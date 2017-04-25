 Российского актера Сафонова не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра (пост датирован 24 апреля. - ред.)", - пишет он.
"Я был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей. Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - объяснил актер.
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Разом з тарілкою!!!.
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А в Одессе расплатились.
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После продолжительной болезни на 88-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Лариса Ивановна Кронберг
Артистка снялась более чем в 30 фильмах, в том числе в лентах «Звезды на крыльях», «Девушка с гитарой», «Ночь без милосердия», «Невеста с севера». Она также известна по картине «Большая семья» Иосифа Хейфица.
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Ну хоть сразу понимал, что нарушил украинское законодательство о чем честно и заявил. Это для кацапа большой прогресс доложу я вам. Это без иронии. Остальные свинособачьи деятели искусств просто делают рожу кирпичом и удивленные глазки "за чьто".
А вот организаторы гастролей в чистом виде гандоны, во первых подставили человека солгав что вопрос закрыт, а во вторых по сути пытались нагло и осознанно обойти законодательство Украины, я бы не месте СБУ этими ребятами заинтересовался, кого они там еще в Украину возят и как.
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