 "В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - министр обороны Великобритании Фэллон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.
По его словам, премьер-министр Тереза Мэй "в исключительных обстоятельствах" может отдать приказ об использовании баллистических ракет Trident, даже если самой Великобритании не будет угрожать ядерная атака. "В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - сказал Фэллон.
По его словам, ядерное оружие является сдерживающим фактором. "Весь смысл сдерживающего фактора заключается в том, что он оставляет неопределенность для того, кто рассматривает использование ядерного оружия против другой страны", - добавил министр.
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И потом уже, с чистой совестью, по Хуйлопии...
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"Техническое состояние семи британских многоцелевых атомных подводных лодок не позволяет им участвовать в операциях в открытом море, сообщили источники Би-би-си.
Обычно в море находится одна из таких субмарин, но в настоящее время единственная лодка, которая находится в открытом море, - "Эстьют" (HMS Astute) - проходит испытания.
Речь идет об "ударных", как их называют в Британии, или "многоцелевых" по российской классификации подводных лодках, вооруженных торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.
Как написала газета Sun, пять из семи британских подлодок либо находятся в ремонте, либо проходят техническое обслуживание после поломок.
Газета утверждает, что еще одну ремонтируют после столкновения с танкером. Наконец, "Эстьют", головной корабль новейшей серии, хоть и находится в море, но не на боевом дежурстве."
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Да и то, что пишет Роися с ссылкой Бог знает на что - пища только для роисянских имбецилов типа тебя.
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Остаётся надеяться, что в Рашке всё ещё хуже. Но учитывая, что за последние 5 лет там построили 4 новых атомных субмарины, может там и не намного хуже, кто знает?
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2. Только в Роисе могут верить, что писака газеты в курсе состояния дел на стратегическом направлении развития флота, а премьер-министр и минстр обороны нет.
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2. С чего Вы взяли, что министры не в курсе?
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"The Sunday Times can reveal that a Trident II D5 missile - which can kill millions when armed with nuclear warheads - experienced an alarming failure after being launched from a British submarine off the coast of Florida in June last year."
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Кстати, а что с ником "Александр Малышенко". Ты уже не из Краснодара?
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Классический пример - заявления ТАСС перед войной СССР с Германией. Или с Финляндией.
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путлер открыл "Ящик Пандоры" в Крыму https://www.youtube.com/watch?v=sQKfBbUt5h0
https://www.youtube.com/watch?v=95DRoKzfYs4
https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis
думал, шо самый крутой! Ща визгу будет....для меня, как "Лунная соната".
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понятно, не?)))
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