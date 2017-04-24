 Задержан водитель, который в пьяном виде сбил велосипедиста на Херсонщине и скрылся

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, недалеко от села Кучерское водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных телесных повреждений велосипедист погиб. Водитель с места происшествия скрылся на машине.
В ходе розыскных мероприятий участковый офицер полиции узнал, что к жителям села приехал знакомый из Херсона. Полицейские во дворе домовладения обнаружили Daewoo Lanos с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия. 53-летний херсонец - водитель машины - признался в совершении ДТП. Мужчина заявил, что, управляя автомобилем, не увидел в темноте велосипедиста и сбил его, затем испугался и скрылся.
В ходе медицинского осмотра водителя полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышает допустимую норму (3,2 промилле).
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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