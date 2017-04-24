 НАПК даст даст оценку действиям министров, принимавших участие в судебном заседании по делу Мартыненко, - Корчак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава агентства Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ.
"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это - первый инцидент такого характера.
Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, которые участвуют в судебном заседании, не касающемся их прав и обязанностей, нонсенс", - написала Корчак.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Вот такая она жизнь. Правильная и не правильная. А строки выше - принадлежат Корчак. Вкусить, для того, что бы понять или нет?
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поважаю.
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Или всё-таки даст даст!???
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А министры зря полезли, сейчас из них сделают сбитых летчиков.
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Куда нам с этой "оценкой"? К какому месту ее прикладывать?...
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