 На взятке в $300 задержан руководитель военкомата на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в УСБУ Одесчины сообщили, что сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали в районном центре Килия исполняющего обязанности военного комиссара.
По данным СБУ, майор требовал взятку в размере 300 долл. от участника АТО за направление его сына для прохождения срочной службы в Военно-морские силы ВСУ. По предварительным данным, при получении части названной суммы военком, который якобы также является депутатом Килийского городского совета, задержан.
В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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