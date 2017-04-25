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 Политика Украины
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 Украина сегодня представит Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО

Украинскую делегацию на заседании Комиссии Украина-НАТО, которая пройдет во вторник, 25 апреля, будет представлять вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Главным вопросом заседания станет презентация украинской стороной Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина- НАТО на 2017 год, которую 8 апреля 2017 года утвердил своим указом Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров

Напомним, в понедельник в штаб-квартире Альянса открылась фотовыставка "Дети войны". Она посвящена трагедии и страданиям, которые принесла для украинских детей агрессия России.
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а в Подмосковье был штурм Берлина позавчера...,крысы Путлера до сих пор живут в 1945 году....
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Вони ще й досі воюють з Бандерою, нічого дивного.
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Вони з монголами ніяк війну не закінчать, а ви про Бендеру
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Тут другие намеки проявляются:
"Соединенные Штаты намерены сократить финансовую помощь Украине почти на 70%
Изначально предполагалось выделить 570 миллионов долларов - эта сумма может быть сокращена до 177 миллионов, - сообщает издание «Foreign Policy».
11 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Впрочем, в Госдепе отказались подтвердить, что Тиллерсон это действительно сказал."
http://echo.msk.ru/news/1969466-echo.html

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Доворовались, видимо.
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Прошло 3 года, а еще до сих пор тут появляются люди которые:

Вариант 1) Верят тому скомпилированнному из разных источников бреду, который постят на говно.ru ресурсах.

Вариант 2) Отрабатывают свои 11.30 за пост, копипейстят говно из своих методичек, и наивно полагают, что тут кто-то всерьез поверит тому скомпилированнному из разных источников бреду, который постят на говно.ru ресурсах.
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25 апреля 1547 года Иван Грозный полностью сжёг Москву,без Гексогена кстати дабы власть взять... над РАБсийкай
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Треба не програми представляти а вступати в НАТО чим по скоріше чого агент хуйла офшоренко панамський не хоче категорично робити!!!
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