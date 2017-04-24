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 Киевские новости
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Все про:взятка (3794) Киев (16911) Кличко (2672)

 Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости, - Кличко о задержании и.о. главы Дарницкой РГА Киева

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя задержание органами Государственной фискальной службы и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В тексте отмечается: " Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", - сказал Виталий Кличко.

При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

Органами Государственной фискальной службы Украины задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах.

В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму свыше 2,6 млн грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. главы Дарницкого района столицы Лозовой задержан за растрату 2,6 млн грн
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Тогда вы все будете в зоне заседания проводить ......
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Я Кличку верю .Он не дешёцка продажная . так что слово ВЫ неуместно .
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Сэр, будьте джентльменом. Вызовите его на спаринг
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Не могу,мы в разных весовых категориях,это будет не по джентльменски ...
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Вся суворість закону полягає в двох основних покараннях - це вихід під заставу і взяття на поруки. Такого суворого закону немає в жодній країні, тому потрібно і далі всіх карати, нехай відчують на себе весь гнів українського правосуддя.
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було б смішно, якби не було так гірко! вкрав курку - до в'язниці, вкрав мільярд - подільники взяли на поруки!
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Каждый, кто ПОПАЛСЯ, должен нести ответственность по всей строгости,а кто нет,то и суда нет.
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Правильно виталя, так ты должен быть в первых рядах этой колоны. Одни переговоры с фирташем на долгий срок потянут за измену. Жаль только что во время Майдана тебе тогда по губам не надавали.
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Віталя, втлумач це в голови це рошену з кроликом! а то дуже ганебно виглядають їхні друзі кононенки та мартиненки! та й вся кролеферма зараз відпрацьовує своєму утриманцю!!!
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забыл поделиться с органами фискальной службы
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Каждый, кто нарушил закон, должен нести.
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А вот кому и сколько - это уже смотря по обстоятельствам.
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США ввели санкции против Сирии из-за химической атаки в Идлибе http://nv.ua/world/geopolitics/ssha-vveli-sanktsii-protiv-sirii-iz-za-himicheskoj-ataki-v-idlibe-1036720.html
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так все попались, и где закон? Это бла-бла-бла, и суды с прокуратурой попались. Кто судить будет? В Японии присылают шнурок - харакири должно быть харакирным..
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Якщо група осіб - то це є - оргзлочинне бандформування - "" злодії в Законі "" !! Ви почитайте всі сторінки сайтів , що бандити витворяли , влаштовуючи всю "" братву "" та "" мертвих душ ""працівниками , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей .. . Школа 272 - відгуки .. Потвора Школи 272 - дача Тарути С . О .. Благодійний Фонд Школи 272 .. Фасад школи з ДВОХ МІЛЬЙОННИМ річним бюджетом , співпадає з фасадами всього бандформування Нерухомості бандитів ????
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...Особиста порука, зокрема, міністрів, під яку суд відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, - це було командне рішення.Так сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання щодо того, що міністри взяли на поруки затриманого детективами НАБУ екс-нардепа Миколу Мартиненко, повідомляє кореспондент Укрінформу."Можу сказати, цей крок урядовців абсолютно свідомий. У мене немає жодного застереження щодо такого кроку. Я вважаю, це було командне, колективне, політичне рішення", - зазначив Гройсман.За його словами, "вони мають право вчиняти так, і це абсолютно нормальний крок".http://antikor.com.ua/articles/164510-grojsman_kahe_shcho_osobista_poruka_ministriv_za_martinenka_-_komandne_rishennja
ВОРОН...ВОРОНУ...
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Виталя , вот ты честно признайся - негритосов по голове бил ? И кто отвечать за это теперь должен ?
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А де порохоботи мля ? Не має кого і покусати і нафіг послати... Їм що сьогодні ввечері вихідний дали?...
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Виталя, вот это ты сказанул! Долго учил текст?
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Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости, - Кличко о задержании и.о. главы Дарницкой РГА Киева - Цензор.НЕТ 2875
Пидалик а как быть с бриллиантовыми прокурорами,Толстошеевым и многими другими гнидами в вашей власти ?
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Если Кличко по народному не отдубасит этого взяточника,то мы отдубасим Кличко. Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости, - Кличко о задержании и.о. главы Дарницкой РГА Киева - Цензор.НЕТ 6361
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И кто ж это у вас - КАЖДЫЙ, батенька, позвольте Вас спросить?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКаждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости, - Кличко о задержании и.о. главы Дарницкой РГА Киева
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