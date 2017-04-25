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Все про:актер (243) визит (2137) запрет (1081) Россия (70152)

 Российского актера Сафонова не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Российскому актеру Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра (пост датирован 24 апреля. - ред.)", - пишет он.

"Я был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей. Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - объяснил актер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)
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О, любимая тема украинцев.
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неправда, я такие не читаю, а тут украинцев кроме меня раз два и
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Вы правы, любимая тема читателей Цензора.
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Это две нулевки решили пообщаться друг с другом. 😀😀😁😁
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"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра (пост датирован 24 апреля. - ред.)", - вы же говорили, что Украина не страна. Так, что не прикидывайся дурачком, Сафонов. Ты зал это, когда ехал в Крым.
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До их тупых голов не доходит, что наказывают их не за гастроли в Крыму, а за то, что они нарушают миграционные законы Украины и летят туда напрямую, без отметки украинских пограничников.
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На його сторінці в фейсбук вата нєдоумиваєт... Зачто... Хфашити, не панімаю за чтьо????
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Жаль комментарии закрыты, ото была бы еще одна юморина как у Лолиты.
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и шо ж они все так сюда прутся ? тут жы ж одни бындеровцы с правосеками, того и гляди распнут
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Как они не боятся ехать в Одессу, где фашисты сжигают всех русскоязычных.
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В Крыму пили веселились,
А в Одессе расплатились.
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Ніфіга собі, і цей путіноїд колись жив у Львові, багато вати НКВД пригнало колись до Львова...
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Едут в Одессу шоб нарисовать себе украинский паспорт. На малой Арнаутской. ОДЕССА МОЖЕТ.
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Дебилы, у вас даже мозгов не хватает на то, чтобы поехать в Крым через Киев и обратно тем же маршрутом, чтобы не иметь геморроя на свои больные головы.
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Скорее там уверены, что мы проглотим оккупацию Крыма, а они будут плевать на нас. У них такой мозг.
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Они, вообще, уверены, что им всё будет сходить с рук. Потому что наглючие - империя, понимаешь. Ан, нет - хрен там...
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А мне почему-то кажется именно от отсутствия мозгов..... иначе не объяснить, почему после незаконного посещения Крыма они пытаются прилететь в ту же Одессу к примеру.
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Как сказал генерал Лебедь: - дурак - это не свойство ума... это ум такой.
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Жизнь - это всего лишь миг!

После продолжительной болезни на 88-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Лариса Ивановна Кронберг
Артистка снялась более чем в 30 фильмах, в том числе в лентах «Звезды на крыльях», «Девушка с гитарой», «Ночь без милосердия», «Невеста с севера». Она также известна по картине «Большая семья» Иосифа Хейфица.
Российского актера Сафонова не пустили в Украину из-за посещения Крыма - Цензор.НЕТ 1003
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А восемнадцатилетние хлопцы на фронте гибнут, которые и не жили совсем. Герои!!!!
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"Я был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей. Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке"

Ну хоть сразу понимал, что нарушил украинское законодательство о чем честно и заявил. Это для кацапа большой прогресс доложу я вам. Это без иронии. Остальные свинособачьи деятели искусств просто делают рожу кирпичом и удивленные глазки "за чьто".
А вот организаторы гастролей в чистом виде гандоны, во первых подставили человека солгав что вопрос закрыт, а во вторых по сути пытались нагло и осознанно обойти законодательство Украины, я бы не месте СБУ этими ребятами заинтересовался, кого они там еще в Украину возят и как.
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Это всё-равно, что из Голландии наркоту везти и говорить таможеннику: а мне там сказали, что можно везти - даже бумажку дали...
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ну всё таки везти наркоту и получить фальшивое уведомление что вопрос незаконного пересечения границы урегулирован это не одно и то же, первое однозначное уголовное преступление, второе вопрос юридических ограничений в том числе регулируемых административно. Но я собственно не о вине этого актера, не пустили и правильно сделали. Я о ребятах от которых он получил уверения что всё в порядке, мудачьё в чистом виде, со всех точек зрения и его и нашей.
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Некоторые фирмы , занимающиеся гастролями в Украине , созданы россиянами. Тут они зарабатывают и хранят деньги , а живут в Мордоре. Просто никто реально ими не занимается. Был как то скандал, что эти фирмы занимали лучшие залы в лучшее время под всяких киркоровых , Лолит. Снимали нал и без налогов в Украине. Думаю и сейчас берут нал и без налогов В НАШ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД.
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Там в комментах в ФБ клондайк на сепаратню, та прибічників московії. Ще й якихось "ахтьоров" називають щодо "езділ і нармальна".
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