 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм "Града-П", 82-мм минометов, зениток и БМП. За сутки - 21 обстрел, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.
По данным штаба, центром огневого противостояния стало приморское направление. Так, огнем из 122-мм легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты рядом с Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. По защитника Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.
На донецком направлении, из минометов калибром 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого и Песков накрывал огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На луганском направлении, огнем из стрелкового оружия враг провоцировал защитников Новоалександровки.
"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - обметили в штабе.
Как сообщалось ранее, 23 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.
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Задолженность Донбасса перед ГП "Энергорынок" составляет около 1 млдр грн.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука в эфире ICTV, передает "Укринформ".
"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией - примерное соотношение 50/50", - сказал он.
Тука добавил, что за последний период предприятия, которые потребляют электроэнергию на контролируемой территории, рассчитались 100%, а предприятия, которые потребляют электроэнергию на неконтролируемой территории, "продолжают рассчитываться на 0%".
"Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед "Энергорынком" составляет 5,8 млрд грн, из них лишь чуть менее 0,5 млрд грн - это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 млрд грн - это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - сообщил заместитель министра.
По словам Туки, после того, как террористы "отжали" украинские предприятия, расчеты за потребленную электроэнергию на неподконтрольных территориях прекратились.
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