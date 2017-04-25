EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Киевские новости, Общество
  3817  36
Материалы по теме:
Все про:Бондаренко Владимир (461) Евровидение (604) транспорт (1179)

 "Евровидение-2017": На ряде улиц Киева временно ограничат движение транспортных средств и пешеходов

В рамках проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"С 24.00 25 апреля по 24.00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик)", - отметил во время еженедельного брифинга он.

Также с 24.00 30 апреля до 23.00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого) ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фан-зона Евровидения-2017 откроется в центре Киева 30 апреля

7 мая с 13.00 до 24.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13.00 до 24.00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного) на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
то есть если кто и захочет пойти погулять там то и не погуляет, интересное дело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ура. Еще пару км одесской трассы построят . К 2030, когда NASA полетит на Марс, может и закончат несчастные 30 км
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное гарантировать безопасность гостей и пресечь все провокации,возможно,теракты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И пешеходов??? М-да. В 2004 не ограничивали НИЧЕГО. Евро -2012 не ограничивали НИЧЕГО. В 2013 Хряк-1 при всех его зверствах и мании преследования людям движения не ограничивал. Кстати, а шо там в Конституции написано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ситуация сейчас немного иная и связана она не хряками,а с пуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Упоротый....https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis
Не переймайся.... мож он тротиллу не может протащить. Тута свидетелей янека валом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапе,спочатку зі своєю розрухою розберись...
Або краще йди фанєрний Рейхстаг штурмувати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты откуда вывалилось, чаморное? ану быстро забейся в свою дыру!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как там твои хозяева? а помнишь как 80-м во время олимпиады они из мокселя всех "неблагонадежных" вывозили? не помнишь? ну так утконись))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ещё рамки и клетки везде с вооружёнными до зубов спецназовцами поставьте. Ну как на поминальные дни Небесной сотни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может Киевлян вообще эвакуировать из города на время этой свистопляски?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В прошлую пятницу перекрыли Крещатик, так центр стал. А сейчас будет вообще жопа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"На ряде улиц Киева временно ограничат движение транспортных средств и пешеходов"
- Ооууу! Народ, избегайте этих садистских улиц!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо не ясно... тама переход от турика к ВЦ... на многие года... пробки уйдут... уже писал.
Выйдешь на левобережке, убитой... и 2-3 дороги переходить... уроды организаторы.
Сари на карте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошее дело значит. Я пол года жил в Киеве, каждое утро ходил пешком через парк Победа на метро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во первых не мне эт надо, а водилам, Новусу, ВЦ и пешеходам!

2 Позырь карту и памари в зеркало - увидишь своё глупейшее пожелание...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Евровидение-2017": На ряде улиц Киева временно ограничат движение транспортных средств и пешеходов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти