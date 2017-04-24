 Завтра ОБСЕ частично возобновит патрулирование на Донбассе, - Хуг

Об этом сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вчера после инцидента все патрули были отозваны на базы. Сегодня большинство, если не все, патрули были отменены. Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями", - сказал он.
Хуг отметил, что работу миссии нельзя считать прерванной. "У нас есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг", - отметил он.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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