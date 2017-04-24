 Пробуем найти энергию, чтобы он заработал, - Омелян о работе речного вокзала Киева

Как передвает Цензор.НЕТ, о б этом эфире Еспресо.TV заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"История его как для меня, как для министра не совсем приятна, потому что он когда-то тоже был государственным, потом он оказался в частных руках. Мы сейчас пробуем найти какую-то энергию для того, чтобы оно заработало", - сказал он.
По его словам, Киев должен иметь красивый речной вокзал, который будет принимать много пассажиров и предоставлять им различные виды услуг.
"В прошлом году благодаря нашему сотрудничеству с перевозчиками пошли первые кометы вниз по Днепру. И в этом году поездки в Канев, в другие города Украины. Они интересны, они нужны и пользуются спросом", - заявил Омелян.
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А ведь еще проталкивали идею приватизации Автовокзалов. Пипец.
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