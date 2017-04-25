 Электроснабжение в Авдеевке частично восстановлено: подключено около 15% города, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов утра 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00)", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 12 генераторов различной мощности). Кроме того, решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 29 чел. и 13 ед. тех.
Напомним, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.
Причина отключения электроснабжения устанавливается.
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Надеюсь,не наврали.
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Ну и почему Украина молчит???
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