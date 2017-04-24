 Задержанные тележурналисты снимали с квадрокоптера военный режимный объект, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Сегодня, 24 апреля, возле одного из военных объектов Вооруженных Сил Украины дежурной охраной было задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер".
На место происшествия были немедленно вызваны представители Национальной полиции, Службы безопасности Украины и переданы им задержанные лица. Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее телеканал ZIK заявлял о задержании своих журналистов сотрудниками СБУ на Ривненщине.
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Телеканал ZIK заявляет о задержании своих журналистов сотрудниками СБУ на Ривненщине(91)
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«Знаки і символи правлять світом, а не слово, і не закон» - Конфуцій.
Отже, з Казахстану надійшла звістка, що Назарбаєв збирається міняти казахський алфавіт на латинський. Не вчені, не інтелігенція зініціювали цей поворот, а Назарбаєв. Справа в тому, що Назарбаєв вже давно на службі у глобалістів. І це проявляється не лише в тому, що у Астані - найбільша синагога у Центральній Азії та архітектурною забудовою лівого берега Астани за масонськими канонами, у тому числі центр з президентським палацом. Але Назарбаєв давно увійшов у ту глобалістичну «еліту». Став "своїм", ніби таким собі "європейцем", чи "західником". І йому дозволено вкладати інвестиції у США, Канаду і інші країни, де "звичайному простому іноземному капіталу" туди просто так ніколи не зайти. Ви у Канаді, наприклад, побачите висотні житлові будинки класу люкс, побудовані на "назарбаєвські" гроші.
Для чого ж робиться латинізація Казахстану? А це такий самий процес, як і християнізація, яка проводилася у всіх без винятку країнах кривавим насильницьким чином, як і глобалізація банківської системи, як інтернет-мережування всіх країн, біопаспортизація, мультикультуризація етнічних країн з білої раси - все ніби прогрес, все на краще людям, для їх блага і зручності, для нових можливостей та ще «загальнолюдські цінності». Тобто, всіх під один глобалістський знаменник. Кінцева мета - тотальний контроль над світом. Це вже не "конспірологія", це вже зрозуміло і всім п'яним їжачкам, бо не сліпі кроти.
Практично слідом сіономедіа в Україні та глобалістська агентура підняли це питання і у нас, під приводом відриву від руского міра, за що ми стільки боролись і пролили стільки крови. І досить багато не думаючи позитивно зрефлексували бажаною запланованою реакцією - «за».
А тепер трохи історії. Той сьогоднішній алфавіт, який називають кирилицею - то не є кирилиця. Біс плутаник. Бо то наш алфавіт, він і є глаголиця. А кирилиця у нас не прижилася. Чужеродна. Завдання написати новий алфавіт, аби насадити юдейську біблію і юдохристиянство у Руси-Україні(вдалося юдеям пізніше, лише поставивши свого Володимира, небагаточисельні ж християни - "старовіри", що вціліли, втекли у ліси і по глухим куткам) юдей Кирил(перед смертю став Константином) отримав після довгострокового перебування у Хазарії при дворі кагана і довгих бесід з левітами. Написані тим новим алфавітом у незначній кількості тексти були виключно біблійної тематики, але абсолютно не прижилися у Русі. Ото і був отой штучний алфавіт - справжня авторська кирилиця. Ми ж у Русі до отого «Кирила» давним-давно мали свою абетку, але ширшу, ніж зараз. На тій нашій абетці, між іншим, історично не так давно стало писати плем'я у країні, яка сьогодні називається Грецією, бо так званої Стародавньої Греції, як ми знаємо, ніколи не існувало. На нашому старовинному алфавіті волхви тисячі років тому писали тексти по темам нашої етнічної віри, служб, побутові, історичні. З християнізацією всі ці пам'ятки були понищені. Як і храми, статуї, тотеми богів, капища, Особливо стерильно пройшлися по бібліотекам, монастирям, приватним колекціям, архівам коли Катерина друга «монтувала» історію Московії на основі історії Руси-України. Як слов'янської держави зі своєю Комісією.
У нас забрали нашу назву, нашу історію, присвоїли собі наших вчених, наших поетів, письменників, художників, винахідників, частину наших споконвічних земель, десятки мільйонів з нашого етносу зумисне знищено тільки за минуле століття. Греки і римляни забрали наші легенди, міфи, богів нашої віри і назвали своїми іменами. Московщина, яка перед татарською ордою була землею угро-фінських племен і ніякої писемності не мала, теж собі «запозичила» наше письмо, пізніше скоротивши алфавіт і змінивши писання.
Нашим алфавітом користувалися всі, і користуються ще багато слов'янських країн Європи. Адже ми, руси, слов'яни заселяли не тільки ті землі, котрі сьогодні Польща, Чехія, Словаччина - теперішня Угорщина, яку заселили угорці-тюрки, як і тюрки-булгари Болгарію, Молдова і Румунія, Албанія, землі колишньої Фракії - до сьогоднішніх Італії і Туреччини, острови східного Середземномор'я були заселені людом, що вийшов із земель що простягаються над Чорним морем. Не кажучи вже за Сербію, Хорватію, Македонію Боснію, Герцоговіну, Чорногорію, Словенію… І там всюди писалося на НАШОМУ АЛФАВІТІ!!! В період Русько-Литовської держави Литва, як споріднений нам народ(раніше вийшов від нас як іллірійці), теж мав наш алфавіт. Русь наша була величезною державою, розселені ж наші слов'яни ще далі - і інші європейські слов'янські держави, і у теперішній Німеччині - полабські, і лужицькі слов'яни, і поморські, як залишки минулого масованого проживання на тих західних землях.
Релігійні війни на етапі насадження християнства були дуже жорстокими - йшла боротьба за душі, нищилися місцеві етнічні вірування, всіх мечами і стрілами заганяли під єдиного для всіх бога. Слов'яни - Польща Чехія, Богемія, Моравія ще довго чинили опір, але теж потрапили на бік католицизму. Разом з католицизмом впроваджувалася і латина. Не буду екскурсувати, звідки з'явився латинський алфавіт, тільки нагадаю за етрусків, але скажу лише, що таким чином латину перетворили у водорозділ і релігійний католицький. Латина не винна. А католицизм - то левітський Ватикан. У нас латина не мала ходіння, хоч ми маємо відношення до етрусків, і ми мали своє давніше письмо. Наша абетка має древній початок. Символи, які знайдено на кераміці Трипілля ретельно вивчаються. Але чомусь про це ніхто ніде не говорить, невідомі проміжні результати дослідження. Не бажано, аби українці знали свої набутки, свою історію з цього боку. І так Трипільська культура стільки у світі історичних, культурних переворотів зробила…
Глобалісти добре знають, що в Україні алфавіт дуже давно, що розселення білою расою по Європейському півострову - а саме так виглядає Західна Європа, йшло з території України, що українська прамова є основою всіх основних мов народів Європи. Не буду насичувати цитатами статтю, багато пересічних громадян вже читали, знають. Та маємо ще пам'ятати, що у книгах левітських є наказ нищити плем'я Гога і Магога і їхнього князя Рос, і все, що з ним пов'язано. А це ми.
Тож план латинізації і України - це має бути ще одна стерта сторінка книги під назвою Україна. А потім латинізують поступово і всі слов'янські країни. Згори. Своєю маріонетковою владою у цих країнах. І залишиться Росія, хоч це не її алфавіт. Яка при нагоді буде останньою його позбавлена глобалістами. І наша абетка буде назавжди вже мертвою, як латинська мова, лишився лише латинський алфавіт, наукова термінологія. Думаю, що у навіть у церквах нею не вестимуть служби, як у католицьких тою латиною.
Коли твориться народом письмо, алфавіт, то у написання літер, що виражають звуки, вкладається частка менталітету, певний тонкохарактерний образний символізм, властивий виключно тій групі людей, яка проживає у цьому ареалі, і має об'єднуючий рід, і по своєму бачить світ. Так китайці і інші представники жовтої раси мають свій алфавіт, ієрогліфи філіппінці свій, уйгури свій, індуси свій, араби свій. І ми - свій. І це є цінність, надбання, частина культури цих народів. А для когось код, яким управляють.
Отож, нам конче потрібно вирватися з впливу Росії, у тому числі з інформаційного простору - мовного, і це було би дієво при латинізації українського письма. Але при цьому втратимо багато свого, унікального, оригінального, яке маємо тисячі років. А глобалісти виконають ще й цей свій план глобальної уніфікації.
Краще мати патріотичну владу і зробити свій інформаційний простір повністю українським, викинувши російську мову з усіх шпарин, включаючи мобільні телефони і ІТ-софт. Бо латинізація - не та ціна. Я впевнений. Надто велика жертва нехай і надзвичайно важливого, але історично все ж тактичного питання. А свій алфавіт, свою абетку маємо передивитися, що нам повернути з старого, а що, можливо, як кажуть сьогодні, - «оптимізувати».
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И тогда им очень помогают вот такие вот съёмки с квадрокоптеров от всяких журналистов-расследователей.
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На Донеччині депутат-сепаратист побив брата українського військовогоВідразу до справи. 8.03.2017 р. у селі Золота Нива, Новоселівського району Донецької області 18-річного хлопця побили за те, що його брат пішов служити у ЗСУ.Його мама розповіла, що били троє людей, одним з яких був депутат селищної ради села Золота Нива - Володимир Тарахтило. Депутат був за організатора. Били з обіцяннями і брата-солдата по поверненню закопати.Хлопець опинився у лікарні з поламаною виличною кісткою. Мати звернулась у міліцію, але працівниця міліції, Людмила Хора, яка прийшла знімати покази, повідомила мамі, що нападникам нічого не буде, оскільки побиття не спричинило важких наслідків. Перелом - не рахується.Мати побитого - Надія Добруха каже: нападник відверто хвалиться у селі, що з міліцією всі питання вирішив. І ще гордиться тим, що його брат воює за "ДНР".Читайте также: Подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе был случайностью - ТымчукДекілька слів про сім'ю потерпілих. Патріоти України. Єдині в селі, хто вивісив на своєму будинку державний та червоно-чорний прапори. Надія Добруха одна виховує шістьох дітей. Старший син цього року пішов служити за контрактом у ЗСУ.Звертаюсь до журналістів про допомогу. Можливо, якщо справа отримає розголос, місцеві правоохоронці будуть змушені забути про свої домовленості з нападником і він отримає по заслугах. Прошу також працівників СБУ поцікавитись депутатом, який готовий бити та обіцяє знищувати людей за проукраїнську позицію?Надам всі необхідні контакти.
http://antikor.com.ua/articles/164511-na_donechchini_deputat-separatist_pobiv_brata_ukrajinsjkogo_vijsjkovogo
...от така куйня малята...
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