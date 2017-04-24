 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава администрации Павел Жебривский на Facebook.
"От 300 до 500 млн грн дополнительных средств рассчитываем привлечь во втором квартале на строительство и капитальный ремонт дорог Донецкой области. Это за счет перевыполнения поступлений по Донецкой таможне. С 1 января этого года 50% от перевыполнения индикативных показателей поступлений таможенных платежей зачисляются в областные бюджеты на развитие дорог общего пользования. В первом квартале благодаря этому нововведению мы уже дополнительно привлекли 34 млн грн", - пишет он.
"В феврале провел ряд встреч с руководителями и владельцами крупных бюджетоформирующих предприятий Донетчины на предмет того, чтобы растаможку они совершали здесь, а не на таможнях соседних областей", - добавил чиновник.
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П.Жебрівський. Пжити по-новому....
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