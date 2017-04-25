 "Евровидение-2017": На ряде улиц Киева временно ограничат движение транспортных средств и пешеходов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
"С 24.00 25 апреля по 24.00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик)", - отметил во время еженедельного брифинга он.
Также с 24.00 30 апреля до 23.00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого) ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).
7 мая с 13.00 до 24.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13.00 до 24.00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).
Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного) на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
3817 36
Материалы по теме: Евровидение
75% россиян одобрили отказ от телетрансляции Евровидения, - опрос(117)
Ограничение движения во время Евровидения - график(10)
"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке Евровидения-2017. ВИДЕО(174)
Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции. ФОТОрепортаж(46)
Киевские выборы: парад обещаний(2)
СБУ не располагает информацией о подготовке провокаций во время Евровидения в Киеве, - Ткачук(4)
На Евровидение в Киеве продано уже 30 тыс. билетов(92)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не переймайся.... мож он тротиллу не может протащить. Тута свидетелей янека валом.
Ответить
Або краще йди фанєрний Рейхстаг штурмувати...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Ооууу! Народ, избегайте этих садистских улиц!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выйдешь на левобережке, убитой... и 2-3 дороги переходить... уроды организаторы.
Сари на карте.
Ответить
Ответить
2 Позырь карту и памари в зеркало - увидишь своё глупейшее пожелание...
Ответить