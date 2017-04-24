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 Политика Украины
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Все про:Крым (19579) Россия (70151) угрозы (544) Черное море (364) Донбасс (14275) Евросоюз (11760) Мингарелли (69)

 "Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас", - Мингарелли

РФ является главным стратегическим вызовом и угрозой в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"В 2014 году наши отношения с Россией почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировав Крым и оказывая очень серьезную военную поддержку так называемым сепаратистским войскам на востоке Украины. Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас. Она является угрозой в Черноморском регионе", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Финляндия, как и ряд других государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией", - в Хельсинки создадут Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

По его словам, оккупировав Крым, Россия смогла усилить свое военное присутствие в Черном море. "И это для нас является серьезным поводом для обеспокоенности", - прибавил он.

По его мнению, Евросоюз должен руководствоваться основными ценностями и вводить против РФ долгосрочные санкции, "чтобы уменьшить военную агрессию России".
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У меня такое ощущение что завтра Ына упакуют.
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Завтра- не завтра, но что-то в оборот его серьёзно, похоже решили брать.
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...его уже 10 лет пакуют...уже не тот мальчик для битья и ответку даст.( может и криво-косо,но будет больно)
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Ыну по любому будет больно. Тут ты прав. Ещё будет больно его стаду раззомбироваться.
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С аварийностью в 90% - от этой ответки если и есть американцам умереть, так только от смеха.
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Мингарелли хоть от масквобада на хорошее растояние отехала), а то орки могут абидится и сделать ей плохо)))
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ПРИМОРЬЕ НЕ рОССИЯ (ВИДЕО, КЛАЦ) - распространите во всех группах в соцсетях во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске!
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Кстати, единственная известная миру Новороссия как раз в Приморье и есть.
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Крім українців з кацапами НІХТО порядку не наведе.
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шухрич в раду внес предложение о разрешении на въезд этого у**ища
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шуфрич кукарача, мерда, шит, рапида, рапида
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"Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас", - Мингарелли

и по-этому ЕС выделяет 5 млрд евро газпрому на Северный поток -2
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Роснефть и ГрязьПром по сути банкроты,Долг перевалил за 3,5 триллиона..
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Зачем «Газпром» и «Роснефть» залезают в громадные долги? Версия Юлии Латыниной
И почему единственным способом покрыть их громадные убытки всегда оказывается продажа акций
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/25/71614-rossiyskiy-paradoks-odni-ubytki-ot-bogatstva
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия сегодня является основным стратегическим вызовом для всех нас", - Мингарелли
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