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 НАПК даст даст оценку действиям министров, принимавших участие в судебном заседании по делу Мартыненко, - Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции даст оценку действиям министров, участвовавших в судебном заседании и взявших на поруки Николая Мартыненко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава агентства Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это - первый инцидент такого характера.

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Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, которые участвуют в судебном заседании, не касающемся их прав и обязанностей, нонсенс", - написала Корчак.

Читайте: НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко


Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

Смотрите: Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж
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Корчак обиделась за то что на неё "наехали"!
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Корчак креатура НФ, какую оценку она может дать?
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Корчак подконтрольна кабмину и подотчетна ВЗраде- ртом Корчак - грося вагарит...
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НАПК ничего не даст, Мартыненко всем всё даст.
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"Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, которые участвуют в судебном заседании, не касающемся их прав и обязанностей, нонсенс", - написала Корчак..."

Вот такая она жизнь. Правильная и не правильная. А строки выше - принадлежат Корчак. Вкусить, для того, что бы понять или нет?
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Всі знають, що міністри крадуть, але ж це треба доказати. А як тут доказати, якщо крадуть недієздатні, чи, тьфу, тричі недотокрані.
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А какая оценка,люди вместо работы пошли подельника с кичи вынимать .... Молодцы !
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Скажу вам браття одне - не було у нас добровільної мирної люстрації, тепер Україну врятує тільки це.
НАПК даст даст оценку действиям министров, принимавших участие в судебном заседании по делу Мартыненко, - Корчак - Цензор.НЕТ 912
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Конфликт интересов. Пр протоколу корупционному каждом из этих пи.аров!
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Два раза даст оценку, что ли???
Или всё-таки даст даст!???
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эта наебу хоть что-то до логичного конца может довести?....а то заводят дела с помпой, а потом - пшииик...бабло сняли и волокут следующую жертву потрошить...
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Какая может быть оценка? На каторжные работы всех, а корчак им в нагрузку для времяпровождения.
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Не смешите пи@ду она и так смешная... Главный корупционер петро шоколадный, сабаков, картавый луцик и прочие...Все пройдет если вымести эту нечесть
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Корчак пусть сама отчитается за свои премии. Не ей судить .
А министры зря полезли, сейчас из них сделают сбитых летчиков.
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Я прожил 63 года. Но такого позора за страну в которой живу еще не испытывал из-за ежедневных сообщений о задержании мздоимцев и прочих проходимцев. Но когда на их сторону выступают таким фронтом депутаты - ЭТО ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ. Люди - ВЫ разве не видите что это КРИМИНАЛ. Ну как можно с этим мирится? Мне кажется что мы Президенту по боку, что мы для него быдло и что мы должны решать проблему сами так как с АТО в самом начале
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Люди это понимают, правда те, у кого мозги в порядке и не в доле с барыжной властью. Как я писал раньше, это круговая порука, в чистом виде. Позор гройсману, допустившему саботаж работы своим министрам. Для начала выговор, а как по мне, то турнуть этих скованных одной барыжной цепью, под зад.
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Корчак казлина чмошница бесстыдная . но тут о нравственности вопрос не стоит . В тюрьму казлину за начисление премий . то есть за воровство из бюджета в условиях войны .
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Даст оценку... И что?
Куда нам с этой "оценкой"? К какому месту ее прикладывать?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК даст даст оценку действиям министров, принимавших участие в судебном заседании по делу Мартыненко, - Корчак
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