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 Происшествия, Авто
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Все про:авто (4271) Госпогранслужба (2622) граница (2924) Интерпол (363) розыск (580) угон (242)

 При погранконтроле выявлены два автомобиля, угнанные в Бельгии и Германии, - Госпогранслужба

Пограничники обнаружили два автомобиля, которые разыскивали в Бельгии и Германии в связи с угоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Ночью 24 апреля в пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, на выезд из Украины прибыл гражданин Украины на микроавтобусе "Фольксваген" украинской регистрации. В ходе проверки по базе данных пограничники Мостиского отряда выяснили, что автомобиль разыскивается Интерполом как похищеный в Бельгии.

Водитель объяснил, что недавно приобрел данный автомобиль и о таком "прошлом" транспортного средства ему ничего неизвестно. О данному случаю пограничники уведомили Нацполицию.

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Еще одну машину, которая находилась в розыске, остановили на границе с Беларусью в пункте пропуска "Пулемец" пограничники Луцкого отряда. Во время проверки автомобиля "Опель" украинской регистрации под управлением 29-летнего гражданина Украины произошло срабатывания базы данных Интерпола и установлено, что данная машина была похищена в 2015 году на территории Германии.

Для дальнейших процессуальных действий транспортное средство передано представителям Национальной полиции Украины и проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

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авто - 3й криминальный бизнес после оружия и наркоты
такие бабки стоят просто на улпице))))
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