 Вместо Евровидения Самойлова поедет петь в оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода", со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.
Отмечается, что Самойлова будет петь на концерте ко Дню победы.
"Она будет выступать в Севастополе. По меньшей мере, по состоянию на сегодня все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни", - отметили в пресс-службе.
Российские СМИ и ранее сообщали о выступлении Самойловой на оккупированной территории, впрочем сейчас появилось официальное тому подтверждение.
Напомним, СБУ на 3 года запретила въезд в Украину конкурсантке от РФ Юлии Самойловой в связи с посещением ею оккупированного Крыма.
Вчера, 13 апреля, Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Российский Первый канал отказался транслировать конкурс.
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Пусть не надеется, местным тошно и без ее физиономии на инвалидной коляске.
Заработать получится разве что трипак - после того, как местая солдатня пустит ее по кругу.
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