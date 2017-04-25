EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  865  12
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6076) штаб (589) Донбасс (14279) Антитеррористическая операция (16534) Авдеевка (1468) Широкино (420) Марьинка (419)

 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм "Града-П", 82-мм минометов, зениток и БМП. За сутки - 21 обстрел, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

По данным штаба, центром огневого противостояния стало приморское направление. Так, огнем из 122-мм легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты рядом с Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. По защитника Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении, из минометов калибром 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого и Песков накрывал огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер

На луганском направлении, огнем из стрелкового оружия враг провоцировал защитников Новоалександровки.

"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - обметили в штабе.

Как сообщалось ранее, 23 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блэкаут на Донбассе: Тука рассказал о колоссальных долгах "д/лнр"

Задолженность Донбасса перед ГП "Энергорынок" составляет около 1 млдр грн.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука в эфире ICTV, передает "Укринформ".
"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией - примерное соотношение 50/50", - сказал он.
Тука добавил, что за последний период предприятия, которые потребляют электроэнергию на контролируемой территории, рассчитались 100%, а предприятия, которые потребляют электроэнергию на неконтролируемой территории, "продолжают рассчитываться на 0%".
"Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед "Энергорынком" составляет 5,8 млрд грн, из них лишь чуть менее 0,5 млрд грн - это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 млрд грн - это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - сообщил заместитель министра.
По словам Туки, после того, как террористы "отжали" украинские предприятия, расчеты за потребленную электроэнергию на неподконтрольных территориях прекратились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Конча-Заспе,Козине ни о каких обстрелах не слышали, из дорогущих особняков,которые построены на украденные у народа деньги, видно только как рабы(украинцы) стригут газоны,убирают территории, строят всё новые бани,джакузи,бассейны,беседки......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мені так подобається, як наші завзято рапортують, шо мов вогонь у відповідь не відкривали..... може краще робити так-вогнем у відповідь були знищені вогневі точки расіянських терористів....смерть ворогам України !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
403. That's an error.
Your client does not have permission to get URL /-rz-S4___W-c/VJXe3dyna3I/AAAAAAAAG2Q/0l-42NKX8Ac/w800-h800/%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%2581%25D1%258F%2B%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F.jpg from this server. (Client IP address: 92.113.26.139)

Rate-limit exceeded That's all we know.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не обижайте жывотных !!! Они человечнее рашистов-фашистов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нахер такое вообще писать - "Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали". Этими новостями дбебы из генштаба хотят поднять боевой дух украинцев? Это позиция терпилы а не воина. Т.е. вы своих родных посылайте в виде "пушечного мяса" а мы будем пестеть кро какое-то соблюдение хз какого перемирия
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм "Града-П", 82-мм минометов, зениток и БМП. За сутки - 21 обстрел, - штаб
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти