контерстрайк-1937" ))) не шутер а детектив с доносами, подглядыванием, подслушиванием, записыванием в блокнотик....
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Навеяло. Из старинного.

На полу топор лежит
От крови весь розовый.
Это сын с отцом играли
В Павлика Морозова.
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Привет, Юлий! Немного дел разгрести надо было, теперь вот заглянуть получилось
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А еще российское мвд учило студентов стрелять. И это не пейнтбол.
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Опять Рашка возвращается на старые грабли. В этот раз ведь огреет так по дурной башке что не оклимается ж. Буферов в виде союзных республик то уже нету.
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Студенты,они такие разные. Есть"золотая" молодежь, сынки и доченьки, и это не только детишки олигархов; студенты работают курьерами, официантами, посудомойщиками, те, кто реально без крыши, а учится хочет. А есть и те студенты, которые в " фабрике троллей"+ комплиментарные лайки в личных блогах всемогущих
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийское МВД учило студентов искать экстремизм на страницах друзей и доносить куратору
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