 Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости, - Кличко о задержании и.о. главы Дарницкой РГА Киева

Об этом говорится в сообщении КГГА.
В тексте отмечается: " Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", - сказал Виталий Кличко.
При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.
Органами Государственной фискальной службы Украины задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах.
В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму свыше 2,6 млн грн".
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ВОРОН...ВОРОНУ...
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Пидалик а как быть с бриллиантовыми прокурорами,Толстошеевым и многими другими гнидами в вашей власти ?
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