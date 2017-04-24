 Порошенко назначил Ярмака уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.
"Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в указе №115 от 24 апреля.
Напомним, в марте 2017 года Порошенко уволил с данной должности Анатолия Поляха.
До июля 2016 года Дмитрий Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.
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Не оригинально)
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Наверное, плохо шестерил.
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И когда ты закроешь Липецкую фабрику?
Тут твои порохососсы, после брехливой новости, неделю всем рассказывали, шо так и будет.
Тапк шо мы ждем:
"ЭП" в пресс-службе компании подтвердили, что консервация прооизводства Липецкой фабрики Roshen запланирована на апрель 2017 года.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/20/7132959/
И поспеши до конца апреля менее недели. :D
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