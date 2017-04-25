 Боевики "ЛНР" усилили проверки патрулей спецмиссии ОБСЕ: записывают данные наблюдателей и проверяют багажники их автомобилей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
Боевики записали имена членов патруля СММ, а также номерные знаки автомобилей миссии.
"Спустя 10 минут еще два вооруженных члена "ЛНР" прибыли на гражданском транспортном средстве с табличками "ЛНР" и настаивали на сопровождении СММ во время патрулирования к пункту пропуска и прилегающему к нему району", - отметили в пресс-службе.
Также 21, 22 и 23 апреля в Петровском боевики настаивали на том, чтобы сопроводить к месту или присутствовать вместе с наблюдателями миссии на месте, где установлена камера СММ.
23 апреля на блокпосте боевиков в Горловке террористы потребовали, чтобы наблюдатели открыли багажники своих автомобилей. Они осмотрели багажники автомобилей, после чего разрешили патрулю проехать.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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ОБСЕ-шники, смотрите, чтобы они вам там чего в багажник не подсунули, после чего вы вдруг "подорветесь на мине".
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