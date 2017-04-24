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Все про:дороги (1665) Жебривский (508) ОГА (1332) ремонт (723) таможня (1348) Донецкая область (4023)

 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский

Донецкая областная государственная администрация (ОГА) рассчитывает привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава администрации Павел Жебривский на Facebook.

"От 300 до 500 млн грн дополнительных средств рассчитываем привлечь во втором квартале на строительство и капитальный ремонт дорог Донецкой области. Это за счет перевыполнения поступлений по Донецкой таможне. С 1 января этого года 50% от перевыполнения индикативных показателей поступлений таможенных платежей зачисляются в областные бюджеты на развитие дорог общего пользования. В первом квартале благодаря этому нововведению мы уже дополнительно привлекли 34 млн грн", - пишет он.

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"В феврале провел ряд встреч с руководителями и владельцами крупных бюджетоформирующих предприятий Донетчины на предмет того, чтобы растаможку они совершали здесь, а не на таможнях соседних областей", - добавил чиновник.
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Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский - Цензор.НЕТ 808Daniel Rodriguez1 хв. · Послушайте эти 45 секунд переговоров российско-фашистских пропагандистов и вы поймёте кто взрывает Европу. https://www.facebook.com/RodriguezScreen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский - Цензор.НЕТ 24 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский - Цензор.НЕТ 538
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Жебрівського за вірну службу спочатку Ющенко, а потім Порошенко відправили на хлібну посаду, щоб перед пенсією теж став мультимільйонером. Всі області просять дотації в уряду, то на то, то на се, а тут як прірва йдуть мільйонні потоки з бюджету України, з Європи, Канади, США і Японії. І не видно результатів, одні воронки і обірвані дроти.
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...потом эти миллиарды уходят тихо на тёплые оффшоры...дерут и пилят по чёрному !
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сколько денег не выделяй ,всё равно асфальт вместе со снегом сходит
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Пустая и никчемная затея. Есть Авдеевка и масса всего и всех, где кусок шифера, рубероида, кирпич, цемент, доска, гвыоздь - не соизмеримы. Не говоря о воде, питании и т.д. Есть люди и их жизнь и это самое ценное. Остальное? Сами знаете.
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кому война-кому бизнес...за 3 года результаты на лицо.
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"Так хочется распилить пол-ярда, што нет никакой возможности ждать окончания войны".
П.Жебрівський. Пжити по-новому....
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видал я энтор рямонт мля. трасса Харьков -рацтов чють ли не два раза в год латаеться токо через месяц таких латаний по ночи два диска схоронил в "ямке".назад ехал спецом померял - 32см."ямка"и в таких вся трасса была спустя месяц.
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Ты,Жебракивский,хоть в Авдеевке провода натяни...О дорогах он думает...Цирк...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДонецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - Жебривский
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