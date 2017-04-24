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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12761) Президент (4450) СБУ (14039) указ (250)

 Порошенко назначил Ярмака уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Дмитрия Ярмака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.

"Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в указе №115 от 24 апреля.

Напомним, в марте 2017 года Порошенко уволил с данной должности Анатолия Поляха.

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До июля 2016 года Дмитрий Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.
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Второй ХАМ. Берет под личный контроль сбу,мусорков ,суды,прокуратуру -бандитов называющих себя правоохоронцами.
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там не контролер)) там чотко) сказано " по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности УкраиныИсточник:http://censor.net.ua/f914458"


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Напомним, в марте 2017 года Порошенко уволил с данной должности Анатолия Поляха.
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Наверное, плохо шестерил.
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уполномоченый за надзором по вопросу уполномачивания?! и сколько в уе за год?
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Порошенко постійно, кого то знімає, кого то призначає, але болото влади тільки все сильніше затягується мохом, куди не ступнешь відразу провалюєшся в трясовину. На посади приходять не творці, а руйнівники, справжні термінатори своєї справи.
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А не пора ли менять ВАСЮ который уже даже титушек нанимает..?? .
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Петя!!! В СБУ сидит - не менее 30% расейских агентов!!!

И когда ты закроешь Липецкую фабрику?

Тут твои порохососсы, после брехливой новости, неделю всем рассказывали, шо так и будет.

Тапк шо мы ждем:

"ЭП" в пресс-службе компании подтвердили, что консервация прооизводства Липецкой фабрики Roshen запланирована на апрель 2017 года.


http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/20/7132959/


И поспеши до конца апреля менее недели. :D




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А це не той полковник ФСБ який приїхав з Кацапії разом з колишнім головою СБУ часів Януковича Якіменком ? Після того як стався скандал в 2016 році він кудись зник.
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СБУ стала низко рентабельной. Разве за всеми в одиночку усмотришь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Ярмака уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ
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