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Все про:выборы (21690) Россия (70157) Франция (1845) Трамп (1015) Гиркин (37) Марин Ле Пен (13)

 Террорист Гиркин о Ле Пен: "Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013 году" (обновлено)

Даже если Ле Пен победит - она будет вынуждена продолжать такую же политику, какую вели все ее предшественники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Вконтакте написал террорист, бывший так называемый "министр обороны "ДНР" Гиркин (Стрелков).

"Спрашивают о моем отношении к Марин Ле Пен, ее шансах на победу и т.д. Что сказать? Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013-м году. Но не общался. В целом - я ей сочувствую. Но ровным счетом никакого интереса к ее политической карьере не испытываю. Просто потому, что для России (и даже для РФ) ее победа или поражение не имеет практически никакого значения. Если она (каким-то чудом, так как против нее большинство французской "элитки") все-таки победит - она будет вынуждена продолжать такую же политику, какую вели все ее предшественники. Поскольку ни на какую "революцию" (даже "сверху") ни Франция, ни сама Марин не способна и не пойдет. А без революции процесс самоуничтожения Франции никак не остановить - он приобрел практически необратимый характер. Совершенно согласен с мнением Евгения Тинянского по данному поводу. Ожидания "заграничного волшебника в "голубом вертолете" - они очень характерны для впавшей то ли в старческий маразм, то ли в младенческую инфантильность нашей собственной "элитки". Но они совершенно, 100-процентно безпочвенны. Более того, даже приличного "пиара" после скандала с "Трампнашем" на подобного рода "триумфах хитрого плана Путина" больше не построишь. Хотя, конечно же, "баблосики списать можно", - заявил террорист.

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Террорист Гиркин о Ле Пен: Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013 году 01

По данным СМИ, миллиардер Константин Малофеев поддерживает контакты с европейскими ультраправыми: так, в конце мая 2014 года он организовал и модерировал в Вене встречу российских и европейских политиков крайне правой ориентации. В апреле 2014 года способствовал Жан-Мари Ле Пен в получении кредита в размере 2 млн евро от принадлежащей российскому капиталу компании. Малофеев получил известность в 2014 году в связи с войной на Донбассе. В частности, его бывшие служащие Александр Бородай и Игорь Стрелков занимали главные позиции в террористической "ДНР", а возглавляемый им "благотворительный фонд" Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне террористов. Из-за поддержки боевиков на Донбассе Малофеев попал под санкции ЕС, США и Канады. 22 июля 2014 года Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Малофеева по подозрению в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований (ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, в марте 2015 года был награжден оккупантами Крыма "орденом" "За верность долгу".
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Террористы-федерасты нам нужны только в гробу, жора.
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гиркина кто ваапсче спрашивает все время ?
кого интересует его бред?
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Не засоряйте ленту такими "новостями", ибо всем положить на мнение даунбасского ебланоида,
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это действительно интересно и именно такие новости надо публиковать, а не высеры какого-то полутрупа дыркина...............
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Как проговорился недавно соловьев- теракты могли бы помочь Ле Пен победить на выборах...
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Когда в 1939 году Гитлер и Сралин делили Европу промеж себя,но в конце 1940 года переслались из за нефтяных полей в Румынии типа месторождение в Плоешти не поделили...,Гитлер обиделся что кремлевская Банда его кинула...,нанес упреждающий удар 22 июня 1941 года,и не назвал это войной против сссра дохлого..а ИМЕННО УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР
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Я тоже не испытываю интереса к этому полуумному. Кроме одного. Когда оно сдохнет?
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Жив ещё? На авто, в лифте не покатали, кофейком не напоили? Значит нужен ещё кремлядям.....
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Бутусов, ты еб@нулся?! Зачем цитировать эту проклятую блядину?!
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на РАБссии началось паБедаБессие к 9 мая типа ссср пабедил Гитлера
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Накуй его тут печатают. Этои твари одну пулю задолжали. Ждут его гиви и моторыло
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Ему задолжали мыло с верёвкой. До пули ещё дослужиться надо
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От Баха, до Фейербаха,
От Эдиты Пьехи, до Идиты нах..й!
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Дыркин и ему подобные путлерские ШАКАЛЫ остались навсегда в мае 1945 года..
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Сегодня 25 апреля 1547 года из за крупнейшего пожара полностью сгорела Москва..
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Уважаемая команда Цензора и лично ЮБ! Игорь Стрелков (Гиркин) - убийца украинцев! Какого хрена Вы постоянно публикуете его мнение? Что это, проявление мазохизма? Или украинской колониальной неполноценности?
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Странная постановка вопроса. Во-первых, чтобы побеждать врага, нужно знать его сильные и слабые стороны. Во-вторых, вы действительно не видите весь трагикомизм ситуации, когда пуп Земли, крутой бандюга в законе игорь стрелков превратился в жалкого завистника и нытика?
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"превратился в жалкого завистника и нытика" да он им ВСЕГДА и был, посмотри его высеры более ранние
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Гиркина совсем уже жаба задушила. Видит же как жируют захарченко с плотницким, а он--великий полководец, стоявший у истоков, оказался не при делах. Ни славы, ни денег особых, побирается на гуманитарку для бандюков.
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Полагаю, что не с проста ему это пока в парашке позволяют
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МТОТ‏ @mtot_gov_ua 43 мин.43 минуты назад
Знеструмлено лінію 35кВ з непідконтр.тер. на п/с"Трьохізбенка".Без електропостач.залишились:Трьохізбенка, Калаус, Оріхово-Донецьке, Кряківка
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"А все потому, что победы нужно искать и создавать для них условия у себя в стране и в своем народе, а не за бугром." -правильно Женя, не#уй шастать за поребриком.
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Ле Пен и Малофеев. Говорящие фамилии, фу, блть
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Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013-м году.

Бляха, какой-то треш и угар, офис Малофеева кормушка отмороженных маргиналов и террористов типа самого Гиркина. Вообразите себе, существо которое там обивает пороги - один из самых рейтинговых кондидатов на пост Президента Франции!!! Вы осознаете насколько у евролавоников всё запущено? Это не какая ни будь Венгрия, да простят меня приличные мадьяры, это сука локомотив ЕС его основатель и крупнейшая страна Западной Европы... Еще раз, ее основной кандидат в Президенты с сумасшедшим рейтингом не только личным но и целой политсилы ездит в офис российского бизнесмена православного радикала, известного финансированием крайне сомнительных персонажей которых заждались в Гааге как и самого Малофеева...
Простоите мне мой французский, но даже если эта путинская шлюха не победит на выборах, это полный пиздец товарищи и панове... И этих евродыбилов мы видим в качестве союзников Украины... нет слов.
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Это ситуация, когда французские демократы додемократились, а толерасты дотолерастились до позорного позора. У Гитлера вон тоже в 1933 году рейтинг был будь здоров.
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Это бред на самом деле. Подумайте сами вы президент одной страны которая по ВВП в несколько раз выше чем ВВП рашки и при этом вы работаете на рашку. Ну бред же. "Дружат" с такими до избрания, а дальше шлют на хер.
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согласен . но при одном условии . если ваш русский друг за время дружбы не собрал на вас пару папок компромата
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Что именно бред? У вас какое-то странное представление о президентской должности в западной стране, это не так как в Коненовстане, что ты при этом хозяин страны. Богатство Франции это еще не деньги в кармане Ле Пен.
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у всех фашистов всегда высокий рейтинг...фашисты подымают свое благосостояние за счет других народов..грабя и убивая забирая территории..чем и занимается гАспадин Путлер
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короче дела не будет пока Гиркина с отрядом ихтамнетов не командируют во Францию . что бы он захватил какой нибудь Орлеан и устроил Новофранцию
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеррорист Гиркин о Ле Пен: "Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013 году" (обновлено)
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