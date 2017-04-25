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Все про:Луганщина (3844) Укрэнерго (126)

 "Укрэнерго" прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ночью на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области", - рассказал В.Ковальчук во вторник утром.

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Якби ж то.. Мабуть чекали, коли сєпари наладять постачання з-за парєбріка, тоді і відключили..Он на рашистських сайтах пишуть, що електропостачання відновили..https://news.rambler.ru/cis/36712134-kiev-pogruzil-lugansk-vo-tmu/
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А запаребрік давати електрику на халяву не буде, все одно доведеться платити.
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но неоплаты теперь россии пойдут А то "НА ХАЛЯВУ" пользовались и Украине не платили (((
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ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАЛЫМ ХАЙ ГНОЙСМАН ВМЕСТЕ С РОЗЕНБЛЯТОМ ПОЕДУТ И ЗАБЕРУТ ДОЛГИ
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ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАЛЫМ ХАЙ ГНОЙСМАН ВМЕСТЕ С РОЗЕНБЛЯТОМ ПОЕДУТ И ЗАБЕРУТ ДОЛГИ
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Просто теперь деньги по оплате тарифов пойдут не на погашение долгов Укрєнерго,а прямиком в кармані.
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С Донецком немного сложнее. Если мы дернем рубильники на Углегорской и Кураховской ТЭС, оставив без света северные районы Донбабве, то они дернут рубильник на Старобешевской ТЭС, оставив без света наше Приазовье (Мариуполь, Волноваху и т.д.). Так что в войне рубильников счет будет 1:1.
Чтобы этого не было, нужно было заранее провести новые ЛЭП и запитать юг Донецкой области от той же Запорожской АЭС.
Ну а в Луганской области такой ситуации нет.
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а грося скажет:"кто бы мог подумать, что они могут нам отрубить свет"
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Как минимум, расквасить рубильник кой-кому.
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За 3 роки війни цілком реально було прокласти альтернативну лінію електропередачі, щоб не залежати від луганди. Але хіба наших "керовників" цікавить незалежність?
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У всей Донбабве задолженность около 0,5 млрд. грн., а у Луганды - 2,6.
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Вот беда ватанам! Грозились, что до 1 мая: "Украина прекратит своё существование как государство" (с) куркенфюрер Захарченко.
Так они в потемках ничего и не увидят! ))))
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Так вже всьо. І парад пабєди вже був в Києві...
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Что там парад победы в Киеве. Вон , на днях рейхстаг захватили
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛНР. СЧАСТЬЕ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОВУЮ АВДЕЕВКУ




Михаил ЖИРОХОВ

Военный эксперт
Вторник, 25 Апреля 2017, 08:30
После отключения "ЛНР" от украинского электричества у "гибридов" нет ни одной причины, чтобы не разрушить обстрелами Счастьинскую ТЭС

"Укрэнерго" полностью прекратила электроснабжение временно оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук - Цензор.НЕТ 7623

"Укрэнерго" полностью прекратила электроснабжение временно оккупированной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук - Цензор.НЕТ 3565
Отключение подачи электроэнергии в "ЛНР", о котором сегодня утром заявила "Укрэнерго", с одной стороны не вызывал у руководства "молодой республики" никаких серьезных опасений. Дело в том, что к этому времени в РФ и в "ЛНР" уже проведена определенная работа по перенаправлению движения электрики из-за рубежа.
Как утверждают представители оккупационной администрации, для переключения хватит буквально четырех часов. Такой вариант вполне реален - Луганская область и до войны потребляла в разы меньше электроэнергии, чем та же Донецкая, а сейчас после фактической остановки промышленного производства и подавно. Но с другой стороны, теперь возникает целый "букет" проблем для нас.
Прежде всего, это конечно судьба Луганской ТЭС в Счастье. Начиная с 2014 года, станция регулярно попадала под обстрелы боевиков, но, по большому счету, они не ставили себе целью разрушить инфраструктуру, так как тогда сами остались бы без единственного на всю Луганщину источника электроэнергии. Теперь, похоже на то, что любые ограничения для обстрелов со стороны "ЛНР" автоматически сняты.
И ситуация этим не ограничивается. В результате боевых действий станция оказалась вне Объединенной Энергосистемы Украины, так как точки увязки в нее были разрушены и не восстановлены. Фактически образовался некий "луганский энергоостров". Именно поэтому любая остановка Луганской ТЭС фактически парализует жизнь в первую очередь севера области, подконтрольной нам территории.
Кроме того, уголь к станции можно подвезти только со стороны "ЛНР". До сегодняшнего дня существовали некие "серые" договоренности, по которым оккупационная администрация обеспечивала станцию углем с юга Луганской области, взамен получая электроэнергию.
Георгий Тука, например, став губернатором области, был вынужден признать, что другого выхода из сложившейся ситуации просто нет: "Достаточно часто я слышу возгласы типа "Нельзя торговать с оккупантами" и т.п. Еще совсем недавно я и сам так считал. Сейчас, проработав лишь две недели, я снизил градус".
То есть остановка подачи электричества на неподконтрольные территории автоматически приведет к прекращению поставок угля. Мы надеемся, что наши власти проработали такой вариант, иначе блэкаут постигнет не "ЛНР", а свободную часть Луганской области. Что не сможет не сказаться на нашей обороноспособности на этом направлении.
Конечно, в идеале Плотницкому гораздо нужнее эта станция не в виде развалин (хотя проще всего вывести станцию из строя, обрезав парой залпов "Ураганов" подводящие линии электропередач), а виде военного трофея, как еще один козырь в переговорах с Киевом, поставив его в энергетическую зависимость. Однако географическое положение Луганской ТЭС практически не оставляет шансов "молодой республике" провести успешную наступательную операцию с форсированием полноводного Северского Донца.
По той же географической причине, крайне сложно будет и нашей стороне отодвинуть линию фронта от Счастьинской ТЭС, чтобы обезопасить ее от обстрелов. Не менее сложно будет и подавлять батареи врага, которые будут пытаться вывести станцию из строя. От Счастья до околиц Луганска всего 15 километров, так что ничто не мешает "гибридам" использовать свою любимую тактику обстрелов из жилой зоны, прикрываясь мирными жителями.
Что же касается руководства "ЛНР", то выбор у них небольшой - попробовать дальше договориться, но тогда серьезным препятствием станет долг перед ООО "Луганское энергетическое объединение" в 5 млрд. гривен за поставленную в 2014-17 годах энергию. Естественно, что таких денег им никто не даст - ни Россия, не тем более Международный Красный Крест (который, кстати, до этого выплачивал небольшие суммы, чтобы не останавливать водоснабжение оккупированных территорий). Или "назло маме" целенаправленно разрушить такой важный для Украины энергообъект, добавив Киеву серьезных проблем уже не в отдельно взятом городе Авдеевке, а на севере целой области.
Какой вариант развития событий наиболее реален, сложно сказать, но очень надеемся, что у наших властей есть и "План А" и "План Б". К сожалению, вынуждены констатировать, что ситуация с электроснабжением может быть катализатором для начала активных боевых действий на луганском направлении.
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так давайте им дань платить как рашка чечне...лишь бы не стреляли..эксперты диванные
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Раша дань платит не что бы не стреляли,а что бы Чечня говорила что она часть раши, а то и другие разбегутся.
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20 лет твари в Чечне воевали, маленькую территорию отвоевать не могли, если бы Чечня оторвалась, то параша распалась бы еще на 40 стран.
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Дааааа? С Днепра ? Ты географию знаешь? Знаешь ге там тот мариуполь ?
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"Без волнений и восклицаний!" (с) Задержите дыхание, выдохните, успокойтесь и не демонстрируйте собственное невежество.)
ЗЫ. Мариуполь на 95% снабжается водой из канала Северский Донец - Донбасс и лишь на 5% из Старокрымского водохранилища, а Южнодонбасский водовод и насосные станции, которые подают воду в Мариуполь, находятся на территориях, подконтрольных оркам. Также они обеспечивают водой Красноармейск и Доброполье
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И что дальше? Аргумент боятся? Перерубят воду, пиздец будет, разумеется, но есть государство и есть рабочие руки построить новые линии водоснабжения, не все же время воровать.
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Дальше? Вопрос не ко мне.) Еще три года назад надо было начинать действовать, но не доходили руки, очевидно... или деньги, которые интенсивно рассовывались по карманам.
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Согласен на 100%, сейчас бы много народа были бы живы
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Главред ЦН писал, что очистка воды для всей Донцкой области осуществляется на станции под Донецком.

"Авдеевка получает газ из Донецка, а Мариуполь получает электроэнергию из Старобешево. А очистка воды всей области - на станции под Донецком, на линии фронта. Это не проблема РФ, им-то наплевать, они готовы все разрушить, жизнеобеспечение Донбасса - это наша общая проблема. И ее блокадой не решить. Обрыв инфраструктуры приведет к тяжелым последствиям на Донбассе."Джерело: http://ua.censor.net.ua/r430189
http://ua.censor.net.ua/resonance/430189/scho_robyty_z_blokadoyu
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а так и будет, только вот наши будут опять скулить, что это нарушение и провокация, но на этом всё и закончится.
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Вот так же боялись пожертвовать парой тройкой зданий в 2014м ( имею ввиду захваченные отделение МВД в Словянске, СБУ в Луганске и Донецке) , получили войну!
НЕ ЗАИГРЫВАЙТЕ С ТЕРРОРИСТАМИ !
НЕ УБЛАЖАЙТЕ ОККУПАНТОВ !
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Они могут и Киев, Одессу, Львов разрушить, так, что? дальше будем на шантаж вестись? Насали на нас, еще насрут на голову и опустят в канализационный сток с отрезанными яйцами, они это могут. Так что, доводить до этого?
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электроснабжение есть
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Как гуманно . Когда дни стали длинными, отопление не нужно.
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МТОТ‏ @mtot_gov_ua 1 ч.1 час назад
Знеструмлено лінію 35кВ з непідконтр.тер. на п/с"Трьохізбенка".Без електропостач.залишились:Трьохізбенка, Калаус, Оріхово-Донецьке, Кряківка
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с Захарченко договорились, он уже отправил чемодан с налом?
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так заХЕР же согласился войти в состав Украины..на правах конфедерации ..змова с харантом
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Т.е. остальные оккупированные части мы по-прежнему оплачиваем.Очень гуманно.
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Раз у них до сих пор электричество есть, значит что-то пошло не так, или опять какой-то договорняк.
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Интересно лугадонцы вернуться к себе в" родную гавань", в Приуральск?
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И это после 3-х лет? Созрели?А как же вопли -там же наши люди, они же дети, они в боевики пойдут......
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Пишут что в 23:43 отключили, а в 00:15 уже подключили некоторые районы на альтернативнхы источниках. Ну посмотрим на сколько хватит их альтернативных источников
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Разница в том, что теперь за "свет" лугандонам придется таки платить. Шара кончилась. Но уже кремлю. Те заставят, вариантов нет
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да. поставляет шыкаладный цех и свет и газ.
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Гроси ждали пока из за паребрика наладят энергоснабжение лугандонам и только тогда решились твари трусливые...
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Давно пора отключить, надо было сразу после захвата территорий , как выкуривают террористов из захваченного здания? Отключают прежде всего свет, воду ,телефон.
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Давно это нужно было сделать.

Поставлять электроэнергию оккупантам и террористам, чтобы им легче и комфортнее было убивать украинцев как-то цинично и глупо.
Власть наверное трезвеет и это уже хорошо.
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Пока тепло, нужно полностью отрубить им не только свет, но и воду, как в луганске, так и в даунецке, а себе тянуть новые ветки до холодов, и пошли они....
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Три года офшорная мерзость у власти Три года он палец о палец не ударил для страны Три года он тогует с фейковыми республиками и х...ом Три года втирает нам о неких реформах Занимая едва ли не первое место в мире по корупции Не верю что оно лишится прибылей от торговли с пидорами
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Поддерживаю, такое не заметить может только л.о.х. умственный отсталый
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В Авдеевке террористы и оккупанты не дают исправить повреждения, чтобы можно было поставлять электроэнергию.
При таком раскладе пусть и в Донецкой отключат.
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Вот так свое рукожопие преподносят как победу. По все стране с электричеством катастрофа, остановки ТЭЦ и веерные отключения, а они за ЛНР переживают
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Это в казахстане с электричеством все так плохо?
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Там жА нашЭ людииии , кАторые не пускали НАШИ танки и звали хуйла...
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ХЗ, но тока шо по новостям сказали шо тпм только кое-где нет ликтричества.
Какое- то странное отключение.
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ростовчане поделились с братьями по разуму
интересно, когда начнут сраться за оплату?
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Главное что вовремя предупредили сепаров об отключении, заботливые вы наши.
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И это радует! Правда опоздали как минимум на 3 года, однако, как гласит известная мудрость-"Лучше позже, чем никогда"
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жаль пиздновато
а так то да, хорошая новость
пусть с мордора сепары запитываются
сначала надо вернуть луганскую область
а донецкая сама сольется
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а что хорошего? кто оплатит уже поставленную электрику на дамбас- бамбас?
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украинцы конечно
а ты думал лугандонцы тебе заплатят?
за свет и газ?)
ну ты смешной)) они считают что это путин им все дал
который нагнул на это дело парашенко по праву сильного
не хотите воевать, платите, какие еще могут быть варианты?
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С Ма-ацквы спрос будет! Дыра-Лунадон-Крымнаш (хотели и больше, да не удалось) - её ФСБэшные проекты!...
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А ДНРовцы исправно платят? Или у тоже за счёт других живут? Сколько у них долга за электричество? А? У ЛНРовских 5 миллиардов. У этих сколько?
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у этих еще больше т.к. дамбас всю галактику кормит - тамжынашилюди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрэнерго" прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганщины, - глава компании Ковальчук
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