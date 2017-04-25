 Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович, комментируя штурм макета рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу.
"Можем павтарить" - кричит Россия на весь мир перед очередным "9 мая". Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Как штурм фанерного Рейхстага. Все, что Россия может теперь - это повторять (себе и миру), что она еще что-то может. Нынешняя Россия как старая пластинка, которую заело на патетическом кобзоновском "день пабеды порахам прапах". Ей нужен этот запах прошлой и последней победы. Он якобы ее вдохновляет. Хотя на самом деле держит в плену вечного прошлого", - заявил Вятрович.
Ранее Министерство обороны России заявило, что построит макет Рейхстага времен нацистской Германии в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Как пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу: "Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект ".
В свою очередь, это заявление вызвало негодование среди политиков ФРГ: "Это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" в отношении Германии ". В Германии планы регулярно устраивать игровой "штурм Рейхстага" восприняли как признак ухудшения отношений России и ФРГ и отметили тенденцию на милитаризацию сознания россиян.
В свою очередь, в Минобороны РФ ответили на критику "подмосковного Рейхстага": "нападки германских политиков вызывают крайнее недоумение ".
23 апреля 2017 года штурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит" транслировался в прямом эфире пропагандистскими кремлевскими каналами.
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Люди из ваты штурмовали "Рейхстаг" из картона. Куда уж карикатурнее.
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Роман Бочкала
в воскресенье
Этого парня видят на Майдане. Чаще лёжа у входа в метро. Фото сделал мой друг Юрий Колесников. Напомнило послевоенную Сербию... Вопрос социальной адаптации ветеранов никто не отменял. Если можете помочь идентифицировать этого мужчину, отзовитесь. Эдуард Малеваный, не служили вместе? Violetta Kirtoka, Дмитро Вітов, тоже можете знать... Нужно помочь человеку!
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Ну теперь пора парад победы проводить из надувных танков.
идиоты.
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"Можем повторить" - ответил народ.
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- Это называется пи""дёж!
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-Батенька, 3 раза за ночь это очень хорошо. Вам грех жаловаться.
-Так ночь ведь полярная.
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тоже диды))
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значить скоро здохнет сталин и хрущев переоформит Крымскую область обратно в Украину)))
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За эти деньги можно было построить настоящий рейстаг, и прилегающие к нему районы.
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