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 В оккупированном Луганске отключено электричество, - российские СМИ

В оккупированном Луганске прекращена подача электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс".

"Глава МЧС ЛНР" Сергей Иванушкин заявил, что территория, подконтрольная террористам, полностью готова к аварийным ситуациям, связанным с прекращением электроснабжения со стороны Украины. "Население республики на себе это сильно не ощутит. Будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме", - сказал он.

В настоящий момент "коммунальные службы" работают над восстановлением подачи электричества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращение подачи воды и электроэнергии из Украины в Крым - это преступление, - Путин

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило о намерении прекратить поставки электричества в оккупированную часть Луганской области с 25 апреля.




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Проблема теперь другая может возникнуть. Понятно, что будут получать электричество скорее всего от кацапов раз так уверенно заявляют, что им видите ли нипочём эти отключения. Чтобы не было только такого как с газом, - вспоминайте как кацапы потом по факту потребления газа сепарами выставили счета Украине, хоть Украина и не давала согласия на поставки сепарам газа! Но юридически, пока ОРДЛО не объявлены Верховной Радой Украины как оккупированные кацапией территории, Украина является ответственной и должна нести расходы за содержание пусть даже и сепаров (колаборантов) - но формально своих граждан на своей же неоккупированной формально территории. Чтоб не повторилась таже история и с электричеством. Кацапы будут по полной шуровать туда электроэнергию, под предлогом "недопущения геноцида", а потом выставят эти счета Украине. Кстати кто знает, чем закончилась та история с газом сепарам, втихаря заплатила же Украина кацапам за газ?
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Серьёзно? То есть если Вы не будете платить за использованное электричество Вам свет не отключат и государство за вашу электрику платить обязано? КСТАТИ....за газ мы туда поставляемый не платили и платить не собираемся. Пусть платят потребители.
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Что значит расходы на содержание граждан ?
Кто или что их конкретно должно нести ?
Это какой то сундук куда кто то складывает деньги , а государство должно оттуда выдавать или как ?
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История за газ ничем не закончилась и не закончится , потому что поставки газа идут через ГИС не предусмотренные контрактом.
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Это предприятим скорей всего отрубили електричество на оккупированой территории, а жителям оккупированого Луганска нет. А там хз.
Тука - Донбасс заборгував близько 11 млрд грн за елктроенергію.

Заборгованість "Луганського енергетичного об'єднання" перед ДП "Енергоринок" складає 5,2 млрд грн, а на Донеччині - 5,8 млрд грн.
Про це в прямому ефірі програми "Свободи слова" на ICTV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Заборгованість "Луганського енергетичного об'єднання" перед енергоринком складає 5,2 млрд грн. Цей борг розподілений умовно між контрольованою і неконтрольованою територією - приблизне співвідношення 50/50", - сказав він.
Тука повідомив, що за останній період підприємства, які споживаються електроенергію на контрольованій території, розраховуються 100-відсотково, натомість підприємства, які споживаються електроенергію на неконтрольованій території, "продовжують розраховуватися на 0%".
"Ситуація у Донецькій області виглядає наступним чином: заборгованість перед "Енергоринком" складає 5,8 млрд грн, з них лише трохи менше 0,5 млрд грн - це борги неконтрольованої території. Майже 5,4 млрд грн - це борги підприємств і споживачів, які розташовані на контрольованій території", - повідомив заступник міністра.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2216922-tuka-donbas-zaborguvav-blizko-11-mlrd-grn-za-elektroenergiu.html
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Луганске отключено электричество, - российские СМИ
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