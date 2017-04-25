 В оккупированном Луганске отключено электричество, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс".
"Глава МЧС ЛНР" Сергей Иванушкин заявил, что территория, подконтрольная террористам, полностью готова к аварийным ситуациям, связанным с прекращением электроснабжения со стороны Украины. "Население республики на себе это сильно не ощутит. Будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме", - сказал он.
В настоящий момент "коммунальные службы" работают над восстановлением подачи электричества.
Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило о намерении прекратить поставки электричества в оккупированную часть Луганской области с 25 апреля.
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Кто или что их конкретно должно нести ?
Это какой то сундук куда кто то складывает деньги , а государство должно оттуда выдавать или как ?
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Тука - Донбасс заборгував близько 11 млрд грн за елктроенергію.
Заборгованість "Луганського енергетичного об'єднання" перед ДП "Енергоринок" складає 5,2 млрд грн, а на Донеччині - 5,8 млрд грн.
Про це в прямому ефірі програми "Свободи слова" на ICTV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Заборгованість "Луганського енергетичного об'єднання" перед енергоринком складає 5,2 млрд грн. Цей борг розподілений умовно між контрольованою і неконтрольованою територією - приблизне співвідношення 50/50", - сказав він.
Тука повідомив, що за останній період підприємства, які споживаються електроенергію на контрольованій території, розраховуються 100-відсотково, натомість підприємства, які споживаються електроенергію на неконтрольованій території, "продовжують розраховуватися на 0%".
"Ситуація у Донецькій області виглядає наступним чином: заборгованість перед "Енергоринком" складає 5,8 млрд грн, з них лише трохи менше 0,5 млрд грн - це борги неконтрольованої території. Майже 5,4 млрд грн - це борги підприємств і споживачів, які розташовані на контрольованій території", - повідомив заступник міністра.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2216922-tuka-donbas-zaborguvav-blizko-11-mlrd-grn-za-elektroenergiu.html
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