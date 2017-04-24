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 Террористы обстреливают Марьинку - предположительно, из минометов, гранатометов и БМП, - штаб АТО

Российско-террористические войска на Донбассе обстреливают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Марьинки (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, вечером во время обстрела сил АТО под огонь противника попали жилые кварталы города.

Сейчас оперативные службы выясняют вид оружия, которое применяет враг. По неподтвержденной информации, речь идет о минометах калибра 82 мм, вооружении БМП и гранатометах.

Известно, что есть разрушения домов. О пострадавших пока информации нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня боевики уже 9 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе
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Вместо в*бать ответкой из всех стволов наши *оперативные службы* выясняют из каких именно стволов стреляет противник, видимо чтобы завтра наш гавнокомандующий высловил касабам очередную ноту протеста от которых они просто ржут...
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ага...гільзи (латунні) на "цветмет" ...а нашим "чернягу" ...
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Это всё куйня, если затра грохнуть ахметку, то послезавтра всё прекратится, как будто бы ничего и не было
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Оккупанты приняли решение затопить шахты Горловки и Енакиево.
Оккупационная власть аргументирует это нерентабельностью шахт. Однако прекращение работы предприятий неизбежно ведет к экологической катастрофе, если не откачивать шахтные воды.
Как сообщил источник "Обозревателя", в Горловке в подвалах домов уже выходит газ. Это верный признак подтопления, когда шахтные воды выталкивают метан и он скапливается в подвалах, на первых этажах домов. Достаточно искры, чтобы произошел взрыв.
Опасная ситуация и с попаданием в шахтные воды очень ядовитого вещества, которое в 1989 году попало из-за аварии в шахту "Александр-Запад" - около пятидесяти тонн мононитрохлорбензола угрожают жизни людей.
Однако настоящей катастрофой грозит остановка насосов на шахте "Юнком" ("Юный коммунар"). В 1979 году в этой шахте на глубине девятисот метров был произведен ядерный взрыв (объект "Кливаж"). Целью взрыва было снижение напряжения в горном массиве, что в итоге должно было повысить безопасность отработки угольных пластов.
"Если воды выйдут на поверхность, уровень радиации будет превышать допустимый предел в тысячу раз, и мы можем получить второй Чернобыль", - рассказывал лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он также не единожды предупреждал, что если неконтролируемые подземные воды объединятся с большим объемом воды на разных горизонтах, то это попадет в акваторию реки Северский Донец и в акваторию Азовского моря. Таким образом, опасность грозит не только оккупированным территориям, но и всему Донбассу, а также Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областям.https://www.obozrevatel.com/crime/74602-na-poroge-katastrofyi-donbassu-ugrozhaet-radioaktivnoe-zarazhenie.htm
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреливают Марьинку - предположительно, из минометов, гранатометов и БМП, - штаб АТО
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