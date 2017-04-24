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 Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Северной Корее и на востоке Украины, - Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Со ссылкой на информацию Белого дома Reuters сообщает, что лидеры двух стран обсудили необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине. Также Трамп и Меркель обсудили "насущные проблемы безопасности" ввиду угроз со стороны Северной Кореи, уделили внимание Сирии и Йемену.

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А у истоков возникновения и поддержания всех трех проблем стоит Роися.
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Это и есть возможный оптимизм.
Реализм был бы, если бы оно понимало, что при нынешнем состоянии ядерного арсенала, средств раннего оповещения и ПВО Роиси, лучше ему сразу застрелиться, даже не нажимая кнопки.
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А теперь считаем: 1 400 000 военных и 850 000 резервистов у США против 845 000 военных и 2 500 000 резервистов у России. Но у нас практически нет крупных военных баз за границей, весь человеческий ресурс, так сказать, под руками. Чего не скажешь о янки, которым придётся стягивать своих военных отовсюду.

Кусочек из статьи повеселил. Да пока вы все под рукою догребёте куда-либо на адмиралопонсце, американцы уже десять раз всех своих соберут.

Ну а это доконало меня.


Известно, что из-за отставания от США в воздухе СССР сделал ставку на разработку систем ПВО, в чём и преуспел. Сегодня наши комплексы С-300 и С-400 - лучшие в мире.



Лучшие комплексы, которые не заметили Томагавки и уже несколько раз не заметили израильские самолёты. Лучшие потому что!
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ну мне бы понравились кадры бомбёжки Мацквабада, аналогичные бомбёжке Дрездена...
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Я не такой жестокий. Мне достаточно, если мацьква будет напоминать ДАП.
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У куйла модернизированный боярышником.


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Пентагон сообщил, что Россия поставляет оружие Талибану уже 18 месяцев. Накануне талибы убили 140 афганских военных
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Оружие поставляют стопудово транспортными бортами. Вальнули бы их над горами пару тройка "Раптерами ".
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Пока КНДР грозила США и Австралии ядерным ударом. Россияне взяли рейхстаг и Шойгу принял капитуляцию Берлина. Шах и мат, НАТО.
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Они взяли картонно-навозную копию Рейхстага для того, чтоб на 50 ближайших лет обеспечить себя новыми ветеранами. А то старые уже заканчиваются.
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Хорошая компания для Украины. Северная Корея и Сирия. Вопрос в задачнике, а что общего между насмерть отмороженной призраком коммунизма и чучхей северной кореей, насвкозь залитой болью и кровью Сирией и Украиной. Ответ очевиден, общее тут - общий заказчик и исполнитель "идиотизма" (не знаю слова, чтобы написать без матов). Его имя просто... Угадайте с трех букв.
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Пишите, как есть. Хуйло - оно на Цензоре за имя собственное идёт, а не в разряде матюков.
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А взятие клоунами рейхстага , тоже обсудили....только забыли написать)))
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а вы в Сев. Корее были или основываетесь на телевизоре ? ...кстати и в рабочих кварталах Японии,Ю.Кореи,Тайваня в клетках жить не айс.
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ну расскажите как там живётся - говорю честно, я там не бывал...
вы оттуда недавно из командировки...? - так-что не стесняйтесь...
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Ну ЧМ по футболу выиграли. На Солнце слетали. Ыну мультик сделали, как ракетами ядерными США с лица Земли стирают. Траву жрут. Но уже привыкли, потому за них не переживайте.
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так и знал что что-то забуду... вот это и забыл, спасибо...
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я тоже там не был и я не верю телевизору
и даже сев.корейцы ни чего плохого украинцам не сделали...и другим кстати тоже(там свои 50 лет уже разборки)

а если они амерам не нравятся,это не повод их душить,а если не получилось то бомбить
кстати такой подход дела напоминает мне действия россии по отношению к Украине...и такое сходство мне тоже не нравится...а вам ?
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циля - а вы знаете...? мне ваше мнение по бамбинтону...
что выгодно Украине - то выгодно мне...
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так поделитель своими успехами в Великой Исландии,там вы найдёте свободные уши...
а у нас в Украине надо следить за карманами и смотреть за руками очередных аферистов у власти,а то опять эти офшорным ворам в законе будет выгодно и бизнес на крови,а обычным людям война,закон и тарифы
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От же ж злюки амеры. Ни за что, ни про что ополчились на маленького бедненького ынчика из клана Кимов.

А не этот ли придурок чуть ли не каждый месяц угрожает ядерным ударом если не по тем же американцам, так по их союзникам Южной Корее и Японии?
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у них уже 50 лет такие диалоги идут...амеры кстати тоже языками ляпают и их союзники в фарватере так же грозятся ...сдерживает только ответка,так как все понимают, что всем будет "больно",поэтому и пи#здят языками...а про траву скорее пропаганда,что то я не видел по фото и видео "от туда" голодных и босых и микрорайоны неплохие там строят(таких в Украине почему-то даже за 25лет нету) и себя в состоянии обеспечить и ядерное оружие и подлодки делают кстати тоже....да,наверно может и живут не богато,зато ВСЕМ хватает,зачем к ним лезть ?
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Зато, бля, айс жить в 21-м веке молясь на какое-то жирное злобное уёбище с напрочь отбитым мозгом и перманентно жрать траву. Не, то ты уж сам там надрачивай на Ынию.
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да мне пох на того Ынию,миллиарды людей в 21-м веке надрачивают на Мао и прочих Муххамедов и ничё,жрут тараканов и собак,то их история ...какого хера туда мешаться ?
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Вот если бы они тихонько жрали свою траву и надрачивали на своего пупса - их бы никто и не трогал. Но они же, как и россосия, всё пытаются с амерами воевать. Вот амеры и испугались их угроз.

Ыну никто не говорил фразу " не дразните спящую собаку"?
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вопрос в том,что у амеров есть ядерное оружие и поэтому им(как вобщем-то и рассеи) всё можно,угрожать и третировать маленькую корею (в нашем случае Украину)...те проявили характер и пытаются выйти по-ответке на паритет.Китай,кстати тоже угрожает своим соседям из-за островов Спратли...но чёта против Китая у амеров очко жмёт...а маленькую гордую корею конечно же можна ? (то что они кантуженые по-коммунизму,то их проблема,пусть сами решают как им жить,чё лезть в чужую хату ?)
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Трамп и Меркель обсудили Ближний Восток, КНДР и Украину

- А Владимир Владимирович?
- А кто это такой?
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Долю України вирішує Трамп і Меркель . Ганьба народу України , який не здатен самостійно вирішити свою долю
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ганьба тобі, що ти звинувачуєш народ, а сам валяєшся на дивані
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Трамп эвакуирует свой персонал

В штатах проходят масштабные учения «Gotham Shield» планируемые 24-25 апреля.Всех людей работающих в Трамп-тауэр эвакуировали.

Стало известно, что 23 апреля «Трамп-тауэр» закроется. Будут отпущены все жители и обслуживающий персонал. Им рекомендовали покинуть город на несколько дней. Причину такого решения администрация «Трамп-тауэр» не назвала.

Стоит отметить, что американцы - очень прагматичный народ. 3 дня простоя небоскреба - это существенные убытки. Вряд ли бы Трамп стал успешным бизнесменом, если бы шел на поводу эмоций, например, страха. Вполне возможно, что у него есть весомые причины (инфа от спецслужб) для эвакуации персонала, но раскрыть общественности он ее пока не может.
Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Северной Корее и на востоке Украины, - Reuters - Цензор.НЕТ 3748
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в отличие от баракабамы, эти горячие точки реально обеспокоили администрацию Трампа
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Северной Корее и на востоке Украины, - Reuters
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