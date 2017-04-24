 Телеканал ZIK заявляет о задержании своих журналистов сотрудниками СБУ на Ривненщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, автор и ведущий программы Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием.
По информации телеканала, задержание объяснили проникновением журналистов на территорию режимного объекта. "Угрожают обысками и арестом съемочной группы", - добавили в ZIK.
"Сейчас здесь находятся полиция, контрразведка, СБУ и военные", - сказал Стельмах. По его словам, прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции не нашла состава преступления в действиях журналистов, но военные не отпускают их и ждут приезда следственно-оперативной группы СБУ.
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Вибачте мене відповісти не зможу бо пишу з телефону. Брате ДЖАМАЛ РАДИЙ ТЕБЕ БАЧИТИ!!!!!!!!
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