 С начала текущих суток боевики осуществили 5 обстрелов. Били по Широкино, Водяному и Каменке, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"На данный момент (с полуночи до 8:00 25 апреля. - Ред.) зафиксированы 5 обстрелов в районе проведения Антитеррористической операции. Из них четыре на приморском направлении. Обстрелы велись с использованием стрелкового оружия. Трижды противник обстрелял из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов морпехов в районе Широкино. Один раз из стрелкового оружия бил по морским пехотинцам в районе Водяного. На донецком направлении также зафиксирован один обстрел с использованием стрелкового оружия, это произошло возле Каменки", - отметил он.
По словам Чепурного, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе проведения АТО, нет.
Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.
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