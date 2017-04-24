"Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко..."

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала ZIK.
По его информации, в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.
"Количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - добавил он. 400 тыс. человек зарегистрированы в Центрах занятости. По мнению вице-премьера, это те люди, которые имеют право на помощь по безработице.
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У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один-два месяца, - Данилюк. ВИДЕО(99)
2,7 тыс. аптек приняли участие в программе по реимбурсации лекарств, - Розенко(16)
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Трудяга- советник - консультант - эксперт- заместитель . Заработался .
Карьера: 1993-1994 гг. - работал в Национальной телекомпании Украины. 1994-2000 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2000-2001 гг. - советник министра, руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов Украины. 2001-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2005-2006 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Вячеслава Кириленко). 2006-2008 гг. - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко). 2008-2010 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Людмилы Денисовой). С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, а с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.С ноября 2012 г. - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР" (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. Член партии "УДАР".С 02.12.2014 г. - Министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка, попавший в Кабмин по квоте "Блока Петра Порошенко".С 14.04.2016 г.- Вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Владимира Гройсмана.[1]
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Таки да. Великий чоловяга, мислитель, "прохфесор", економіст... Може б з цього почав?
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Карьера: 1993-1994 гг. - работал в Национальной телекомпании Украины. 1994-2000 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2000-2001 гг. - советник министра, руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов Украины. 2001-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2005-2006 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Вячеслава Кириленко). 2006-2008 гг. - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко). 2008-2010 гг. - первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины (Людмилы Денисовой). С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, а с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.С ноября 2012 г. - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР" (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. Член партии "УДАР".С 02.12.2014 г. - Министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка, попавший в Кабмин по квоте "Блока Петра Порошенко".С 14.04.2016 г.- Вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Владимира Гройсмана.[1]
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Я просто бешено хохотал :D
Цитирую:
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«Москвичам, которых ждёт принудительное расставание с имеющейся недвижимостью, ещё повезло. Их самих хотя бы не заставляют сносить собственные дома.
--
А вот в городе Ржев жителям трёхподъездного панельного дома пришло прямое указание из мэрии разобрать их не подлежащую ремонту пятиэтажку.
--
Два месяца назад этот дом на ул. Филиппова был признан аварийным. Уже в марте жители получили требование в недельный срок покинуть его. Но куда переезжать? Более чем полусотне семей власти отнюдь не зажиточного Ржева могли только посоветовать временно заселиться в городскую гостиницу (где нельзя даже чайник включать), занять несколько резервных квартир без полной отделки, или же переехать к родственникам и друзьям, а мебель складировать в гаражах.
--
Большинство жителей такие варианты не устроили. Тогда прозвучали угрозы отключить в аварийном доме газ и свет. Люди ответили, что встанут вокруг дома живым щитом и не пустят коммунальщиков. Всё это было не очень вовремя для власти, т.к. как раз в марте в Ржеве назначали очередного мэра, и на месяц конфликт затих; за это время в администрации подсчитали, что если расселять людей как положено, то на это уйдёт около 10% всего городского бюджета. И вот на днях жители этого несчастного дома получили письма от нового градоначальника с предложением самим снести свою пятиэтажку.»
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ЗАНАВЕС 😅
CCЫЛКА на тему в ФБ.
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ТВАРИ
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"Офшо́р (от англ. offshore - «вне берега») - страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса, для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций."
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