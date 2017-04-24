 Наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергались нападениям на Донбасе, - Хуг

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Хочу напомнить, что наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнению своей работы. С 15 января 2015 наша команда столкнулась с 183 случаями такого рода, в частности стрельбой в направлении или поблизости патрулей, серьезными угрозами физического или вербального характера, а также случаями повреждения технических средств миссии - БПЛА, камер и автомобилей", - сказал Хуг.
Эта цифра, по его словам, касается только серьезных инцидентов с нападениями. Хуг также подчеркнул, что мины и другие взрывные устройства должны быть изъяты с территорий Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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В сети показали фотографию снайперши «ДНР» Валентины Гетьманчук, которая потеряла ногу и шесть пальцев рук во время боев на Донбассе в 2015 году.http://33seconds.com.ua
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- сколько вы весите?
- 100 кг
- а сколько хотели бы весить?
- хотя бы 80
- ну можем ногу отрезать
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