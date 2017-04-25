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Все про:энергетика (938) Донецкая область (4028) Авдеевка (1468) ГСЧС (972)

 Электроснабжение в Авдеевке частично восстановлено: подключено около 15% города, - ГСЧС

По состоянию на утро 25 апреля электроснабжение в Авдеевке частично восстановлено, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00)", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 12 генераторов различной мощности). Кроме того, решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 29 чел. и 13 ед. тех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Донецкой области 5,8 млрд грн долгов за электроэнергию, у Луганской - 5,2 млрд грн, - Тука

Напомним, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.

Причина отключения электроснабжения устанавливается.
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Какая разница,главное,что в Луганске электроснабжение отсутствует.
Надеюсь,не наврали.
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Но если не платят то значит это в счет долгов. Вот и вся экономика. И если бы только там не платили где идёт война . Везде же долги. И в Киеве уже долги и соответственно не оказание услуг, такого ещё не бывало ... Всё куда то ни туда катится в этом плане.
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Когда восстановят после снегопада по всей Украине?
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Как вы заипали рекламой отмыва бабла на Авдеевке...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭлектроснабжение в Авдеевке частично восстановлено: подключено около 15% города, - ГСЧС
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