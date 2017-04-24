 Соединенные Штаты вводят крупнейшие санкции против режима Асада в Сирии, - Минфин США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявило Министерство финансов США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввело меры в ответ на атаку 4 апреля 2017 года с применением газа "зарин" против невинных гражданских в городке Хан-Шейхун (Сирия) со стороны режима сирийского диктатора Башара Асада", - сказано в заявлении.
В Минфине подчеркнули, что это одни из крупнейших санкций в истории США, которые охватывают 271 должностное лицо из правительственного Сирийского исследовательского центра (SSRC), ответственного за разработку и изготовление оружия массового поражения и средств его доставки. "Это 271 должностное лицо SSRC имеет опыт в сфере химических разработок и смежных дисциплин и/или в поддержке программы химического оружия SSRC, по крайней мере, с 2012 года", - отмечает ведомство.
Как заявил по этому поводу министр финансов США Стивен Мнучин, в Вашингтоне "воспринимают очень всерьез" то, как режим в Сирии пренебрегает жизнями своих граждан. Он заявил, что Соединенные Штаты "непрестанно будут преследовать и прекращать финансовую активность всех лиц, связанных с производством химического оружия, используемого для осуществления этих преступлений".
В Министерстве финансов США также сообщили, что сегодняшние действия дополняют санкции, введенные 12 января 2017 года против 18 правительственных чиновников и пяти родов войск сирийской армии вместе с организациями, связанными с программой разработки химического оружия.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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пишу просто тогда коротко - интерфакс-украина имеет такое же отношение к Украине, как морская свинка к морю... это филиал кацапского Интерфакса\ферштейн...?\
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Не то, шобы я этот источник считал ключем истины, но, что это "зеркало" кацапского интерфакса - понятия не имел.
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потом погуглил - и всё стало на свои места...
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Рептилоиды епта!!! Галактико опасносте!!!
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Тебе ж не источник долларов нужен, а причина всех твоих бед и страхов. Это, как люди искали причину грозы до некоторых пор не в возникновении разности потенциалов, а в гневе богов.
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Это заговор бурундучков стопудово. И именно с целью "украсть всю Украинскую землю". :D
Это такой новый способ украсть у бурундучков - ввалить бабла, заставлять делать реформы, шоб потом украсть и выращивать горох и прочие бурундучьи ништячки.
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А как вы догадались?
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Андрей Илларионов: "Mea culpa, лоханулась" (с)
Юлия Леонидовна Латынина обратилась ко мне с просьбой - пояснить ей, что я думаю об "этой пленке" - т.е. о видеозаписи т.н. "первого запроса Дадаева":
Во-первых, опубликовали видео допроса Заура Дадаева, предполагаемого убийцы Немцова...
Я, вот, пленку допроса Заура Дадаева вам всем рекомендую посмотреть, потому что это очень поучительно...
Вот, понятно из того, что говорит Анзор Дадаев, что он, еще раз повторяю, не представлял себе даже, какие заявления делал Немцов и не понимает, что значит, что Немцов хотел опубликовать карикатуры. Он не представляет себе, что такое "Шарли", что такое Немцов, но вот… Как бы сказать? Вот, Андрей Илларионов развил очень деятельную кампанию по защите Заура Дадаева, он очень храбро рассказывает, что, значит, Немцова убила кровавая гэбня, что соучастником этого убийства был Яшин. Ну, подумайте, какая храбрость у Андрея Николаевича - самого Яшина обличает!
Вот, конечно, мне бы хотелось спросить Андрея Николаевича Илларионова, вот, что он думает по этой пленке? Что он думает при виде этого ничего не стесняющегося человека, который хвастается… Если не хвастается, то очень спокойно, деловито объясняет: "Да, вот оно так было".
Выполняю просьбу Юлии Леонидовны.
Во-первых, в деле об убийстве Бориса Немцова нет такого лица, как Анзор Дадаев. Имя подозреваемого Дадаева - Заур. А Анзор - это Губашев. Это два разных человека.
Во-вторых, в отличие от Юлии Леонидовны, Ильи Валерьевича, Вадима Юрьевича, до решения суда и без достаточных на то оснований публично объявляющих тех или иных лиц виновными, я не беру на себя смелость обвинять или же, наоборот, защищать кого-либо, включая и Заура Дадаева, - я пытаюсь разобраться в обстоятельствах убийства Бориса Немцова, а также в том, кто именно осуществлял и продолжает осуществлять информационное сопровождение убийства, кто и как проводит операцию его прикрытия.
В-третьих, термином "кровавая гебня", как Вы хорошо знаете, я не пользуюсь. От слова "совсем". Из текстов, попадавших на мои глаза, припоминаю, что активно применяют этот термин, пожалуй, лишь два известных мне персонажа. Один - это Вы, Юлия Леонидовна. А второй - это Лев Натанович Щаранский, известный виртуальный блогер, бурная творческая деятельность которого состоит в основном из нападок на российских либералов, демократов, правозащитников, диссидентов. Так же, как, впрочем, и Ваша.
В-четвертых, Вы воспользовались ошибочной методичкой, безосновательно приписав мне якобы обвинение г-на Яшина в соучастии в убийстве Бориса Немцова. Мои претензии к Илье Валерьевичу - немного другие, это претензии к клеветнику, лжесвидетелю, предателю Бориса Немцова. Вот эти мои претензии вначале г-н Яшин, а вслед за ним и Вы почему-то называете обвинениями его в соучастии в убийстве Немцова. Поскольку нетрудно убедиться, что таких обвинений с моей стороны никогда не было, а со стороны Ильи Валерьевича и Вашей - есть, то возникает вопрос, а почему Илья Валерьевич и Вы, Юлия Леонидовна, регулярно заявляете, что Илья Валерьевич - соучастник убийства Бориса Немцова?
Что же касается Вашего вопроса о моем отношении к видеозаписи т.н. "первого допроса Дадаева", какую Вы настоятельно рекомендуете Вашим слушателям для просмотра, то мне уже приходилось довольно подробно освещать этот вопрос. Но поскольку разбор этого постановочного допроса, возможно, прошел мимо Вашего внимания, специально для Вас формулирую свои основные соображения.
Постановочным этот допрос я считаю, во-первых, потому, что г-н Дадаев оговорил себя после двух с половиной суток непрекращавшихся пыток. Перед тем как записать этот допрос на видеопленку, г-на Дадаева избивали и пытали, в том числе путем лишения сна и еды, применения электрического тока, избиения бутылками, завязывания вокруг головы мешка, угроз убийством (это те действия, какие адвокат В.Прохоров не без некоторого изящества именует так: "подозреваемых несколько помяли"). О пытках сообщил не только сам Дадаев и его адвокаты, их подтвердила специальная инспекция правозащитников, посетивших Дадаева в Лефортово, отчет которых размещен на сайте Президентского совета по правам человека.
Во-вторых, этот допрос является постановочным, поскольку его записывали на видеопленку не менее 3-4 раз, так как г-н Дадаев никак не мог сразу запомнить и воспроизвести все существенные события и детали убийства Бориса Немцова, какие его упорно заставлял выучить генерал Следственного комитета И.Краснов, столь высоко оцененный адвокатом В.Прохоровым: "Прямо скажу, это талантливый следователь, что называется, "хороший сыскарь"".
В-третьих, даже после таких усилий г-н Дадаев все равно не смог все запомнить и правильно воспроизвести нужную следствию версию, так что в его рассказе обнаружилось большое количество нестыковок, ошибок, логических противоречий. Три важных провала, включая принципиальный (то, что Дадаев - не левша, а правша), установил Игорь Мурзин. Одну ошибку (с правой рукой Дадаева, в которой во время убийства якобы одновременно были и телефон и дважды пистолет) указали читатели в комментах к тексту И.Мурзина на сайте Каспаров.ру. В моем разборе упомянуты не менее 20 других ляпов, некоторые из которых (по времени действий) исключают непосредственное участие Дадаева в убийстве Немцова. Но самая неожиданная помощь пришла знаете от кого, Юлия Леонидовна? От Вас. В Вашей передаче не кто-нибудь, а именно Вы указали на еще несколько нестыковок в показаниях Дадаева:
- Заметим, видно, что Заур Дадаев, ну, собственно, абсолютно не в курсе того, где, как, что было опубликовано. И видно, что он просто даже не понимает, что, собственно...
- То есть он, условно говоря, не понимает, что Борис Немцов не мог напечатать на территории Российской Федерации номер журнала "Шарли Эбдо" по некоторым обстоятельствам, которые, видимо, находятся выше понимания Заура Дадаева...
- Вот, понятно из того, что говорит Анзор Дадаев, что он, еще раз повторяю, не представлял себе даже, какие заявления делал Немцов...
- Он не представляет себе, что такое "Шарли", что такое Немцов...
Так что, Юлия Леонидовна, не только глубоко уважаемый Вами Игорь Мурзин, не только уважаемые читатели, не только Ваш покорный слуга, но и Вы сами внесли свой ценный вклад в дело разоблачения постановочного характера т.н. "первого допроса Дадаева". С чем Вас и поздравляю )
Да и, наконец, Дадаев на суде сам заявил, что вынуждел был оговорить себя во время следствия под давлением пыток и угроз. А если тогда, 8 марта 2015 г., он не оговорил бы себя и продолжал бы настаивать на своей невиновности, то, возможно, все, что сегодня мы знали бы о нем - это то, что "террорист Дадаев подорвал себя гранатой" - как якобы это сделал Б.Шаванов, или же "от Дадаева осталась одна только голова" - как от Акбаржона Джалилова. А так - пока он выжил, дожил до суда, и даже продолжает бороться за правду, за свою свободу, и тем самым за поиски настоящих убийц Бориса Немцова, заодно предоставляя нам всем и в том числе Вам, Юлия Леонидовна, бесценную информацию и о характере действий столь любезных Вам российских силовых структур и о природе всего нынешнего режима.
Надо признать, Юлия Леонидовна, что в историях с пленками Вам как-то не очень везет. Полгода тому назад мы с Вами уже обсуждали другую пленку. И Ваш текст, тоже оказавшийся постановочным. Наше общение тогда завершилось Вашим, казалось, искренним признанием:
"И тут я понимаю, что попала... Мои представления о произошедшем - чушь... Ну, ладно, - говорю я, - про пленки я действительно ошиблась. Моторола не был один из свидетелей? Ради бога. Не держусь. На пленках его нет? Mea culpa, лоханулась".
Но, с другой стороны, Юлия Леонидовна, Вашим самоотверженным привлечением общественного внимания к постановочным пленкам, видеозаписям, допросам, версиям террористических актов, навязываемым российскому обществу, Вы делаете исключительно важное дело. Потому что, тогда, когда Вы (так же, впрочем, как и г-н А.Хинштейн) настаиваете на Вашей версии того, кто именно взорвал дома в Москве и Буйнакске осенью 1999 г., или же оправдываете деятельность "эскадронов смерти", на вопрос о которых Вы так и не ответили Андрею Пионтковскому, или же настоятельно рекомендуете видеозапись постановочного допроса человека, так и не смогшего после двух с лишним суток пыток выучить версию, продиктованную ему следователем, тогда Ваши слушатели и читатели безошибочно понимают причину Ваших настойчивости и красноречия.
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Игорь Эйдман: Сами создают проблемы, сами их решают, каждый раз зарабатывая на этом
"Рашагейт" может пойти по новому направлению. Еще один советник Трампа, возможно, сотрудничал с представителями российских спецслужб. После Флинна и Пейджа источником скандала может стать медиамагнат Руперт Мёрдок.
New York Times пишет, что президент США Дональд Трамп каждую неделю связывается с ним по телефону, обсуждая, в том числе, стратегические вопросы.
Мало кто знает, что Мёрдок в нулевые годы, имея серьезный рекламный бизнес в России, по всей видимости, сотрудничал с людьми, близкими к российским спецслужбам.
В 2001 году Мёрдок купил компанию APR-City, которой принадлежала значительная часть рынка российской наружной рекламы. Ранее она входила в известный медиахолдинг APR-group. Как и все другие тогдашние крупные рекламные кампании, например Видео Интернешнл, холдинг имел ФСБшную "крышу". Это было общеизвестно в профессиональной среде. Как мне тогда говорил один из ключевых в APR людей, покровительство было на уровне генералов спецслужб (циркулировали слухи, что ФСБшники - не просто "крыша", а тайные совладельцы компании).
Смена хозяина не могла избавить компанию от "покровительства" спецслужб. Она была переименована из APR-City в News Outdoor, но сохранила менеджмент и "крышу". При Мёрдоке генеральным директором компании стал бывший топ-менеджер APR-City, будущий депутат Госдумы и высокопоставленный функционер "Единой России" Сергей Железняк. Этот человек совершил ряд фантастических карьерных кульбитов - из скромных армейских замполитов в топ-менеджеры у американского хозяина, а потом в большую российскую ура-патриотическую политику. Самое реалистичное объяснение такой необычной карьеры - сотрудничество Железняка со спецслужбами. Они могли поставить его смотрящим в рекламную кампанию, которую крышевали, а потом сделать депутатом и политиком федерального уровня, отстаивающим их взгляды и интересы. В наше время без дружбы с чекистскими кланами такую карьеру в "ЕдРе" не сделаешь.
А потом у Мёрдока в России что-то пошло не так. Судя по всему, чекистская "крыша" решила, что он зажрался на растущем рекламном рынке и пора по профессиональной терминологии его немного "обезжирить". В 2008 году в офисе News Outdoor прошли обыски. Компанию обвинили, что она с помощью коррупционных схем недоплачивала существенную часть арендной платы за рекламные конструкции. В начале февраля 2008 года правительство Москвы потребовало, чтобы News Outdoor Russia вернула в городской бюджет 382 млн руб. А в 2009 году ФНС предъявил компании претензии в неуплате налогов на общую сумму 1,34 млрд рублей за период 2005-2006 годов. Все это было похоже на стандартную подготовку рейдерского захвата, при котором обложенному со всех сторон хозяину обычно приходится отдать свой бизнес.
Характерно, что непосредственно перед тем, как у News Outdoor Russia начались проблемы, Железняка перебросили с экономического на политический фронт, убрали из топ-менеджеров и сделали депутатом, видимо, чтобы вывести из-под удара.
Вначале Мёрдок запаниковал и начал публично жаловаться на плохое отношение к иностранным инвесторам в России. Однако потом ему все-таки удалось договориться с российскими силовиками. Они не только оставили американского "коммерса" в покое, но и помогли ему, естественно не бескорыстно, выгодно продать активы, используя свое влияние на государственный ВТБ. Как пишет известный банкир и политик Александр Лебедев: "В 2011 году неожиданно самый патриотичный банк ВТБ покупает у Мёрдока News Outdoor Russia по цене годовой выручки, что абсурдно - цена должна быть раза в три меньше". Действительно, Мёрдок продал свой российский бизнес неожиданно дорого в кризисное время, когда у него были серьезные проблемы.
Так чаще всего и ведут себя чекистские и бандитские "крыши" - сами создают проблемы, сами их решают, каждый раз зарабатывая на этом. Интересно, что вскоре ФБР начало расследование по поводу возможной дачи взяток News Outdoor Russia российским чиновникам. Александр Лебедев считает, что расследование связано с возможными откатами Мёрдока "слугам государевым" при продаже российского бизнеса.
Как писали "Ведомости", в 2001 году основной акционер компании А. Уваров получил от Мёрдока за свои 48% акций 12 млн долларов. Через десять лет в 2011 году американский магнат продал свои тогда уже 79% акций за 270 млн долларов. В общем, ушел из России, если не с любовью, то с прибылью (ведь и сам его российский бизнес все эти годы не был убыточным). Безусловно, обе эти сделки были согласованы с "крышей" компании в ФСБ. И наверняка, как обычно в таких ситуациях, с чекистами приходилось делиться.
Итак, подводим итог. Мёрдок, ведя бизнес в России, имел дела с чекистской крышей и чиновниками-коррупционерами. В результате этого, несмотря на временные проблемы, очень прилично заработал. Вполне вероятно, что он сохранил эти связи до сих пор.
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Президент России Владимира Путин сравнил себя с морским ангелом. Во время заседания Русского географического общества, присутствующим показали кадры одного из проектов, на которых моллюск морской ангел поедает морского черта. Путин уточнил: "Морской ангел, и он поедает чертика, да?" Ему ответили утвердительно. Тогда Путин заявил: "Это то, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно".
Морской ангел относится к виду брюхоногих моллюсков. Является хищником и питается моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями.
https://www.youtube.com/watch?v=D52eXFuse1A
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https://www.youtube.com/watch?v=bG5VEvybs0M
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