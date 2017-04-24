EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  2407  121
Все про:безработица (293) Пенсионный фонд (285) статистика (328) труд (74) Розенко (472)

 Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Взносы в Пенсионный фонд Украины платят 11 млн человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала ZIK.

По его информации, в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.

"Количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - добавил он. 400 тыс. человек зарегистрированы в Центрах занятости. По мнению вице-премьера, это те люди, которые имеют право на помощь по безработице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Привет, ты главное не волнуйся, верь, что завтра лучше будет, чем вчера, и настроение сразу поднимется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увольняй, розенко. 11 млн. работают - и страна на дне. Реально там работать должны в 2 раза меньше, а может и того меньше. Они не работают - просто сидят и платят взносы. Вообще, увольнять надо сверху сначала, а не снизу. Потому что куда поезд - туда и вагоны. Если голова слабая - то в штанах дерьмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://genshtab.info/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Трудяга - советник - консультант - эксперт- заместитель . Заработался .

Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко - Цензор.НЕТ 5524 Карьера: 1993-1994 гг. - работал в Национальной телекомпании Украины. 1994-2000 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2000-2001 гг. - советник министра, руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов Украины. 2001-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2005-2006 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Вячеслава Кириленко). 2006-2008 гг. - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко). 2008-2010 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Людмилы Денисовой). С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, а с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.С ноября 2012 г. - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР" (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. Член партии "УДАР".С 02.12.2014 г. - Министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка, попавший в Кабмин по квоте "Блока Петра Порошенко".С 14.04.2016 г.- Вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Владимира Гройсмана.[1]
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко..."
Таки да. Великий чоловяга, мислитель, "прохфесор", економіст... Може б з цього почав?
Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко - Цензор.НЕТ 8750
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пр
Карьера: 1993-1994 гг. - работал в Национальной телекомпании Украины. 1994-2000 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2000-2001 гг. - советник министра, руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов Украины. 2001-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2005-2006 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Вячеслава Кириленко). 2006-2008 гг. - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко). 2008-2010 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Людмилы Денисовой). С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, а с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.С ноября 2012 г. - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР" (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. Член партии "УДАР".С 02.12.2014 г. - Министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка, попавший в Кабмин по квоте "Блока Петра Порошенко".С 14.04.2016 г.- Вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Владимира Гройсмана.[1]
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А слышал ли этот упитанный боровичек шо нибудь о панамских офшорах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А воно все свои органы чувств отключило, остался лишь желудок, ну и калькулятор для подсчета бабла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из этих 7 лямов большая часть это те кто мотается на зароботки в ЕС и Россию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сколько у вас осталось трудоспособного населения?Каждый второй уже на Польше висит.Те кто остались работают на черную.А вы продолжайте бороться с коррупцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Розетка сидит на денежных потоках и ему пофиг на все что происходит в стране, берет пример с президента и премьера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда из бюджета тырится минимум 30% денег, платить налоги не хочет ни кто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я просто смеялся во весь голос и не мог остановиться 😅
Я просто бешено хохотал :D
Цитирую:
---------------------------------------------
«Москвичам, которых ждёт принудительное расставание с имеющейся недвижимостью, ещё повезло. Их самих хотя бы не заставляют сносить собственные дома.
--
А вот в городе Ржев жителям трёхподъездного панельного дома пришло прямое указание из мэрии разобрать их не подлежащую ремонту пятиэтажку.
--
Два месяца назад этот дом на ул. Филиппова был признан аварийным. Уже в марте жители получили требование в недельный срок покинуть его. Но куда переезжать? Более чем полусотне семей власти отнюдь не зажиточного Ржева могли только посоветовать временно заселиться в городскую гостиницу (где нельзя даже чайник включать), занять несколько резервных квартир без полной отделки, или же переехать к родственникам и друзьям, а мебель складировать в гаражах.
--
Большинство жителей такие варианты не устроили. Тогда прозвучали угрозы отключить в аварийном доме газ и свет. Люди ответили, что встанут вокруг дома живым щитом и не пустят коммунальщиков. Всё это было не очень вовремя для власти, т.к. как раз в марте в Ржеве назначали очередного мэра, и на месяц конфликт затих; за это время в администрации подсчитали, что если расселять людей как положено, то на это уйдёт около 10% всего городского бюджета. И вот на днях жители этого несчастного дома получили письма от нового градоначальника с предложением самим снести свою пятиэтажку.»
-----------
ЗАНАВЕС 😅
CCЫЛКА на тему в ФБ.
-----------
Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко - Цензор.НЕТ 2038
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы чаще повышайте сумму ЕСВ в 2 раза, и вам, козлам, вообще платить перестанут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работающие пенсионеры платили 50-60%налога + 20% ндс в то время как неолигарх и кодла создавали офшоры и выводили средства без уплаты налогов. насиров пешка. но только он украл около 2 лярдов.

ТВАРИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко" - есть с кого брать пример по неуплате налогов. - У Порошенко нашли три оффшора.

"Офшо́р (от англ. offshore - «вне берега») - страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса, для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так Рева вже прямо сказав, що "нас чекає колосальна катастрофа", бо дефіцит пенсійного фонду 150 млрд. гр. А це - припинення социалки, пенсій, зарплат бюджетникам, госфінансування всього, навіть бензину поліції і швидких. Тобто колапс, втрата управління, хаос, війна всіх проти всіх, катастрофа. Однотурове бидло вбило нашу країну
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоИз 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти