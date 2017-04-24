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Все про:выборы (21686) Франция (1841) Макрон (5)

 Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции

Во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, результаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает Le Figaro.

На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.

Сообщается, что явка избирателей составила 77.77% (по сравнению 80.42% в 2012 году).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.

Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.

Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.

Также читайте: Макрон наиболее адекватен по отношению к Украине, - Джемилев


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дагский мальчишка гранату нашел
к дяде с вопросом он подошелВ школу зайди и колечко рвани
на каждій вопрос есть ответ у гебни
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Так никто и не сомневается. По прогнозам во 2-м туре у него больше 60%.
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по клинтон тоже не сомневались, в итоге драп!
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Там другая история была. Французские социологи предсказали результаты 1-го тура французских выборов с точность до десятых долей процента.
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Выбор 14))) Вообще-то как показывает практикам избиратели с мозгами всегда выбирают новых политиков! Клинтон далеко не новый политик, тем более ее муж, с извращенной репутацией, тем более она работала на Обаму, ее проигрыш был предсказуемый! Тоже самое будет и в Франции, выберут не старого политика, да еще с сомнительной репутацией Ле Пен, а выберут нового политика Макрона!
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Для підрахунку під час виборів потрібні години, для підтасування і шашлі-машлі - дещо більше.
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за це це, уже двом підрахуям, самими патріотичними президентами було присвоєно звання гЕРОЇВ (рука не підніметься огидити Україну цими курвами)!!!
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Чего это они так быстро голоса считают? А где интрига, которая длится неделями?
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Что уже и протоколы с мокрыми печатками посчитали?! И все исправили? Не верю! На росиси, кстати, уже был вброс по подтасовку результатов, мол, у нашей (это у ихней) Марины украли 15% голосов и она победила. Но потом, видать, протрезвели от любимой боярки и решили эту туфту даже для русских не гнать.
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Українці цікавляться виборами у Франції більше ніж самі французи. Ми повинні на себе розраховувати, а не чекати, що хтось там переможе і можливо обкладатиме кацапів санкціями
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А как же мокрые печати? А очереди чтоб сдать макулатуру в ЦВК?)) Видать у них нет Охедовского))
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Ну что, сука молись на своего хуйла . один хрен править Европой не будешь!!!!!!
Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции - Цензор.НЕТ 5641
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Разрыв небольшой. Путлер попытается обеспечить победу лепенихи. А это значит какое-то из ряда выходящее событие. Масштабное и громкое, но не такое, чтобы введение ЧП и отмена выборов. Ну какой-либо масштабный теракт (серия), ответственность за который оперативно возьмут на себя созданные путлером игилофранцузы (из беженцев непременно).
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Прогноз на 2-й тур. Шансов у Ле Пенши нет. Тут никакое хуйло не поможет.

Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции - Цензор.НЕТ 449
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Могут помочь только теракты с грязными бомбами
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не могут.

у Лепенши свой стабильный электорат, как у нашей Тимошенко.

Она проиграет ЛЮБОМУ во втором туре.
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РИА Новости фальстартонули.

Как говорят нароссосияне: " Есть такая профессия - каждый день вате врать".
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Они даже не фальшстартанули. Расчет на имбицилов, которые не смотрят дальше заголовков.
В графиках и цифрах одно, в заголовке совсем другое.
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Я думаю, что то скрины с разных статей. Русне только верхний написали, а графики не показывали.
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а Ле Пен и лидировала...а потом пошли результаты с крупных городов...в Париже у Ле Пен меньше 5 %...
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Многоходовочка хуйла не сработала. Британия теперь отдельно от ЕС и намного опаснее вечно обеспокоенной Европы.
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да по-барабану кто из них фюрер! нам себе под нос смотреть нужно! когда закроют офшоры, когда перестанут 3,14стеть бюджет, когда "партии" перестанут быть политическими проститутками, когда перестанут совать палки НАБУ, когда нас перестанут считать дебильным "электоратом"!!! НИКОГДА, ЕСЛИ МЫ ИМ ЭТО ПОЗВОЛЯЕМ!!!!
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тогда . когда мы будем приходить на протесты . как студенты вчера в ПАРИЖЕ.
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ну вот как оно из Ольгино выйдет на протест? ))))
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хуйловская шлюха не пройдет, иначе на Франции можно будет поставить крест, да и на Евросоюзе тоже
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А наши считают две недели чтобы было время для мухлежа.
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Почему в Франции за сутки результаты публикуют, а у нас через две недели, а потому что у нас пока не подтасуют под нужного кандидата, то и не огласят результат, вот теперь сомнение, что Порошенко в первом туре выборов набрал больше 50%.
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ляксеичь по баРЫГовскому методу на трон возсел.
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В Украине нет выборов , есть лохотрон -- 25 лет подряд к власти приходят воры . Это власть не народа и не для народа , это власть воров и для воров
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все він набрав, народ був в паніці, а він за тиждень кінець війні, ліпецьк продам...., безвіз та інші побрехеньки!
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Зафиксированный скриншотом момент горения ватного пукана. )
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До начала подсчёта бюллетней 100% с огроменным отрывом выигрывала ЛюмПен, но потом, гадские наследники Декарта, начали считать.
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Рядом ещё фийон должен быть со скрепой скрипкой.
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Фийон вроде во втором туре Макрона поддержал .
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За порушення міжнародного права при захопленні Росією Криму , Європа і США оголосили Росії санкції . А тепер Лє Пен заявляє , що Росія захопили Крим законно . Європа і США мають покарати Лє Пен за підтримку порушника міжнародного права .
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Даже если Ле пен выиграет выборы - уже на следующий день вата её не впизнает )))))
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А это что такое, Ле-Пен ? Во-во ... ровным счётом никто , как некто Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции - Цензор.НЕТ 6312 іванов.
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Счас хутин устроит пару арабский террактов и лепешка вырвется вперед.
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Только у нас,в Украине, не могут быстро подсчитать голоса потому что баллотируются одни и те же лица и под себя считают голоса и судятся. Нет чтобы цивилизованно согласиться с результатами и поздравить друг друг с победой,подмяв под себя свои амбиции.
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А чего это хуйло из-под Фийона (я так понимаю) выглядывает, а не из-под "подруги дней моих суровых"?
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не охота чтоб путинская шлёндра лепенша победила..)))
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да ни хера у этой ле пенки не всосется... адекватных французов намного больше!
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Да чего бы он про нашего пидрахуя думал? У него свой чуров ещё лучшиий пидрахуй - 146% враз бы ЛюмПенше насчитал.
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путлер и россия требуют ле пен (правых, практически фашиствующих неонацистов)......
хунта, жидобиндеровцы и фошизды против ле пен и за Макрона......
Парадокс!.....
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на срусайтах тамошние ыкспэрты уже поють шо не такая она уже и заибатильская энта Лепенша,шо так то Европе лученько если не она побядить и шо второй кандидат дюже правильный......
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Обратите внимание : прошли неполные сутки после закрытия избирательных участков в стране, где избирателей больше, чем у нас в Украине, + в стране, где есть заморские территории в других часовых поясах и уже есть официальные окончательные результаты !!!
Причём в условиях, когда разница кандидатов, занявших 2-4 места, несущественная (21,3 - 19,9 - 19,6), посчитано всё без претензий и воплей "караул, голоса воруют", а ведь второе место даёт право на участие во втором туре.

А теперь сравните процесс подсчёта голосов и его длительность у нас, в Украине . . . И ответьте себе на вопрос, почему Европа шугается широко открывать нам обьятия и пускает нас понемножку : сначала за дверьми постоять десяточек лет, потом приоткрыв дверь посмотреть на нас пару лет, потом на порог пустить ещё на пару лет и т.д. И подумайте, обоснованно ли мы на это обижаемся (что безвиз не сразу, что СА ратифицируют с проблемами, что в НАТО пока не принимают . . .). То, что мы идём в ту сторону, - правильно, но должны ли мы обижаться, что нас слишком долго в карантине держат ? Если честно, то не должны - надо набраться терпения и учиться правилам поведения в приличном обществе.
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Наиболее вероятный расклад во втором туре, при условии, что не произойдут террористические акты. Макрон - 65% Марин Ле Пен - 35%Макрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции - Цензор.НЕТ 8597
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Как-то эта ЛюмПен выбивается из ряда Макрон, Фийон, Меланшон и Амон чисто даже по звучанию.
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Міністерство фінансів США заявило про запровадження масштабного пакету санкцій проти режиму президента Сирії Башара Асада у відповідь на хімічну атаку проти цивільних на початку цього місяця.
Таку заяву поширив у понеділок прес-офіс міністерства, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні запровадило заходи у відповідь на атаку 4 квітня 2017 року із застосуванням газу "зарин" проти невинних цивільних у містечку Хан-Шейхун (Сирія) з боку режиму сирійського диктатора Башара Асада", - зазначається в документі.
У Мінфіні підкреслили, що це одні з найбільших санкцій в історії США, які охоплюють 271 посадову особу з урядового Сирійського дослідницького центру SSRC, відповідального за розробку та виготовлення зброї масового ураження та засобів її доставки.
"Цей 271 посадовець SSRC має досвід у сфері хімічних розробок та суміжних дисциплін та/або в підтримці програми хімічної зброї SSRC, принаймні з 2012 року", - зазначили в американському Мінфіні.

Як заявив з цього приводу міністр фінансів США Стівен Мнучин, у Вашингтоні "сприймають дуже серйозно" те, як режим у Сирії нехтує життями своїх громадян. Він заявив, що Сполучені Штати "невпинно переслідуватимуть і припинятимуть фінансову активність всіх осіб, пов'язаних з виробництвом хімічної зброї, яка використовується для здійснення цих злочинів"
У Міністерстві фінансів США також повідомили, що сьогоднішні дії доповнюють санкції, запроваджені 12 січня 2017 року проти 18 урядовців та п'яти родів військ сирійської армії разом з організаціями, пов'язаними з програмою розробки хімічної зброї. США неодноразово заявляли про неприпустимість порушень сирійським режимом міжнародної заборони на використання хімічної зброї та відповідних рішень ООН.https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2216878-ssa-vveli-najbilsi-v-istorii-sankcii-proti-sirii.html
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Где еще Хуйло не пролетело со своими ставками и вложениями?
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Що Україні від того,хто буде Президентом Франціі?
Якщо три рокі були в ЄС всі проукраїнські політикі і навіть у США Обама, підтримував соєву нєожиданность,- а понту, ніякого? Стріляли кацапи по українцям з арти,як по мішеням в тірі так і стріляють.Треба міняти соєвого і негайно...інакше буде біда.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон - 24,01%, Ле Пен - 21,30% - опубликованы официальные результаты президентских выборов во Франции
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