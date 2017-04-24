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 Вместо Евровидения Самойлова поедет петь в оккупированный Крым

Кандидат для участия в Евровидении от России Юлия Самойлова, которой запретили въезд в Украины, поедет выступать в оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода", со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Отмечается, что Самойлова будет петь на концерте ко Дню победы.

"Она будет выступать в Севастополе. По меньшей мере, по состоянию на сегодня все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни", - отметили в пресс-службе.

Российские СМИ и ранее сообщали о выступлении Самойловой на оккупированной территории, впрочем сейчас появилось официальное тому подтверждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году

Напомним, СБУ на 3 года запретила въезд в Украину конкурсантке от РФ Юлии Самойловой в связи с посещением ею оккупированного Крыма.

Вчера, 13 апреля, Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Российский Первый канал отказался транслировать конкурс.
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Не поняла дурочка, что поет под грязную дудку. Потом будет каятся - я не шмогла, я не знала, меня заставили, от меня ничего не зависит. Бабло рулит.
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И непременно пусть летит на ТУ-154 с кобзоном и остатаками ансамбля александрова!
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Кабздон чомусь буде баз ансамбля. Сам, бля!
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Следующие гастроли после крыма будут в днр в честь годовщины оккупации, вот уровень этих лахудр
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Нехай та комі-пер*ячка запросить Гепу відвідати крим законним шляхом. Може вони там дуетом покатаються на сцені? А Яшка Табачник зіграє їм на гармошці.
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Это ВСЁ, что нужно знать о кремле-бандитском ЦИНИЗМЕ !!!
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Там в Евпатории для таких,как она,неплохой санаторий был.Всегда кацапов полно было.Теперича,слышал,распилили его. .....Будут пролетариям пОльта шить...-Собачье сердце.
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Она надеется заработать в Крыму в курортный сезон ?
Пусть не надеется, местным тошно и без ее физиономии на инвалидной коляске.
Заработать получится разве что трипак - после того, как местая солдатня пустит ее по кругу.
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Главное, чтоб не забыла певица про картонную башню танка с надписью "На Берлин" - ватной публике это очень нравится.

Вместо Евровидения Самойлова поедет петь в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1167
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Наглючая девка, а говорят, обидели. Она, как шелудивая кошка. Ее за дверь, а она в дверь! Поделом ей! Выше оккупированного депрессивного Крыма ей никогда не выбраться. Это предел ее пиар-корьеры!
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Сколько волка не корми а он все в лес смотрит а еще находятся такие идиоты которые думают что она эта самойлова добропорядочная и законнопослушная женщина а она инвалид не только физически а и умственный инвалид -другая обиделась бы а эта дура еще больше решила усугубить свои и так пагубные дела.
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