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 Политика Украины
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Все про:взятка (3795) Одесса (5506) военкомат (145)

 На взятке в $300 задержан руководитель военкомата на Одесчине

При получении части взятки в 300 долларов от участника антитеррористической операции задержан руководитель районного военного комиссариата на Одесчине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в УСБУ Одесчины сообщили, что сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали в районном центре Килия исполняющего обязанности военного комиссара.

По данным СБУ, майор требовал взятку в размере 300 долл. от участника АТО за направление его сына для прохождения срочной службы в Военно-морские силы ВСУ. По предварительным данным, при получении части названной суммы военком, который якобы также является депутатом Килийского городского совета, задержан.

В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Решается вопрос....нет слов просто.Любое чмо вымогающее деньги должно висеть на столбе,от постового до депутата.
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Одни дают, чтоб не брали в армию, другие-чтобы брали в армию...Отцу нужно было сказать "Не берите моего сына в ВМС!"-и взяли бы назло без взятки.
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всё как обычно, все заняты своими делами...чиновники берут взятки, прокуратура содить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа взятке в $300 задержан руководитель военкомата на Одесчине
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