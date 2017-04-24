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 Фан-зона Евровидения-2017 откроется в центре Киева 30 апреля

30 апреля в центре Киева состоится открытие фан-зоны в рамках Международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Folk Ukraine на Facebook.

"30 апреля на Софиевской площади состоится торжественное открытие зоны гостеприимства к песенному конкурсу Евровидение-2017", - сказано в сообщении.

Церемонию будет вести шоумен Сергей Притула.

Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. За период работы на ней пройдут 11 концертов. На сцене будут выступать украинские исполнители, а между концертами состоится показ коротких атмосферных роликов, посвященных украинской культуре, традициям, народным обычаям.

На Софиевской площади также будет зона отдыха, фуд-зона, сувенирный отдел, зона активностей, инфоцентр, фотозоны и др.

Вход свободный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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