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Все про:обстрел (6076) Донбасс (14280) Антитеррористическая операция (16534) Широкино (420) Чепурной (27)

 С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Били по Широкино, Водяному и Каменке, - штаб

Ночью со стороны боевиков зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня, били преимущественно из стрелкового оружия по Широкино, Водяному и Каменке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

"На данный момент (с полуночи до 8:00 25 апреля. - Ред.) зафиксированы 5 обстрелов в районе проведения Антитеррористической операции. Из них четыре на приморском направлении. Обстрелы велись с использованием стрелкового оружия. Трижды противник обстрелял из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов морпехов в районе Широкино. Один раз из стрелкового оружия бил по морским пехотинцам в районе Водяного. На донецком направлении также зафиксирован один обстрел с использованием стрелкового оружия, это произошло возле Каменки", - отметил он.

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По словам Чепурного, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе проведения АТО, нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.
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Это же партнеры, которым электричество по сей день поставляют, как же так!
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Луганщину от света отключают. Когда отключат и Донецк , обстрелов станет совсем мало
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Били по Широкино, Водяному и Каменке, - штаб
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