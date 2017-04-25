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 Террористы обстреляли погранпост "Марьинка" из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

Российско-террористические войска обстреляли контрольный пост "Марьинка" Государственной пограничной службы Украины (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Противник атаковал со стороны населенного пункта Александровка, находящегося на оккупированной территории.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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