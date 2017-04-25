 При погранконтроле выявлены два автомобиля, угнанные в Бельгии и Германии, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Ночью 24 апреля в пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, на выезд из Украины прибыл гражданин Украины на микроавтобусе "Фольксваген" украинской регистрации. В ходе проверки по базе данных пограничники Мостиского отряда выяснили, что автомобиль разыскивается Интерполом как похищеный в Бельгии.
Водитель объяснил, что недавно приобрел данный автомобиль и о таком "прошлом" транспортного средства ему ничего неизвестно. О данному случаю пограничники уведомили Нацполицию.
Еще одну машину, которая находилась в розыске, остановили на границе с Беларусью в пункте пропуска "Пулемец" пограничники Луцкого отряда. Во время проверки автомобиля "Опель" украинской регистрации под управлением 29-летнего гражданина Украины произошло срабатывания базы данных Интерпола и установлено, что данная машина была похищена в 2015 году на территории Германии.
Для дальнейших процессуальных действий транспортное средство передано представителям Национальной полиции Украины и проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.
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такие бабки стоят просто на улпице))))
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