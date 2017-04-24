 Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Северной Корее и на востоке Украины, - Reuters

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Со ссылкой на информацию Белого дома Reuters сообщает, что лидеры двух стран обсудили необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине. Также Трамп и Меркель обсудили "насущные проблемы безопасности" ввиду угроз со стороны Северной Кореи, уделили внимание Сирии и Йемену.
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Реализм был бы, если бы оно понимало, что при нынешнем состоянии ядерного арсенала, средств раннего оповещения и ПВО Роиси, лучше ему сразу застрелиться, даже не нажимая кнопки.
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Кусочек из статьи повеселил. Да пока вы все под рукою догребёте куда-либо на адмиралопонсце, американцы уже десять раз всех своих соберут.
Ну а это доконало меня.
Известно, что из-за отставания от США в воздухе СССР сделал ставку на разработку систем ПВО, в чём и преуспел. Сегодня наши комплексы С-300 и С-400 - лучшие в мире.
Лучшие комплексы, которые не заметили Томагавки и уже несколько раз не заметили израильские самолёты. Лучшие потому что!
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вы оттуда недавно из командировки...? - так-что не стесняйтесь...
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и даже сев.корейцы ни чего плохого украинцам не сделали...и другим кстати тоже(там свои 50 лет уже разборки)
а если они амерам не нравятся,это не повод их душить,а если не получилось то бомбить
кстати такой подход дела напоминает мне действия россии по отношению к Украине...и такое сходство мне тоже не нравится...а вам ?
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что выгодно Украине - то выгодно мне...
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а у нас в Украине надо следить за карманами и смотреть за руками очередных аферистов у власти,а то опять эти офшорным ворам в законе будет выгодно и бизнес на крови,а обычным людям война,закон и тарифы
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А не этот ли придурок чуть ли не каждый месяц угрожает ядерным ударом если не по тем же американцам, так по их союзникам Южной Корее и Японии?
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Ыну никто не говорил фразу " не дразните спящую собаку"?
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- А Владимир Владимирович?
- А кто это такой?
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В штатах проходят масштабные учения «Gotham Shield» планируемые 24-25 апреля.Всех людей работающих в Трамп-тауэр эвакуировали.
Стало известно, что 23 апреля «Трамп-тауэр» закроется. Будут отпущены все жители и обслуживающий персонал. Им рекомендовали покинуть город на несколько дней. Причину такого решения администрация «Трамп-тауэр» не назвала.
Стоит отметить, что американцы - очень прагматичный народ. 3 дня простоя небоскреба - это существенные убытки. Вряд ли бы Трамп стал успешным бизнесменом, если бы шел на поводу эмоций, например, страха. Вполне возможно, что у него есть весомые причины (инфа от спецслужб) для эвакуации персонала, но раскрыть общественности он ее пока не может.
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