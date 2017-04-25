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 Боевики "ЛНР" усилили проверки патрулей спецмиссии ОБСЕ: записывают данные наблюдателей и проверяют багажники их автомобилей

Боевики террористической организации "ЛНР" в оккупированном селе Дьяково (70 км к юго-западу от Луганска) остановили патруль миссии и спросили о цели визита наблюдателей в пограничный район.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Боевики записали имена членов патруля СММ, а также номерные знаки автомобилей миссии.

"Спустя 10 минут еще два вооруженных члена "ЛНР" прибыли на гражданском транспортном средстве с табличками "ЛНР" и настаивали на сопровождении СММ во время патрулирования к пункту пропуска и прилегающему к нему району", - отметили в пресс-службе.

Также 21, 22 и 23 апреля в Петровском боевики настаивали на том, чтобы сопроводить к месту или присутствовать вместе с наблюдателями миссии на месте, где установлена камера СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 750 взрывов на Донбассе 21-23 апреля

23 апреля на блокпосте боевиков в Горловке террористы потребовали, чтобы наблюдатели открыли багажники своих автомобилей. Они осмотрели багажники автомобилей, после чего разрешили патрулю проехать.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.



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Та не бухло подметают... если есть... всёж огнеопасное!
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Гитлер был трижды братом Кремля и не мочил массово в Сортире ГУЛАГа своих немцев
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"...и проверяют багажники их автомобилей"
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ОБСЕ-шники, смотрите, чтобы они вам там чего в багажник не подсунули, после чего вы вдруг "подорветесь на мине".
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Странная функция контроля. По сути - должно быть обратно - это ОБСЕ должно КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕ!!!! стороны, и проверять автомобили.
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во всём виновата Ежовщина 30-х годов,сталинизму в те годы не было...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики "ЛНР" усилили проверки патрулей спецмиссии ОБСЕ: записывают данные наблюдателей и проверяют багажники их автомобилей
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