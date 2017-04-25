 Террорист Гиркин о Ле Пен: "Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013 году" (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Вконтакте написал террорист, бывший так называемый "министр обороны "ДНР" Гиркин (Стрелков).
"Спрашивают о моем отношении к Марин Ле Пен, ее шансах на победу и т.д. Что сказать? Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013-м году. Но не общался. В целом - я ей сочувствую. Но ровным счетом никакого интереса к ее политической карьере не испытываю. Просто потому, что для России (и даже для РФ) ее победа или поражение не имеет практически никакого значения. Если она (каким-то чудом, так как против нее большинство французской "элитки") все-таки победит - она будет вынуждена продолжать такую же политику, какую вели все ее предшественники. Поскольку ни на какую "революцию" (даже "сверху") ни Франция, ни сама Марин не способна и не пойдет. А без революции процесс самоуничтожения Франции никак не остановить - он приобрел практически необратимый характер. Совершенно согласен с мнением Евгения Тинянского по данному поводу. Ожидания "заграничного волшебника в "голубом вертолете" - они очень характерны для впавшей то ли в старческий маразм, то ли в младенческую инфантильность нашей собственной "элитки". Но они совершенно, 100-процентно безпочвенны. Более того, даже приличного "пиара" после скандала с "Трампнашем" на подобного рода "триумфах хитрого плана Путина" больше не построишь. Хотя, конечно же, "баблосики списать можно", - заявил террорист.
По данным СМИ, миллиардер Константин Малофеев поддерживает контакты с европейскими ультраправыми: так, в конце мая 2014 года он организовал и модерировал в Вене встречу российских и европейских политиков крайне правой ориентации. В апреле 2014 года способствовал Жан-Мари Ле Пен в получении кредита в размере 2 млн евро от принадлежащей российскому капиталу компании. Малофеев получил известность в 2014 году в связи с войной на Донбассе. В частности, его бывшие служащие Александр Бородай и Игорь Стрелков занимали главные позиции в террористической "ДНР", а возглавляемый им "благотворительный фонд" Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне террористов. Из-за поддержки боевиков на Донбассе Малофеев попал под санкции ЕС, США и Канады. 22 июля 2014 года Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Малофеева по подозрению в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований (ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, в марте 2015 года был награжден оккупантами Крыма "орденом" "За верность долгу".
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кого интересует его бред?
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Почитайте, интересно.
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От Эдиты Пьехи, до Идиты нах..й!
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Знеструмлено лінію 35кВ з непідконтр.тер. на п/с"Трьохізбенка".Без електропостач.залишились:Трьохізбенка, Калаус, Оріхово-Донецьке, Кряківка
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Бляха, какой-то треш и угар, офис Малофеева кормушка отмороженных маргиналов и террористов типа самого Гиркина. Вообразите себе, существо которое там обивает пороги - один из самых рейтинговых кондидатов на пост Президента Франции!!! Вы осознаете насколько у евролавоников всё запущено? Это не какая ни будь Венгрия, да простят меня приличные мадьяры, это сука локомотив ЕС его основатель и крупнейшая страна Западной Европы... Еще раз, ее основной кандидат в Президенты с сумасшедшим рейтингом не только личным но и целой политсилы ездит в офис российского бизнесмена православного радикала, известного финансированием крайне сомнительных персонажей которых заждались в Гааге как и самого Малофеева...
Простоите мне мой французский, но даже если эта путинская шлюха не победит на выборах, это полный пиздец товарищи и панове... И этих евродыбилов мы видим в качестве союзников Украины... нет слов.
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