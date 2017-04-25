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Все про:Канада (899) Пентагон (404) Россия (70157) самолет (2151) США (12432)

 Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон

Российские военные самолеты на прошлой неделе несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более чем два года.

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом говорится в сообщении Пентагона 24 апреля.

По данным оборонного ведомства США, бомбардировщики Ту-95 "Медведь" были обнаружены в международном воздушном пространстве трижды - дважды в районе Алеутских островов Аляски и один раз вблизи материковой Аляски и Канады.

Эти облеты произошли 17, 18 и 20 апреля, дважды на перехват поднимались истребители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

Представитель Пентагона Джефф Дэвис сказал, что такие облеты не происходили у берегов Аляски в течение многих лет, возможно, потому, что бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.

На прошлой неделе в Пентагоне информировали о первый подобный инцидент, произошедший 17 апреля.
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Оно само скоро развалится. Зачем тратить деньги налогоплательщиков?
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Так в том то и дело, что развалится, а куски могут на голову американцам упасть. Не, лучше уж посбивать на подходах.
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Столько не живут.:D
Боинг Б-52 «Стратофортресс» (англ. Boeing B-52 Stratofortress - «Стратосферная крепость») - американский многофункциональный тяжёлый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС ВС США, с 1955 года.
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Зрівняв х у й з пальцем - з таким обслуговуванням як у амерів - він може літати ще 50 років...
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Главное чтобы он после взлета, начал "берлогу" искать и "поглубже"... можно в океЯне
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Ну насчёт вдоль Аляски Вы уж погорячились. 600 км было до Аляски. Ближе бы подошли, оказались бы в океане. А он в это время очень холодный
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Вот смеху будет если такое старье наебнется возле Америки)) как-никак, а статистика + кривожопорукость вонючей кацапни с каждым таким успешным полетом приближает явный позорный фейл))
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Ну да, в море "чудо-техники"- "Адмирал Кузнецов" в небе медведи-"напугали" всех, как бабушка ежика голой...опой
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Представляю,как у амеров руки чесались приземлить этих надоедливых мух...
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Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон.
Это у них приступ медвежьей болезни...
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Летчиков отмыть, проветрить, окунуть в деодорант и представить к награде!
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Аляска конечно не Париж, но и над дней фанера летает
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Напишу старый анекдот вам до утренней кавы. На собрании колхоза решают куда деть большую прибыль. Колхозники предлагают разные варианты. Встает старый дед и говорит: а давайте на все гроши купим фанеры. " зачем?" Его спрашивают. Дед в ответ: сделаем аэропланы и айда из этого колхоза.
Думаю, что рашкины пилоты тоже мечтают свалить в цивиллизацию, только никто не приглашает. Все их только шугают истребителями. 😀😀😀
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генерал Жюков,нач.штаба РККА : товаристч Сралин,Гитлер напал на ссср,это война..,ни можит бить,у Гитлера нет танков и самальтов,ти што нисёшшь гинираль?
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Очень красиво написали Американцы-,,Такие полеты не совершались несколько лет,видимо ту-металлолом,были на тех.обслуживании.
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Про старье это глупости. Американский основной стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress 1952-го года. Выпускать перестали в 1962-м, а Ту-95 Медведь выпускали до 1992-го года. Stratofortress до сих пор самый надежный из американских бомбардировщиков. Зачем изобретать велосипед? Глупейшие рассуждения диванных военных экспертов уже начинают раздражать.

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От в-52 остался только фюзеляж,а все остальное и даже двигатели ,заменены на новые более экономичные и более мощные. А у ту -95,за это время появился GPS американский и то для автолюбителей.Вот и вся разница.
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а меня "убивают" такие эксперты как ты, которые приходят на "цензор" в попытках найти экспертов!
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Остался только фезюляж, остальное из пустыни Мохаве (Air and Space Port), Калифорния
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Так и И-16 тоже были надежные истребители.А слабо им против Х-35 повоевать?
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Для тугодумов. В-52 до сих пор основной стратегический бомбардировщик армии США.
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Очень дорогой неудачный эксперимент. Программу производства закрыли. Сравни сколько раз использовался В-52 и сколько это чудо в перьях.
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Если сравнивать за последние 20 лет (когда оба самолета были на вооружении), то летали они примерно одинаково. Ну и плюс В-1В летал больше, чем они оба.

Мы ж не будем сравнивать наши ни с Вьетнамом, когда у США кроме Б-52 стратегическим бомберов и не было, а В-2 даже на черетежах еще не было?
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С той лишь разницей, что Б-52 - реактивный, а Ту-95 с пропеллерами. В ХХІ веке с пропеллерами!

Не удивляет тот факт, что больше ни в одной стране мира нет турбовинтовых бомбардировщиков? И никогда не было! Да и вообще турбовинтовых боевых самолетов в мире - единицы.

Турбовинтовой двигатель - удел пассажирских и транспортных самолетов!
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И да, основные бомбардиовщики в США - В-1В Lancer (в ВВС США их 66 штук). В-52 в строю осталось только 44...
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Сказки не рассказывай. В-52 больше. В-1В Lancer это наверно самый большой провал в истории американского авиастроения. За сравнительно короткий срок 10 самолетов разбились в результате катастроф. Все уже давно отказались от самолетов с изменяемой стреловидностью крыла. Американцы не от хорошей жизни держат 65 штук В-52.
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Все уже давно отказались от самолетов с изменяемой стреловидностью крыла

Ага... Ту-22, Ту-160, Су-24, Торнадо, Ф-111....

Это не считая сстарых Миг-23 и 27 в странах третьего мира.
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А насчет крыла я ошибся. Перепутал с обратной стреловидностью.
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И да, с 1986 (принятие на вооружение) по наши дни разбилось ВСЕГО 9 В-1В. Последний - в 2013 Где там 10 за короткий срок?
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10 для катастроф для стратегического бомбардовщика с 1984-го это многовато. Слишком много.
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Ту-95 разбилось минимум 25 (это те аварии, что рассекречены)... Из них за 2015 год - две штуки.
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Ту-95 выпущено 524 самолета разбилось 31.
В-1В выпущено 104 самолета разбилось 10.
Надеюсь пропорцию составить ума хватит?
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gromo tei - тобто Ви виправдовуєте кацапів? Я думаю порівняння з армією США россосійських недовояк безглуздо - останні безнадійно відстають. Якось так...
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Ох они и пердят, эти ТУ-95 когда летят слышно за 20 км. А вообще это уже даже не смешно, в век ракет и лазеров устрашать самолетами, которые летят медленнее маха, и которых не то что на радарах видно, а слышно на подлете за 100500 км.
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для США 500 лимонов копейки,где вы берёте эту Туфту?
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Там, где новость про Ту-95 уже неделю как считается несвежей
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Читали... ы шо?.... Идиты... в питер... дабражелатель
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Намерен Трамп! Конгресс откажет... полностью надо выдавать инфу пацак!
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Что тебя за поребриком в пидорасии беспокоит Украина ? У вас петух из дерьма развалился - с этим надо что-то делать ! Он же символ раиси .
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 11 ч.11 часов назад
Люди одобрявшие нелегальный отъем территорий соседних государств,почему-то удивляются что у них отбирают и сносят жилье в Москве. Дебилы?
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А вони чекали, що прийде Месія і поведе їх в Рай.

А прийшов Люцифер.
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Один із самих грозних літаків. Коли летить все небо бринить.
Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7911
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Кацапи вирішили здивувати Трампа літаючим музейним експонатом.))

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Илья Муромец Сикорского ?
Для начала 20 го века - необычайно круто
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А если взять ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВОГО- то вообще фантастика. 😀😀
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Кстати , не пора ли напомнить нанятым нашим работникам( Кабмину), шо за назву аэропорт ИМ МАЗЕПЫ проголосовали работодатели( украинцы) и налогоплательщики( украинцы). А какие то уборщицы( работники аэропорта на бюджетных зарплатах из налогов украинцев) на своем непонятном собрании отказались это делать.
АЛЕ , премьер ? Ты премьер или не премьер????наведи порядок среди уборщиц.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛНР. СЧАСТЬЕ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОВУЮ АВДЕЕВКУ




Михаил ЖИРОХОВ

Военный эксперт
Вторник, 25 Апреля 2017, 08:30
После отключения "ЛНР" от украинского электричества у "гибридов" нет ни одной причины, чтобы не разрушить обстрелами Счастьинскую ТЭС

Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2459Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон - Цензор.НЕТ 75

Отключение подачи электроэнергии в "ЛНР", о котором сегодня утром заявила "Укрэнерго", с одной стороны не вызывал у руководства "молодой республики" никаких серьезных опасений. Дело в том, что к этому времени в РФ и в "ЛНР" уже проведена определенная работа по перенаправлению движения электрики из-за рубежа.
Как утверждают представители оккупационной администрации, для переключения хватит буквально четырех часов. Такой вариант вполне реален - Луганская область и до войны потребляла в разы меньше электроэнергии, чем та же Донецкая, а сейчас после фактической остановки промышленного производства и подавно. Но с другой стороны, теперь возникает целый "букет" проблем для нас.
Прежде всего, это конечно судьба Луганской ТЭС в Счастье. Начиная с 2014 года, станция регулярно попадала под обстрелы боевиков, но, по большому счету, они не ставили себе целью разрушить инфраструктуру, так как тогда сами остались бы без единственного на всю Луганщину источника электроэнергии. Теперь, похоже на то, что любые ограничения для обстрелов со стороны "ЛНР" автоматически сняты.
И ситуация этим не ограничивается. В результате боевых действий станция оказалась вне Объединенной Энергосистемы Украины, так как точки увязки в нее были разрушены и не восстановлены. Фактически образовался некий "луганский энергоостров". Именно поэтому любая остановка Луганской ТЭС фактически парализует жизнь в первую очередь севера области, подконтрольной нам территории.
Кроме того, уголь к станции можно подвезти только со стороны "ЛНР". До сегодняшнего дня существовали некие "серые" договоренности, по которым оккупационная администрация обеспечивала станцию углем с юга Луганской области, взамен получая электроэнергию.
Георгий Тука, например, став губернатором области, был вынужден признать, что другого выхода из сложившейся ситуации просто нет: "Достаточно часто я слышу возгласы типа "Нельзя торговать с оккупантами" и т.п. Еще совсем недавно я и сам так считал. Сейчас, проработав лишь две недели, я снизил градус".
То есть остановка подачи электричества на неподконтрольные территории автоматически приведет к прекращению поставок угля. Мы надеемся, что наши власти проработали такой вариант, иначе блэкаут постигнет не "ЛНР", а свободную часть Луганской области. Что не сможет не сказаться на нашей обороноспособности на этом направлении.
Конечно, в идеале Плотницкому гораздо нужнее эта станция не в виде развалин (хотя проще всего вывести станцию из строя, обрезав парой залпов "Ураганов" подводящие линии электропередач), а виде военного трофея, как еще один козырь в переговорах с Киевом, поставив его в энергетическую зависимость. Однако географическое положение Луганской ТЭС практически не оставляет шансов "молодой республике" провести успешную наступательную операцию с форсированием полноводного Северского Донца.
По той же географической причине, крайне сложно будет и нашей стороне отодвинуть линию фронта от Счастьинской ТЭС, чтобы обезопасить ее от обстрелов. Не менее сложно будет и подавлять батареи врага, которые будут пытаться вывести станцию из строя. От Счастья до околиц Луганска всего 15 километров, так что ничто не мешает "гибридам" использовать свою любимую тактику обстрелов из жилой зоны, прикрываясь мирными жителями.
Что же касается руководства "ЛНР", то выбор у них небольшой - попробовать дальше договориться, но тогда серьезным препятствием станет долг перед ООО "Луганское энергетическое объединение" в 5 млрд. гривен за поставленную в 2014-17 годах энергию. Естественно, что таких денег им никто не даст - ни Россия, не тем более Международный Красный Крест (который, кстати, до этого выплачивал небольшие суммы, чтобы не останавливать водоснабжение оккупированных территорий). Или "назло маме" целенаправленно разрушить такой важный для Украины энергообъект, добавив Киеву серьезных проблем уже не в отдельно взятом городе Авдеевке, а на севере целой области.
Какой вариант развития событий наиболее реален, сложно сказать, но очень надеемся, что у наших властей есть и "План А" и "План Б". К сожалению, вынуждены констатировать, что ситуация с электроснабжением может быть катализатором для начала активных боевых действий на луганском направлении.
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Сепары уже сказали, что ее (ставнцию) расхерачат, а могут просто уголь не поставлять. Принцип "так не доставайся же ты никому".
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так ...ешелони з хлібом йшли до Німеччини 22червня1941 року...але 23червня вже "никто никуда не шёл..."
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Це американцям за те, що вони на 70 відсотків допомогу Україні скоротили.
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))) Ну от серйозно, кого цим кацапи хочуть здивувати? Ну є ракети повітря земля з ядерною начинкою. Ну і скільки часу вони пролетять, якщо їх вдастя запустити з цієї лабуди літаючої? Кузя плавав смішив людей по всьому світу, ці хрєновини літають, якийсь музей військової техніки актуальної в 50- х роках минулого століття.

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Видит око - да зуб неймет.
Поставьте вове из Питера его любимую песню про "землицу Алясочку" - пускай слюной изойдет
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весна...нестача вітамінів...от і "шатается" ...шатун
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Добрый день всем!По Ту-95.Никогда он не назывался медведем.А звали его всегда летающей коровой.Старая очень модель.
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Над Турцией уже не летают?! Так в чем проблема? И чего нет реакции *Бешеного пса*?) О котором так много говорили или самолёты США не летают над педерацией? Только нам об этом не говорят,потому что кацапские СМИ об этом молчат,ибо должы показывать недовеличие хуйла,а наши СМИ все из мордора берут,переводить не хотят первоисточники,там же работать нужно...переводить, а зачем мозги напрягать?!
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Шерхан Тигров
А то,что будет?)) Над Турцией кацапский самолет сбили и ничего,потявкали и пошли к Эрдогану на поклон,выпрашивать,что бы цены скинул на помидоры))Кто вы такие? Недоимперия с украденой историей!Страна бензоколонка,ничего не выпускающая ,возомнила о каком то недовеличии)
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На то оно и международное воздушное пространство, чтобы там летал кто угодно-хоть медведи, хоть стерхи с сайгаками. Много шума изничего, они там раньше летали постоянно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски, - Пентагон
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