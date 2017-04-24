 "Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас", - Мингарелли

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"В 2014 году наши отношения с Россией почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировав Крым и оказывая очень серьезную военную поддержку так называемым сепаратистским войскам на востоке Украины. Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас. Она является угрозой в Черноморском регионе", - сказал он.
По его словам, оккупировав Крым, Россия смогла усилить свое военное присутствие в Черном море. "И это для нас является серьезным поводом для обеспокоенности", - прибавил он.
По его мнению, Евросоюз должен руководствоваться основными ценностями и вводить против РФ долгосрочные санкции, "чтобы уменьшить военную агрессию России".
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и по-этому ЕС выделяет 5 млрд евро газпрому на Северный поток -2
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И почему единственным способом покрыть их громадные убытки всегда оказывается продажа акций
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/25/71614-rossiyskiy-paradoks-odni-ubytki-ot-bogatstva
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