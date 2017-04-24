EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  839  17
Материалы по теме:
Все про:Крым (19579) МИД (4058) ООН (2072) Россия (70151) суд (20702) Зеркаль (60) Международный суд ООН (45)

 МИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль

Украина направит России ноту с просьбой предоставить информацию о сроках выполнения промежуточного решения Международного суда ООН по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV.

"Решение суда должно быть немедленно выполнено. И мы собираемся обращаться к России с дипломатической нотой, с запросом о том, как именно и когда Россия будет выполнять это решение", - сказала она.

По ее словам, также перед РФ будет ставиться вопрос снятия всех ограничений на въезд руководителей Меджлиса.

"Это решение влечет за собой много последовательных шагов, которые мы также собираемся предпринимать, чтобы показать миру, как выполняются решения, что делает Россия, чтобы сделать невозможным просто формальное выполнение решения",- добавила чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер МИД Беца о решении суда ООН: "Суд, среди прочего, признал РФ стороной минского процесса"

Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому Россия в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке. Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да ложили все на МИД!

лучше напишите КАКИЕ результаты нашего МИДА за последние 3 года?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
///
та чого ти так жорстко
не мішай МЗС Імітувати діяльність, МЗС треба ж буде відчитатись за зарплатню "мол за перше півріччя списали 250 кг паперу"
 показать весь комментарий
Ответить
 
МЗС України повинно вимагати, а не цікавитись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 225
Фашисты тоже были уверены что Крым будет их вечно а получилось только с 1941 по 1944 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так против них половина мира воевала. Поэтому вынудили.
Тут более уместен пример с Кипром и Турцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять начался пистеж - собираемся, планируем. СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ, а потом пистите
 показать весь комментарий
Ответить
 
Манн: в Украины появился реальный шанс выкинуть Россию из СБ ООН
Олег Руденко 24 АПРЕЛЯ 22:27
144

60

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Украина является единственной страной, которая может сместить Россию с ее места в Совете Безопасности ООН. Юридически в ООН практически ничего нельзя сделать без СБ ООН - все решения Генеральной Ассамблеи носят чисто рекомендательный характер и только СБ ООН может что-то на самом деле решать в мировом масштабе. Преодолеть Россию в СБ ООН невозможно. Убрать члена СБ ООН из этого высшего органа международной регуляции - тоже невозможно. Как пишет Манн, юристы США «докопались» что, что Россия - незаконный член СБ ООН.
По словам эксперта, в момент образования СБ ООН страна РСФСР, чьим законным правопреемником является нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР и стал от всей страны членом ООН и членом Совбеза. Также в ООН вошли тогда Украина и Беларусь. После распада СССР Россия не стала входить в ООН на общих основаниях, ибо тогда она не смогла бы стать членом Совбеза ООН. Россия договорилась со всеми республиками СССР и объявила себя с их согласия правопреемником СССР, обязавшись заплатить все долги Союза и приняв на себя все без исключения его обязательства. Как правопреемник СССР, РФ и подписывала Беловежские соглашения. Юристы обсуждали вариант, что будет если Украина подаст на рассмотрение Генеральной Ассамблеи требование денонсировать соглашение о правопреемственности России из-за нарушения ею Беловежских соглашений и нападения на Украину с аннексией территории Крыма. Американские правоведы считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемства РФ по отношению к СССР. Такое решение не потребует утверждения СБ ООН в составе России, так как предыдущее решение о кооптации России в качестве правопреемника СССР решалось без е участия - она тогда не была даже членом ООН.
«Юридически, Украина - единственная страна в мире, которая может решить судьбу России в ООН. Потому, когда я говорю, что возврат Крыма это не совсем фантастика, я говорю обоснованно. Раньше у России не было причин желать раздела Украины на Восток и Запад, России было выгодно оставить Украину, такой как она есть, так как она не представляла для России ни интереса, ни угрозы. Теперь, когда появилась угроза России стало выгодно, чтобы страна, представляющая в мире для нее опасность, поменяла свой статус. Тогда Украина станет неправомочной для расторжения договоренностей о правопреемстве, ибо сама должна будет доказывать свое правопреемство», - подытожил Соломон Манн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может я и ошибаюсь,но,тут в коментах одни знатоки международного права,и уж точно знают как требовать выполнения решений международных судов???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МИД имитируют работу, когда во всем остальном провал. Никаких выполнений, даже формальных, со стороны пидорашки не будет и это всем известно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти