EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  304  2
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6409) обстрел (6073) повреждение (133) терроризм (20164) Донбасс (14275) Донецкая область (4025) дома (328) Марьинка (417)

 Вечерний обстрел Марьинки боевиками: повреждены дома местных жителей

В ходе обстрела Марьинки (Донецкая область) со стороны боевиков были повреждены дома местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сегодня около 19:00 под огонь российско-оккупационных войск попали жилые кварталы города. Обстрел продолжался больше часа. Противник атаковал Марьинку из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе. По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подконтрольной территории Донецкой области из-за российской агрессии повреждены почти 11 тыс. зданий, - Жебривский
 перейти на форум
 
 
TUVwRVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlJiMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrTnFNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRFeDVPSFpNT1VNck1FeElVbWRrUjBNd1dVUlJkR1JETjJaT1F5OHdURGRSYzNSSFFUQk1XRkYwZEVNd01FeFlVWFprUXpRd1RGWTRNRmxNVVhSa1IwRXdXVVJSZG5SSFFUQk1hbEYwT1VNNFprNURNREJNTjFGMlRrTjNaazVEZHpCWlJGRjJUa00wTUZrNFp6QkxSRkZ3U0hwUmJFNURLekJNTTFGelpFTjNNRmxJVW1kWWVsRnNUa01yTUV3elVYUmtSMGN3VEhKUmMwNUhVRWxPUXlzd1RFaFJkVGxEZHpCWlNGSm5kRWROWms1RFl6Qk1SRkpuVGtkTk1FeHFVWFprUXpZd1RFRTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо опять отправить на ремонт пару миллионов...бизнес всё же лучше чем кардинально решить проблему уцелевшей горстке жителей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВечерний обстрел Марьинки боевиками: повреждены дома местных жителей
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти