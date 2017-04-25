 Власти Днепра наказали ремонтников, укладывавших асфальт в лужи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, руководство города отреагировало на видео, распространенное жителями одного из спальных районов. На нем видно, как ремонтники прямо в воду засыпают асфальт.
Проверка подтвердила нарушение технологии. Асфальт сразу охлаждался в воде и терял свои свойства. Его разбивали уже первые машины, которые ехали по дороге.
Как выяснилось, ремонт выполняла частная компания, которой генподрядчик поручил работу. Сейчас все заказы для фирмы город отменил, а о качестве работы известили другие территориальные общины.
Руководители предприятия объяснили мэрии, что просто торопились сделать обещанное в установленные сроки.
"Не спасет никто! Будем бить по рукам! Асфальт, который был уложен в лужу, будет демонтирован полностью и за деньги генподрядчика перестелен заново", - заявил заместитель городского головы Михаил Лысенко.
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