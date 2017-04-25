 "Укрэнерго" прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области", - рассказал В.Ковальчук во вторник утром.
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У Донецкой области 5,8 млрд грн долгов за электроэнергию, у Луганской - 5,2 млрд грн, - Тука(76)
Замкомроты одной из бригад ВСУ задержан на Луганщине за вымогание 1,5 тыс. долл. и 10 тыс. грн у матери подчиненного, - Нацполиция. ФОТО(54)
МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"(61)
С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай(338)
Очільника Держгеокадастру Луганщини спіймали на хабарі. ФОТО(0)
Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко(116)
Село Пришиб, где подорвался патруль ОБСЕ, с начала войны контролируют боевики, - МВД(67)
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Чтобы этого не было, нужно было заранее провести новые ЛЭП и запитать юг Донецкой области от той же Запорожской АЭС.
Ну а в Луганской области такой ситуации нет.
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Так они в потемках ничего и не увидят! ))))
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Михаил ЖИРОХОВ
Военный эксперт
Вторник, 25 Апреля 2017, 08:30
После отключения "ЛНР" от украинского электричества у "гибридов" нет ни одной причины, чтобы не разрушить обстрелами Счастьинскую ТЭС
Отключение подачи электроэнергии в "ЛНР", о котором сегодня утром заявила "Укрэнерго", с одной стороны не вызывал у руководства "молодой республики" никаких серьезных опасений. Дело в том, что к этому времени в РФ и в "ЛНР" уже проведена определенная работа по перенаправлению движения электрики из-за рубежа.
Как утверждают представители оккупационной администрации, для переключения хватит буквально четырех часов. Такой вариант вполне реален - Луганская область и до войны потребляла в разы меньше электроэнергии, чем та же Донецкая, а сейчас после фактической остановки промышленного производства и подавно. Но с другой стороны, теперь возникает целый "букет" проблем для нас.
Прежде всего, это конечно судьба Луганской ТЭС в Счастье. Начиная с 2014 года, станция регулярно попадала под обстрелы боевиков, но, по большому счету, они не ставили себе целью разрушить инфраструктуру, так как тогда сами остались бы без единственного на всю Луганщину источника электроэнергии. Теперь, похоже на то, что любые ограничения для обстрелов со стороны "ЛНР" автоматически сняты.
И ситуация этим не ограничивается. В результате боевых действий станция оказалась вне Объединенной Энергосистемы Украины, так как точки увязки в нее были разрушены и не восстановлены. Фактически образовался некий "луганский энергоостров". Именно поэтому любая остановка Луганской ТЭС фактически парализует жизнь в первую очередь севера области, подконтрольной нам территории.
Кроме того, уголь к станции можно подвезти только со стороны "ЛНР". До сегодняшнего дня существовали некие "серые" договоренности, по которым оккупационная администрация обеспечивала станцию углем с юга Луганской области, взамен получая электроэнергию.
Георгий Тука, например, став губернатором области, был вынужден признать, что другого выхода из сложившейся ситуации просто нет: "Достаточно часто я слышу возгласы типа "Нельзя торговать с оккупантами" и т.п. Еще совсем недавно я и сам так считал. Сейчас, проработав лишь две недели, я снизил градус".
То есть остановка подачи электричества на неподконтрольные территории автоматически приведет к прекращению поставок угля. Мы надеемся, что наши власти проработали такой вариант, иначе блэкаут постигнет не "ЛНР", а свободную часть Луганской области. Что не сможет не сказаться на нашей обороноспособности на этом направлении.
Конечно, в идеале Плотницкому гораздо нужнее эта станция не в виде развалин (хотя проще всего вывести станцию из строя, обрезав парой залпов "Ураганов" подводящие линии электропередач), а виде военного трофея, как еще один козырь в переговорах с Киевом, поставив его в энергетическую зависимость. Однако географическое положение Луганской ТЭС практически не оставляет шансов "молодой республике" провести успешную наступательную операцию с форсированием полноводного Северского Донца.
По той же географической причине, крайне сложно будет и нашей стороне отодвинуть линию фронта от Счастьинской ТЭС, чтобы обезопасить ее от обстрелов. Не менее сложно будет и подавлять батареи врага, которые будут пытаться вывести станцию из строя. От Счастья до околиц Луганска всего 15 километров, так что ничто не мешает "гибридам" использовать свою любимую тактику обстрелов из жилой зоны, прикрываясь мирными жителями.
Что же касается руководства "ЛНР", то выбор у них небольшой - попробовать дальше договориться, но тогда серьезным препятствием станет долг перед ООО "Луганское энергетическое объединение" в 5 млрд. гривен за поставленную в 2014-17 годах энергию. Естественно, что таких денег им никто не даст - ни Россия, не тем более Международный Красный Крест (который, кстати, до этого выплачивал небольшие суммы, чтобы не останавливать водоснабжение оккупированных территорий). Или "назло маме" целенаправленно разрушить такой важный для Украины энергообъект, добавив Киеву серьезных проблем уже не в отдельно взятом городе Авдеевке, а на севере целой области.
Какой вариант развития событий наиболее реален, сложно сказать, но очень надеемся, что у наших властей есть и "План А" и "План Б". К сожалению, вынуждены констатировать, что ситуация с электроснабжением может быть катализатором для начала активных боевых действий на луганском направлении.
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ЗЫ. Мариуполь на 95% снабжается водой из канала Северский Донец - Донбасс и лишь на 5% из Старокрымского водохранилища, а Южнодонбасский водовод и насосные станции, которые подают воду в Мариуполь, находятся на территориях, подконтрольных оркам. Также они обеспечивают водой Красноармейск и Доброполье
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"Авдеевка получает газ из Донецка, а Мариуполь получает электроэнергию из Старобешево. А очистка воды всей области - на станции под Донецком, на линии фронта. Это не проблема РФ, им-то наплевать, они готовы все разрушить, жизнеобеспечение Донбасса - это наша общая проблема. И ее блокадой не решить. Обрыв инфраструктуры приведет к тяжелым последствиям на Донбассе."Джерело: http://ua.censor.net.ua/r430189
http://ua.censor.net.ua/resonance/430189/scho_robyty_z_blokadoyu
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НЕ ЗАИГРЫВАЙТЕ С ТЕРРОРИСТАМИ !
НЕ УБЛАЖАЙТЕ ОККУПАНТОВ !
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Знеструмлено лінію 35кВ з непідконтр.тер. на п/с"Трьохізбенка".Без електропостач.залишились:Трьохізбенка, Калаус, Оріхово-Донецьке, Кряківка
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С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Били по Широкино, Водяному и Каменке, - штаб
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Поставлять электроэнергию оккупантам и террористам, чтобы им легче и комфортнее было убивать украинцев как-то цинично и глупо.
Власть наверное трезвеет и это уже хорошо.
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При таком раскладе пусть и в Донецкой отключат.
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Какое- то странное отключение.
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интересно, когда начнут сраться за оплату?
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а так то да, хорошая новость
пусть с мордора сепары запитываются
сначала надо вернуть луганскую область
а донецкая сама сольется
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а ты думал лугандонцы тебе заплатят?
за свет и газ?)
ну ты смешной)) они считают что это путин им все дал
который нагнул на это дело парашенко по праву сильного
не хотите воевать, платите, какие еще могут быть варианты?
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