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Все про:выборы (21687) Франция (1842) Марин Ле Пен (12)

 Ле Пен заявила об отставке с должности главы "Национального Фронта" для полноценного участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен заявила, что покидает пост главы партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Как отмечает Independent, ее отставка является временной, "чтобы сконцентрироваться на своей президентской кампании".

"Сегодня я больше не глава "Национального Фронта". Я кандидат в президенты", - заявила Ле Пен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.

Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.

Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.

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Главное чтобы спецслужбы россии не влезли в подсчет выборов. У нас видать в 2010 залезли и подтасовали что потом кровью весь народ умыли (((
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А сколько там она у хуйла в свой недавний приезд выпросила?

Готовится раствориться быстро и шустро в неизвестном направлении?
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во франции тоже есть свой "вечно непроходной" кандидат
Ле Пен заявила об отставке с должности главы "Национального Фронта" для полноценного участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 6787
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"Умный" ход. Займ у хуйла брала она, а не отдавать будет новый и хрен обвинять папередника. Недомерок и здесь насосал.
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Вот чем объясняет Марин своё решение:
La conception est connue depuis le général De Gaulle, fondateur de la Ve République: en France, le président de la République se veut au-dessus des partis. Invitée du journal de 20h de France 2, Marine Le Pen a repris cette antienne à son compte: "Le président de la République est le président de tous les Français. Ce sont des convictions profondes". Et elle en a tiré une conclusion frappante:
"Il faut passer des paroles aux actes. Il m a paru indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front national. Ce soir je n'en suis plus la présidente du Front national, je suis seulement la candidate. Je me sentirai plus libre et au-dessus des considérations partisanes."
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Можно хоть своими словами что-то?
А то окромя бессмертного " же не манж па сис жур" от Кисы Воробьянинова ничерта у этих франков не понимаю.
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СУД ПРИГОВОРИЛ ОТЦА ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ К 2,5 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА КРАЖУ 20 ШОКОЛАДОК «РОШЕН»
Осужденным оказался уроженец с. Капитановка Киево-Святошинского района, отец 4-х малолетних детей, ранее уже привлекался к ответственности за кражу.
Согласно материалам дела, утром 6 июня 2016 мужчина пытался похитить из магазина «Сильпо» в ТРЦ «Гулливер» 20 плиток темно-молочного шоколада «Roshen» Чайка «», общей стоимостью 238 гривен 17 копеек, но был задержан охранником магазина.
Мужчина признал свою вину, заявил, что искренне раскаивается в содеянном и просил его строго не наказывать.
Суд квалифицировал его действия как «законченное покушение на кражу, совершенное повторно» и приговорил к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.
К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое наказание, назначенное по приговору Конотопского горрайонного суда Сумской области от 25 ноября 2014 года и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.
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значит повторно крал эти шоколадки - рецидивист что-ли...?
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пытался и украл это разные юридические тонкости.
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Ущерба магазину нет и 2,5 года? Судья дебил советскага разлива..
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Калуський міськрайонний суд затвердив угоду про примирення між представником потерпілого та обвинуваченим, який викрав з крамниці «Рукавичка» дві банки ікри.

Обвинувачений, перебуваючи у торгівельному залі крамниці ТзОВ ТВК «Лівівхолод» магазину «Рукавичка» на пл. Героїв, 15, таємно викрав із стелажу продуктового відділу та виніс за межі магазину дві банки з лососевою ікрою вартістю 193 грн 70 копійок.
В судовому засіданні з'ясовано, що злодій свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю і відшкодував збитки.
Обставин, що обтяжують вину обвинуваченого, суд не виявив.
Умови угоди про примирення не суперечать вимогам кримінального процесуального закону, міра покарання, про призначення якої дійшли згоди обвинувачений та потерпілий, визначена в межах санкції ч.1 ст.185 КК України.
Під час розгляду справи встановлено, що обвинувачений свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 185 КК України, визнав повністю, позитивно характеризуються за місцем проживання, добровільно відшкодував завдані збитки, пенсіонер.
Між обвинуваченим та представником потерпілого було укладено угоду про примирення, яку затвердив суд. Сторони погодили покарання, яке повинен понести обвинувачений, а саме: штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень
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"Национальный фронт" брат близнец "Народного фронта"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛе Пен заявила об отставке с должности главы "Национального Фронта" для полноценного участия в президентских выборах
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