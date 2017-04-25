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Все про:Луганщина (3846) Укрэнерго (126)

 "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ночью на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области", - рассказал В.Ковальчук во вторник утром.

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та да
так глядишь под следующие выборы парашенка и колючку натянут
местами)
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Откололи Луганский Айсберг... в долгое плавание ОСтров Лугандония... эл-во ведрами и рососсии носить будите ..
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Нужно было отключать зимой, в морозы, а не сейчас, когда с каждым днем теплеет! Вот же шыколадные ублюдки!
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А в чем СМЫСЛ блокады и дергания рубильником?
Я таке понимаю это развод Украины с ЛДНР - типа каждый остается при своем? Или в этом какойто более глубинный смысл? Тоесть все что требовали Сепары - "оставьте нас дотационных" и живите своей богатой жизнью воплащается в реальность?
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У меня там родственники живут. Свет у них есть. И никто не знает, то ли это Украина все еще поставляет, то ли уже к раше подключились.
Возможно, наши врут.
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Не пройшло і 3-х років!!!! Все одно краще пізно ніж надто пізно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук
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