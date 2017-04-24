 Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции

Le Figaro.езультаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает
На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.
Сообщается, что явка избирателей составила 77.77% (по сравнению 80.42% в 2012 году).
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.
Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.
Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.
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к дяде с вопросом он подошелВ школу зайди и колечко рвани
на каждій вопрос есть ответ у гебни
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у Лепенши свой стабильный электорат, как у нашей Тимошенко.
Она проиграет ЛЮБОМУ во втором туре.
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Как говорят нароссосияне: " Есть такая профессия - каждый день вате врать".
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В графиках и цифрах одно, в заголовке совсем другое.
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скрепойскрипкой.
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хунта, жидобиндеровцы и фошизды против ле пен и за Макрона......
Парадокс!.....
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Причём в условиях, когда разница кандидатов, занявших 2-4 места, несущественная (21,3 - 19,9 - 19,6), посчитано всё без претензий и воплей "караул, голоса воруют", а ведь второе место даёт право на участие во втором туре.
А теперь сравните процесс подсчёта голосов и его длительность у нас, в Украине . . . И ответьте себе на вопрос, почему Европа шугается широко открывать нам обьятия и пускает нас понемножку : сначала за дверьми постоять десяточек лет, потом приоткрыв дверь посмотреть на нас пару лет, потом на порог пустить ещё на пару лет и т.д. И подумайте, обоснованно ли мы на это обижаемся (что безвиз не сразу, что СА ратифицируют с проблемами, что в НАТО пока не принимают . . .). То, что мы идём в ту сторону, - правильно, но должны ли мы обижаться, что нас слишком долго в карантине держат ? Если честно, то не должны - надо набраться терпения и учиться правилам поведения в приличном обществе.
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Таку заяву поширив у понеділок прес-офіс міністерства, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні запровадило заходи у відповідь на атаку 4 квітня 2017 року із застосуванням газу "зарин" проти невинних цивільних у містечку Хан-Шейхун (Сирія) з боку режиму сирійського диктатора Башара Асада", - зазначається в документі.
У Мінфіні підкреслили, що це одні з найбільших санкцій в історії США, які охоплюють 271 посадову особу з урядового Сирійського дослідницького центру SSRC, відповідального за розробку та виготовлення зброї масового ураження та засобів її доставки.
"Цей 271 посадовець SSRC має досвід у сфері хімічних розробок та суміжних дисциплін та/або в підтримці програми хімічної зброї SSRC, принаймні з 2012 року", - зазначили в американському Мінфіні.
Як заявив з цього приводу міністр фінансів США Стівен Мнучин, у Вашингтоні "сприймають дуже серйозно" те, як режим у Сирії нехтує життями своїх громадян. Він заявив, що Сполучені Штати "невпинно переслідуватимуть і припинятимуть фінансову активність всіх осіб, пов'язаних з виробництвом хімічної зброї, яка використовується для здійснення цих злочинів"
У Міністерстві фінансів США також повідомили, що сьогоднішні дії доповнюють санкції, запроваджені 12 січня 2017 року проти 18 урядовців та п'яти родів військ сирійської армії разом з організаціями, пов'язаними з програмою розробки хімічної зброї. США неодноразово заявляли про неприпустимість порушень сирійським режимом міжнародної заборони на використання хімічної зброї та відповідних рішень ООН.https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2216878-ssa-vveli-najbilsi-v-istorii-sankcii-proti-sirii.html
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Якщо три рокі були в ЄС всі проукраїнські політикі і навіть у США Обама, підтримував соєву нєожиданность,- а понту, ніякого? Стріляли кацапи по українцям з арти,як по мішеням в тірі так і стріляють.Треба міняти соєвого і негайно...інакше буде біда.
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