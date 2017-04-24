 Восстановить электроснабжение Авдеевки днем 24 апреля не удалось, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается: " Из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны ОРДО, электромонтажники пока не могут начать работы по восстановлению ЛЭП.
К важнейшим объектам инфраструктуры электроэнергия подается от генераторов. В частности детские сады и школы населенного пункта на сто процентов обеспечены бесперебойным теплом. Впрочем, обеспечение электроэнергией жилых районов города происходит поочередно.
Телефонная связь в Авдеевке работает, вода в здания города подается в штатном режиме.
Напомним, еще 20 апреля в результате вражеского обстрела было повреждено линию электропередач, которая питает город. Чтобы восстановить электроснабжение на жилые кварталы, дежурная служба перепідключила систему энергообеспечения на резервные фазы".
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