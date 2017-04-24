 Миссия ОБСЕ зафиксировала 750 взрывов на Донбассе 21-23 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение нарушений прекращения огня между вечерами 21 и 22 апреля, в том числе около 58 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 330 взрывов) и увеличение между вечерами 22 и 23 апреля, в том числе более 260 взрывов по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом", - сказано в нем.
Миссия зафиксировала 22 взрыва 21 апреля и по 40 взрывов 22 и 23 апреля в Луганской области.
Также миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
ОБСЕ осуществляла наблюдение за тремя пограничными районами, которые в настоящее время не контролируются государством.
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перелив из пустого в порожнее...
воины гибнут...
власть ворует...
дел море-никто не сидит...
рЭхвормы на обнищание работают...
пэтя ,когда сдохнешь???
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Путлер.
какое может быть воровство,если денег нет.
Ведмедев...
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1. Оккупанты устроили крымчанам водный геноцид: "Села Крыма загоняют в водную кабалу. Жителей крымских сел заставляют платить за воду в 3-5 раз больше, а недовольных грозятся оставить без капли живительной влаги. Один из примеров - село Растущее в Бахчисарайском районе. Людей, построивших водовод самостоятельно (прим. При помощи инвестиций из Канады до оккупации), без их ведома перевели в МУП, резко взвинтивший цены. Недовольных называют «скандальным стадом баранов». Но баранами они будут, если примут условия муниципальных дельцов, позволяющие их стричь. Когда группа сельчан собралась в Растущем, к ним приехали полицейские и настойчиво посоветовали разойтись. В следующий раз люди подали все документы в поселковый совет, заявили о том, что хотят официально провести собрание. Ответ был простым - нельзя, меры безопасности не позволяют, терроризм не дремлет. Случай в Растущем не единичный. Похожее происходит в разных уголках Крыма. Люди боятся называть свои имена и фамилии. Слишком активным селянам, по словам ряда жителей, угрожают расправой. Мол, чиновники из поссовета намекают - может машина сбить или найдут что-то у вас в доме полицейские, за что и присесть можно на пару лет. Крымские чиновники в очередной раз на примере нескольких сел полуострова показывают - мы рабовладельцы, а вы наши крепостные. Будем передавать вас куда хотим и кому хотим, вы нам не указ", - сообщают севастопольские пропагандисты http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/selo_rastushhee_bahchisarajskij_rajon_tarify_na_vody/
2. Жил-был ватнег. В 2014 бегал на "рыфирендум" в первых рядах. А недавно его обвинили в том, что он "биндеровец", и выгнали с работы. Обвинили ватнега добрые руцкие, которых ватнег призывал ввести войска. Самый цимес истории в том, что чувак теперь живет с вопросом "а меня за что?". Чел реально не доехал до центра "Э" пару метров. А ватничег всего-навсего ответил на вопрос заезжей дряни из Москвы: "Как вам живется в расии?". Дурик отвечал по-честному, от души. Какая боль…
3. Гоблин снова вешает лапшу: "Нами за 3 года сделано 400 км дорог. При этом при Украине никогда такого количества не делалось". Отмечу, что тема дорог теперь стоит очень остро в Крыму, о чем свидетельствуют бесконечные истерики ваты в соцсетях, которые говорят, что такого ужаса у нас не было никогда! И напомню Гоблину, что дороги в Крыму ВСЕГДА делались перед каждым курортным сезоном, а многие из них служат до сих пор, в отличие от дорог оккупантов, которые рассыпаются на глазах - иногда уже через пару дней после наноремонта. Прочтите несколько сообщений ватников и пропагандонов по поводу дорог https://twitter.com/CrimeaUA1/status/856504335299215366 (скрин и ссылка).
4. Севастополь. Расценки на получение водительского удостоверения: 40 000 руб (19 130 грн) на автошколу + 30 000 руб (14 345 грн) - взятка в "ГАИ". ГАИшники за год подорожали в 2 раза.
5. "В Феодосии участникам автопробега ко Дню Победы вручат землю". А вы о чем подумали? Вручат капсулы с землёй "с мест боёв под Феодосией" http://ru.krymr.com/a/news/28447324.html
6. Расписание поездов в Феодосии - пара строчек. Как мемориальная доска. Хоть цветы возлагай.
7. Оккупанты сообщают, что растёт число украинцев, которые посещают Крым. Тем временем Госпогранслужба Украины обнародовала статистику, согласно которой поток украинцев в Крым с начала 2017 года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. А количество транспортных средств сократилось на 50% http://fresh.org.ua/novosti/131737/ukraintsy-stali-na-chetvert-menshe-ezdit-v-krym_2017-04-24
8. Неизвестные в Крыму на досках объявлений расклеили информацию о протестах в россии. Все объявления молниеносно уничтожены бдительными оккупантами https://twitter.com/SectorCrimea/status/856525931539726336 (фото). Тем временем протесты продолжаются https://www.youtube.com/watch?v=WJl1mAxixxU (видео).
9. Оккупанты продолжают душить предпринимателей в Керчи. Теперь давят не только арендой и сносами, но и собираются открыть рынок с китайскими товарами. Предприниматели снова скулят: "Мы все закроемся завтра, если они откроются. Мы составили письмо на Аксёнова и на путина". Также предприниматели жалуются на непосильные налоги и нищету населения (с 4 минуты видео): "Вы сами видите, какая торговля. Экономическое положение не то что оставляет желать лучшего… Это, ну, ребята, очень тяжело народу, очень тяжело народу… Не надо с нас десять шкур сдирать". Как вы догадались, никакие проблемы во время встречи с оккупантами решить не удалось. Продолжаем шокировать Украину своими успехами http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65485 (фото и видео).
10. Оккупанты в Крыму заявили о начале "экономического сотрудничества" с террористами "л/днр". С Абхазией уже "сотрудничаем". Впереди - ИГИЛ https://15minut.org/news/171162-predpriyatiya-okkupirovannogo-kryma-i-l-dnr-dogovorilis-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve
11. Рецидив. Юлия Самойлова вновь решила нарушить Законы Украины. 9 мая рашистка будет участвовать в победобесии в Севастополе. Оккупанты назвали это "альтернативой Евровидению", которую Самойлова "выбрала" САМА. А мы думали, что её турнули с песенного конкурса за нарушение пересечения границы Украины, но тут своя виртуальная реальность https://twitter.com/CrimeaUA1/status/856461337614049280 (скрин и ссылка).
12. Преступник и предатель Украины Руслан Бальбек разразился желчью в адрес кандидата на должность Президента Франции Эммануэля Макрона, чей предвыборный штаб не дал аккредитацию российским пропагандонам. Бальбек орёт про величие россии и "кузькину мать". Почитайте истерику https://twitter.com/CrimeaUA1/status/856260956544008195 (скрин).
13. Оккупанты создали в Крыму рабочую группу, которая намерена добиваться отмены западных санкций в отношении полуострова. Для этого оккупанты намерены подавать жалобы в европейские суды, чтобы "крымчане почувствовали себя полноценными жителями великой державы". Чота ржу))). А без отмены санкций разве не чувствуется величие? А санкции разве нам не "на пользу"? http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-poyavilas-gruppa-po-bor-be-s-sankciyami . Тем временем представитель ЕС Федерика Могерини в Москве заявила, что "непризнание аннексии со стороны ЕС - это принципиальная позиция, которую мы будем хранить. И не только ЕС, но и наши партнеры" http://www.sobytiya.info/news/predstavitel-es-nazvala-nepriznanie-anneksii-kryma-principial-noy-poziciey . Кроме того, в Госдепе США снова заявили, что не отменят санкции, пока оккупанты не уберутся из Крыма и не выполнят "Минские соглашения" http://ru.krymr.com/a/news/28448276.html
14. Почему российская верхушка держит деньги, недвижимость и семьи в странах НАТО? Потому что там безопасно. Они знают, что на страну НАТО никто не нападет.
P.S. Абсолютное большинство россиян (84%), вставшие с колен, считают, что Крым и Севастополь не должны получать дополнительные средства из федерального бюджета. Украинцы, напротив, согласны тратить свои деньги на финансирование Крыма. 55% украинских респондентов согласны с тем, что после деоккупации полуостров потребует существенных дотаций из государственного бюджета. Украинцы, которые третий год ведут изнурительную войну с государством, претендующим на роль сверхдержавы, готовы отдавать свои налоги на содержание "спасенных" россией крымчан. И дело здесь не в богатстве и бедности, а в том, что для россиян Крым - это "сакральный регион", геополитический плацдарм или не самый лучший курорт. Для украинцев же Крым - это место, где живут родные люди, с которыми теперь стало так сложно видеться. Это полуостров, с которым практически каждого связывает что-то личное, где так или иначе осталась частичка души, которую отрезали по живому в угоду имперским амбициям. В итоге имеем россиян, которые больше не хотят платить за Крым, и украинцев, которые, несмотря на предательство части жителей полуострова, готовы отдавать свои кровные на восстановление региона. Так чей Крым? Ответ очевиден http://ru.krymr.com/a/28409750.html
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А крысьчан которые визжали уря уря - хуйло ввиди мы зачешем очень жестко.
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Что изменилось бы? Счетоводы хреновы...
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