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 Задержан водитель, который в пьяном виде сбил велосипедиста на Херсонщине и скрылся

В Херсонской области водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, недалеко от села Кучерское водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных телесных повреждений велосипедист погиб. Водитель с места происшествия скрылся на машине.

В ходе розыскных мероприятий участковый офицер полиции узнал, что к жителям села приехал знакомый из Херсона. Полицейские во дворе домовладения обнаружили Daewoo Lanos с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия. 53-летний херсонец - водитель машины - признался в совершении ДТП. Мужчина заявил, что, управляя автомобилем, не увидел в темноте велосипедиста и сбил его, затем испугался и скрылся.

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В ходе медицинского осмотра водителя полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышает допустимую норму (3,2 промилле).

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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К сожалению понижение с 55 до 51 не то же самое, что прошлогоднее повышение с 27 до 55...
Увы.
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