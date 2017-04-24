 Чиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"По результатам проведенных следственных действий и собранных доказательств о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, сообщено директору одного из департаментов Запорожской областной государственной администрации и директору частного предприятия, которые, действуя по предварительному сговору между собой, завладели бюджетными средствами на сумму около 4 млн грн", - говорится в сообщении.
В суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
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