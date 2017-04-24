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 Политика Украины
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 Завтра ОБСЕ частично возобновит патрулирование на Донбассе, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне проведения АТО во вторник 25 апреля.

Об этом сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера после инцидента все патрули были отозваны на базы. Сегодня большинство, если не все, патрули были отменены. Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями", - сказал он.

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Хуг отметил, что работу миссии нельзя считать прерванной. "У нас есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг", - отметил он.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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Частично? Будут пол порции в ресторанах брать, чтоли?
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частично - значит всего на одном "Абрамсе"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра ОБСЕ частично возобновит патрулирование на Донбассе, - Хуг
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