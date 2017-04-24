 МИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV.
"Решение суда должно быть немедленно выполнено. И мы собираемся обращаться к России с дипломатической нотой, с запросом о том, как именно и когда Россия будет выполнять это решение", - сказала она.
По ее словам, также перед РФ будет ставиться вопрос снятия всех ограничений на въезд руководителей Меджлиса.
"Это решение влечет за собой много последовательных шагов, которые мы также собираемся предпринимать, чтобы показать миру, как выполняются решения, что делает Россия, чтобы сделать невозможным просто формальное выполнение решения",- добавила чиновник.
Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому Россия в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке. Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.
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лучше напишите КАКИЕ результаты нашего МИДА за последние 3 года?!
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та чого ти так жорстко
не мішай МЗС Імітувати діяльність, МЗС треба ж буде відчитатись за зарплатню "мол за перше півріччя списали 250 кг паперу"
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Фашисты тоже были уверены что Крым будет их вечно а получилось только с 1941 по 1944 года.
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Тут более уместен пример с Кипром и Турцией.
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Сейчас все бросят и побегут отдавать.
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Олег Руденко 24 АПРЕЛЯ 22:27
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Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Украина является единственной страной, которая может сместить Россию с ее места в Совете Безопасности ООН. Юридически в ООН практически ничего нельзя сделать без СБ ООН - все решения Генеральной Ассамблеи носят чисто рекомендательный характер и только СБ ООН может что-то на самом деле решать в мировом масштабе. Преодолеть Россию в СБ ООН невозможно. Убрать члена СБ ООН из этого высшего органа международной регуляции - тоже невозможно. Как пишет Манн, юристы США «докопались» что, что Россия - незаконный член СБ ООН.
По словам эксперта, в момент образования СБ ООН страна РСФСР, чьим законным правопреемником является нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР и стал от всей страны членом ООН и членом Совбеза. Также в ООН вошли тогда Украина и Беларусь. После распада СССР Россия не стала входить в ООН на общих основаниях, ибо тогда она не смогла бы стать членом Совбеза ООН. Россия договорилась со всеми республиками СССР и объявила себя с их согласия правопреемником СССР, обязавшись заплатить все долги Союза и приняв на себя все без исключения его обязательства. Как правопреемник СССР, РФ и подписывала Беловежские соглашения. Юристы обсуждали вариант, что будет если Украина подаст на рассмотрение Генеральной Ассамблеи требование денонсировать соглашение о правопреемственности России из-за нарушения ею Беловежских соглашений и нападения на Украину с аннексией территории Крыма. Американские правоведы считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемства РФ по отношению к СССР. Такое решение не потребует утверждения СБ ООН в составе России, так как предыдущее решение о кооптации России в качестве правопреемника СССР решалось без е участия - она тогда не была даже членом ООН.
«Юридически, Украина - единственная страна в мире, которая может решить судьбу России в ООН. Потому, когда я говорю, что возврат Крыма это не совсем фантастика, я говорю обоснованно. Раньше у России не было причин желать раздела Украины на Восток и Запад, России было выгодно оставить Украину, такой как она есть, так как она не представляла для России ни интереса, ни угрозы. Теперь, когда появилась угроза России стало выгодно, чтобы страна, представляющая в мире для нее опасность, поменяла свой статус. Тогда Украина станет неправомочной для расторжения договоренностей о правопреемстве, ибо сама должна будет доказывать свое правопреемство», - подытожил Соломон Манн.
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/437642/63557878
кое-что интересное.
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