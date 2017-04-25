 Террористы обстреляли погранпост "Марьинка" из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Противник атаковал со стороны населенного пункта Александровка, находящегося на оккупированной территории.
По предварительной информации, пострадавших нет.
255 1
Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер(2)
В оккупированном Луганске отключено электричество, - российские СМИ(104)
Вечерний обстрел Марьинки боевиками: повреждены дома местных жителей(2)
Террористы обстреливают Марьинку - предположительно, из минометов, гранатометов и БМП, - штаб АТО(8)
Боевики изуродовали школу под Донецком. ФОТО(0)
Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб(18)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО(0)
Ответить