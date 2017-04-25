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Все про:Днепр_город (2586) дороги (1666) ремонт (724) мэрия (96)

 Власти Днепра наказали ремонтников, укладывавших асфальт в лужи

В Днепре подрядчика, ответственного за ремонт одного из участков дороги, лишили всех заказов и денег за укладывание асфальта в лужи. Фирма попала в черный список мэрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, руководство города отреагировало на видео, распространенное жителями одного из спальных районов. На нем видно, как ремонтники прямо в воду засыпают асфальт.

Проверка подтвердила нарушение технологии. Асфальт сразу охлаждался в воде и терял свои свойства. Его разбивали уже первые машины, которые ехали по дороге.

Как выяснилось, ремонт выполняла частная компания, которой генподрядчик поручил работу. Сейчас все заказы для фирмы город отменил, а о качестве работы известили другие территориальные общины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян

Руководители предприятия объяснили мэрии, что просто торопились сделать обещанное в установленные сроки.

"Не спасет никто! Будем бить по рукам! Асфальт, который был уложен в лужу, будет демонтирован полностью и за деньги генподрядчика перестелен заново", - заявил заместитель городского головы Михаил Лысенко.
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Можно было просто закатать ремотников тоже в лужи - под асфальт.
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Организуют фирму с теми же ремонтниками. С такой оплатой рабочих не прибавится.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВласти Днепра наказали ремонтников, укладывавших асфальт в лужи
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