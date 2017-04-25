 Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 19:00 24 апреля начался мощный обстрел города со стороны боевиков. 30-летний мужчина, который представился волонтером, получил осколочное ранение и открытый перелом правой руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу города Покровск.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден дом по ул. Орджоникидзе, 253 и загорелась крыша летней кухни дома 235. Работники ГСЧС потушили пожар. В обоих случаях никто не пострадал.
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