 "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области", - рассказал В.Ковальчук во вторник утром.
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так глядишь под следующие выборы парашенка и колючку натянут
местами)
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Я таке понимаю это развод Украины с ЛДНР - типа каждый остается при своем? Или в этом какойто более глубинный смысл? Тоесть все что требовали Сепары - "оставьте нас дотационных" и живите своей богатой жизнью воплащается в реальность?
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Возможно, наши врут.
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