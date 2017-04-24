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Все про:Великобритания (1586) ядерное оружие (468)

 "В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - министр обороны Великобритании Фэллон

Армия Великобритании может нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

По его словам, премьер-министр Тереза Мэй "в исключительных обстоятельствах" может отдать приказ об использовании баллистических ракет Trident, даже если самой Великобритании не будет угрожать ядерная атака. "В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - сказал Фэллон.

По его словам, ядерное оружие является сдерживающим фактором. "Весь смысл сдерживающего фактора заключается в том, что он оставляет неопределенность для того, кто рассматривает использование ядерного оружия против другой страны", - добавил министр.

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Испытать нужно на Ыне.
И потом уже, с чистой совестью, по Хуйлопии...
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Но сначала хотя бы отремонтировать.
"Техническое состояние семи британских многоцелевых атомных подводных лодок не позволяет им участвовать в операциях в открытом море, сообщили источники Би-би-си.
Обычно в море находится одна из таких субмарин, но в настоящее время единственная лодка, которая находится в открытом море, - "Эстьют" (HMS Astute) - проходит испытания.
Речь идет об "ударных", как их называют в Британии, или "многоцелевых" по российской классификации подводных лодках, вооруженных торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.
Как написала газета Sun, пять из семи британских подлодок либо находятся в ремонте, либо проходят техническое обслуживание после поломок.

Газета утверждает, что еще одну ремонтируют после столкновения с танкером. Наконец, "Эстьют", головной корабль новейшей серии, хоть и находится в море, но не на боевом дежурстве."
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Шото это гораздо больше смахивает на описание состояние ядерного арсенала Роиси, чем ВБ. Это Роися с 90-х не обновляла плутоний и уран в боеголовках, а не Британия.

Да и то, что пишет Роися с ссылкой Бог знает на что - пища только для роисянских имбецилов типа тебя.
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Пишет Британия, хотя и не самое авторитетное издание - Sun.
Остаётся надеяться, что в Рашке всё ещё хуже. Но учитывая, что за последние 5 лет там построили 4 новых атомных субмарины, может там и не намного хуже, кто знает?
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1. Там ни слова про "Трайденты".
2. Только в Роисе могут верить, что писака газеты в курсе состояния дел на стратегическом направлении развития флота, а премьер-министр и минстр обороны нет.
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Ты саму статью читал перед тем, как на нее ссылаться или взял из сру-сегмента ссылку?
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Читал. А Вы?
"The Sunday Times can reveal that a Trident II D5 missile - which can kill millions when armed with nuclear warheads - experienced an alarming failure after being launched from a British submarine off the coast of Florida in June last year."
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Нихрена ты не читал, судя по паузе, которую ты взял, чтобы повыдергивать из контекста то, что Ольгино больше подходит.

Кстати, а что с ником "Александр Малышенко". Ты уже не из Краснодара?
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But it has been kept from PM Theresa May because defence chiefs fear her reaction.
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Знаешь, что такое дезинформация противника?
Классический пример - заявления ТАСС перед войной СССР с Германией. Или с Финляндией.
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даже если самой Великобритании не будет угрожать ядерная атака. "В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - сказал Фэллон.

путлер открыл "Ящик Пандоры" в Крыму https://www.youtube.com/watch?v=sQKfBbUt5h0
https://www.youtube.com/watch?v=95DRoKzfYs4

https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis



думал, шо самый крутой! Ща визгу будет....для меня, как "Лунная соната".
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Говорить это одно, а вот сделать это совсем другое. Только идиот может в наше время использовать ядерное оружие против других, когда у 9 стран оно официально имеется и у как минимум 20 стран предположительно есть или же имеются технологии по обогащению урана, что позволяет создать такое оружие. На такой превентивный удар может сразу последовать ответный удар и так далее по цепочке и будет большинству из нас большой пи***ц, причем в очень короткий срок. Оставшиеся умрут в мучениях, потому что жить будет больше негде.
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биндеровцы, не радуйтесь так, в этих всех разборках а не дай Бог яд. войне Украина( выж тут тоже находитесь как и украинцы, как в том анекдоте про запорожец:сталкиваются ну напр. мерс и ламборджини диабло, точнее ламборджини врезается в зад мерсу, выходят из машин водители, водитель мерса- ну ? водитель ламборджини - сичас разберёмся, водитель мерса - ок. а... сышишь, за мной вроде "запор" ехал., водитель лам-ни - тсссс!. он между нами.
понятно, не?)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - министр обороны Великобритании Фэллон
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