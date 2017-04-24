 Вечерний обстрел Марьинки боевиками: повреждены дома местных жителей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сегодня около 19:00 под огонь российско-оккупационных войск попали жилые кварталы города. Обстрел продолжался больше часа. Противник атаковал Марьинку из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.
Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе. По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет.
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