EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  291  5
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8496) коррупция (7177) ОГА (1333) хищение (285) чиновник (1342) Запорожская область (549)

 Чиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ

Чиновнику Запорожской ОГА и директору частного предприятия сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в сумме около 4 млн грн при закупке работ по утилизации опасных отходов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По результатам проведенных следственных действий и собранных доказательств о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, сообщено директору одного из департаментов Запорожской областной государственной администрации и директору частного предприятия, которые, действуя по предварительному сговору между собой, завладели бюджетными средствами на сумму около 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновница Пенсионного фонда, подозреваемая в хищении 2 млн грн, задержана в Броварах, - СБУ

В суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так на поруки пусть возьмёт шобло фронта змин яйценюка . или этот казёл не в их банде ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вот не пойму, почему боятся называть фамилии виновных? Или статья фейк?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если хрен из местной своры неприкасаемых, по-тихому дело закроют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ--- Мелочевка-- Крупное БАБЛО РЕШАЕТ ВСЁЧиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2901
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти