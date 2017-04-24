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Все про:наблюдатель (616) нападение (1608) ОБСЕ (2497) угрозы (543) Донбасс (14264) Хуг Александр (261)

 Наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергались нападениям на Донбасе, - Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с 15 января 2015 года наблюдатели миссии 183 раза подвергалась нападениям на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Хочу напомнить, что наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнению своей работы. С 15 января 2015 наша команда столкнулась с 183 случаями такого рода, в частности стрельбой в направлении или поблизости патрулей, серьезными угрозами физического или вербального характера, а также случаями повреждения технических средств миссии - БПЛА, камер и автомобилей", - сказал Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух наблюдателей ОБСЕ, пострадавших из-за взрыва на оккупированной Луганщине, уже выписали из больницы, - Хуг

Эта цифра, по его словам, касается только серьезных инцидентов с нападениями. Хуг также подчеркнул, что мины и другие взрывные устройства должны быть изъяты с территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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Зафиксируем этот случай и выразим глубокую озабоченность.
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Наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергались нападениям на Донбасе, - Хуг - Цензор.НЕТ 1683
В сети показали фотографию снайперши «ДНР» Валентины Гетьманчук, которая потеряла ногу и шесть пальцев рук во время боев на Донбассе в 2015 году.http://33seconds.com.ua
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харе брехать! просто она хотела похудеть, вот ей ногу и оттяпали! :D
- сколько вы весите?
- 100 кг
- а сколько хотели бы весить?
- хотя бы 80
- ну можем ногу отрезать
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А що вони собі думали, коли їхали працювати в Україні? Напевно що це буде уїк енд з хепі ендом? Зараз не потрібно скиглити, ви самі своїми звітами весь час намагалися умиротворяти бойовиків і часто приховували реальну картину. Ось вони вас і віддячили.
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Наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергались нападениям на Домбасе и не слова кто это был .Наверно боятся - а то путен нападет !
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Не пойму, какова эффективность работы этой миссии ОБСЕ, коль, например, доказательства агрессии России в Украине и финансирования ею террористических сил в Донбассе Мехдунаодному Суду ООН должна предоставить Украина. А международные миротворцы всего этого не видят?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергались нападениям на Донбасе, - Хуг
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