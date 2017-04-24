EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Киевские новости
  604  2
Все про:вокзал (153) Киев (16911) транспорт (1178) Омелян (246)

 Пробуем найти энергию, чтобы он заработал, - Омелян о работе речного вокзала Киева

Министерство инфраструктуры ищет способы, чтобы обновить речной вокзал Киева.

Как передвает Цензор.НЕТ, о б этом эфире Еспресо.TV заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"История его как для меня, как для министра не совсем приятна, потому что он когда-то тоже был государственным, потом он оказался в частных руках. Мы сейчас пробуем найти какую-то энергию для того, чтобы оно заработало", - сказал он.

Также читайте: Кличко анонсировал строительство перехватывающих автовокзалов на въездах в столицу

По его словам, Киев должен иметь красивый речной вокзал, который будет принимать много пассажиров и предоставлять им различные виды услуг.

"В прошлом году благодаря нашему сотрудничеству с перевозчиками пошли первые кометы вниз по Днепру. И в этом году поездки в Канев, в другие города Украины. Они интересны, они нужны и пользуются спросом", - заявил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ликвидируют три автостанции "Подол", "Южная" и "Автовокзал Киев" и построят одну новую на Теремках
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Омелян -молодец , что до речного вокзала добрался. Сначала пусть журналисты опишут историю БЕЗОБРАЗНОЙ ПРИЗВАТИЗАЦИ ВОКЗАЛА. Хотелось бы узнать фио из кабмина и верховной рады , содействоваших этой афере.
А ведь еще проталкивали идею приватизации Автовокзалов. Пипец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
омелян)))) класний чувак)), знає що таке річковий вокзал))!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПробуем найти энергию, чтобы он заработал, - Омелян о работе речного вокзала Киева
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти