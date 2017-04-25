 Украина сегодня представит Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Главным вопросом заседания станет презентация украинской стороной Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина- НАТО на 2017 год, которую 8 апреля 2017 года утвердил своим указом Президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, в понедельник в штаб-квартире Альянса открылась фотовыставка "Дети войны". Она посвящена трагедии и страданиям, которые принесла для украинских детей агрессия России.
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"Соединенные Штаты намерены сократить финансовую помощь Украине почти на 70%
Изначально предполагалось выделить 570 миллионов долларов - эта сумма может быть сокращена до 177 миллионов, - сообщает издание «Foreign Policy».
11 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Впрочем, в Госдепе отказались подтвердить, что Тиллерсон это действительно сказал."
http://echo.msk.ru/news/1969466-echo.html
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Доворовались, видимо.
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Вариант 1) Верят тому скомпилированнному из разных источников бреду, который постят на говно.ru ресурсах.
Вариант 2) Отрабатывают свои 11.30 за пост, копипейстят говно из своих методичек, и наивно полагают, что тут кто-то всерьез поверит тому скомпилированнному из разных источников бреду, который постят на говно.ru ресурсах.
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