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 Политика Украины, За рубежом
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 Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может"

Россия находится в плену вечного прошлого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович, комментируя штурм макета рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу.

"Можем павтарить" - кричит Россия на весь мир перед очередным "9 мая". Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Как штурм фанерного Рейхстага. Все, что Россия может теперь - это повторять (себе и миру), что она еще что-то может. Нынешняя Россия как старая пластинка, которую заело на патетическом кобзоновском "день пабеды порахам прапах". Ей нужен этот запах прошлой и последней победы. Он якобы ее вдохновляет. Хотя на самом деле держит в плену вечного прошлого", - заявил Вятрович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит". ВИДЕО

Ранее Министерство обороны России заявило, что построит макет Рейхстага времен нацистской Германии в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Как пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу: "Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ построит макет Рейхстага: "Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект". ВИДЕО

В свою очередь, это заявление вызвало негодование среди политиков ФРГ: "Это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" в отношении Германии ". В Германии планы регулярно устраивать игровой "штурм Рейхстага" восприняли как признак ухудшения отношений России и ФРГ и отметили тенденцию на милитаризацию сознания россиян.

В свою очередь, в Минобороны РФ ответили на критику "подмосковного Рейхстага": "нападки германских политиков вызывают крайнее недоумение ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" в отношении Германии, - евродепутат Брок о строительстве "Рейхстага" для юнармейцев в РФ

23 апреля 2017 года штурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит" транслировался в прямом эфире пропагандистскими кремлевскими каналами.
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Московкая Орда никак не поймёт ,что без Украины они никто и взятие Рейхстага ничто
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Вата штурмувала рейстаг з фанери.як забавно😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
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"...а звучит карикатурно."
---------------
Люди из ваты штурмовали "Рейхстаг" из картона. Куда уж карикатурнее.
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интересно какие потери понесли при взятии?
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Как импотент вспоминает что когда то была потенция.
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а как это звучит????
Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может" - Цензор.НЕТ 277

Роман Бочкала
в воскресенье
Этого парня видят на Майдане. Чаще лёжа у входа в метро. Фото сделал мой друг Юрий Колесников. Напомнило послевоенную Сербию... Вопрос социальной адаптации ветеранов никто не отменял. Если можете помочь идентифицировать этого мужчину, отзовитесь. Эдуард Малеваный, не служили вместе? Violetta Kirtoka, Дмитро Вітов, тоже можете знать... Нужно помочь человеку!
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это "один из"... бочкалу в попу чмокни и спроси, почему он не идентифицировал "бойца", фотографируя его!!!
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Спасибо , что выложили это видео, я чувствую что это чмо nik noName, приперлось ударить побольнее, за насмешки над казламордыми обиделось, однако обратите внимание, сколько у него в друзьях украинцев, вот так втираются в доверие тролли кацапские , а потом бьют в самое сердце, стравливают людей на форуме и поливают грязью все к чему прикасаются.
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не обращайте внимание на количество "друзей"... обычно это либо клоны, либо такие же тролли, зарегестрированнные через прокси-сервера
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А Москву спалить не думали, в память о войне 1812 года? Ведь, вроде, тоже тогда победили ))))
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И реконструкцию сожжения поляками, потом татарами, монголами ежегодно проводить))
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А саветцкий флаг над взятым "рейстагом " из картона уже водрузили?
Ну теперь пора парад победы проводить из надувных танков.
идиоты.
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Да пусть себе там играются в своём серпентарии, дебилы.
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Трижды брат Сралина Гитлер напал на СССР,? а причина?с 3 000 танков?без объявления войны?и хотел дойти до Хабаровска? так не бывает
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Не, ну реально, смешно было смотреть на этот цирк. Приехало правительство и давай смотреть как шизанутые ряженые клоуны переползают по болоту до Фанерстага
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Госдума заявила 40 млн. погибших в ВОВ.
"Можем повторить" - ответил народ.
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я представляю как телогрейки после штурма картонного рейхстага нафуячились за дедов! за пабеду! все правильно какое дело сотворили................. ваевале
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а Украина чем отличается? она что смотрит в перед?. что вектор развития направлен вверх. только и можем что смеяться на русскими.. прора развиваться. пора не обращать внимание на путина. а строить страну. а не тырить из нее и хвастаться планами презентациями и делегациями.
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так строй.чего гундосишь? ссср тебе надо,чтобы манну Небесную на халяву сыпали?
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где ты увидел ностальгию по ссср? да еще и у меня?. это тебя гэбня по дуркам таскала? ты лучше оглянись вокруг и посмотри что . так как живет Украина -недопустимо в 21 веке так жить. в стране с белым населением. или ты думаешь . что я здесь зависаю от нечего делать?. так во время перекура тыцну комент. и тот должен быть с конструктивом. так вот надо начинить с общества. это украинцы повально виноваты в происходящем. это из за их согласия нами правят откровенные уроды моральные. это из нашего согласия нас судят взяточники. и лечат такие же врачи. ну и куда не глянь.
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Таваристч Примаков... вам на нефтедобычу... нам путлер мешает, вам нет .... так шо в лесотундру
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как и ожидалось ... полезло дерьмо между пальцами.. Я ВАМ ГОВОРЮ. ЧТО НА ПУТИНА НАДО НАСРАТЬ . И НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ И НАЧАТЬ НАЗЛО ЕМУ СТРОИТЬ УСПЕШНУЮ СТРАНУ. НО ДЛЯ ЭТО НАДО ИМЕТЬ ХЫСТ. -строить . производить. не бухать за рулем. надо иметь желание и силу воли не давать взятки врачам и учителям. повыносить к чертям продажных судей. и поставить честных... только оказывается негде взять.. да. да украинцы нам негде взять честных людей. трудолюбивых. наша нация морально никчемная. вот где зарыта собака. и ЭТО НАДО МЕНЯТЬ. А НЕ ПОСЫЛАТЬ ВСЕХ В ТУНДРУ.
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Не хошь в тундру, дык не проблема, просто иди... учытэл
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А кто такие " рузгие" неужели мокша травящая детей газом и убивающая православную Украину?
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На кацапском форуме один рузьге написал : А не хотите провести реконструкцию немецких дорог, зарплат, уровня жизни по всей России?
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- Доктор, мне 73 года, а я могу 8 раз за ночь с подругой! Как это называется?
- Это называется пи""дёж!

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Есть такой же про чЮкчю.
-Батенька, 3 раза за ночь это очень хорошо. Вам грех жаловаться.
-Так ночь ведь полярная.
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Чудові слова Вятровича. Краще і не скажеш.
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После взятия Рейхстага Сталин вскоре помирает, а Крым возвращается в Украину. Можем повторить?
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Na durakov nado neobracat vnimanyje,a to jesly obratis im eto ponravitsiaJesly v zyzny nicego nevydes. tak konecno ostajiotsia smotret televizor, i eti filmy pro odno i to ze, i tak uze 70 let.Volno ne volno ot etogo otupejes.Poverte vse uze davno zabyli vojnu,vse drugyje strany zyvut segonicnim dniom,a ne starym xlamom
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Кстати Берлин штурмовали 38 стран Антигитлеровской Коалиции..,а не только дохлый ссср...,включая Австралийских солдат и офтцеров..
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На строительство картонного рейхстага потратили 20 миллиардов кацапских фантиков.Дбл бдя :D
Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может" - Цензор.НЕТ 5300
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рейхстаг взяли? ну и "ураааааааааааааа"!!!
значить скоро здохнет сталин и хрущев переоформит Крымскую область обратно в Украину)))
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Мало кто знает,что советский флот почти не участвовал в войне с нацистами,гилеровские подлодки полностью контролировали северные моря аж до Карского моря до лета 1944 года,потом англичане выбили немцев оттуда..
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Это Шо теперь день победы 24 апреля?Блин скрепы трещат
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мдаа, картонный Рейхстаг, петух из говна, надувные "Искандеры"... народ-кампот, хуле..
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Самое главное что стоит все это миллиарды и миллиарды, а вата платит и просит еще добавки.
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Кубинка парк. Там люди отдыхают. Не надо везде видеть угрозы.

Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может" - Цензор.НЕТ 7924
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Все что может нынешняя РФ это обмотать руку старыми советскими портянками, намазать себя вазелином "Звездочка" и заняться аутоэротизмом.
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Там вся жизнь кацапов пронизана карикатурой Вятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может" - Цензор.НЕТ 6258
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Он хотел выстрелить по фанерному рейхстагу и погиб как герой!
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Им надо хрущевки, которые под снос, бомбить. Отличный способ потренироваться.
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А кацапы опущенные потомственные рабы могут только раком ползать.😀
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20 миллиардов рублей, было потрачено на сие действо. И посмотрите насколько оно убогое.
За эти деньги можно было построить настоящий рейстаг, и прилегающие к нему районы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВятрович о штурме рейхстага под Москвой: "Должно звучать угрожающе, а звучит карикатурно. Все, что Россия может теперь - это повторять себе, что она еще что-то может"
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