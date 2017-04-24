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Все про:задержание (5548) Ривненщина (612) СБУ (14037) телевидение (391)

 Телеканал ZIK заявляет о задержании своих журналистов сотрудниками СБУ на Ривненщине

В Ривненской области, у поселка Оржев, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали съемочную группу программы "Тропами войны" телеканала ZIK.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, автор и ведущий программы Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием.

По информации телеканала, задержание объяснили проникновением журналистов на территорию режимного объекта. "Угрожают обысками и арестом съемочной группы", - добавили в ZIK.

"Сейчас здесь находятся полиция, контрразведка, СБУ и военные", - сказал Стельмах. По его словам, прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции не нашла состава преступления в действиях журналистов, но военные не отпускают их и ждут приезда следственно-оперативной группы СБУ.

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А о каком "режимном объекте" речь? Неужто о нелегальной шоколадной фабрике пэци?
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Слава самому європейському президенту в світі!!!!!!!
Вибачте мене відповісти не зможу бо пишу з телефону. Брате ДЖАМАЛ РАДИЙ ТЕБЕ БАЧИТИ!!!!!!!!
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но тут хоть говорят о задержании, в параше вообще просто на мосту стреляют или пропадают люди без вести
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