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 Киевские новости, Общество
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 Многие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА

В рамках Международного песенного конкурса Евровидение-2017 в столице Украины будут перекрыты некоторые центральные улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

"С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик)", - сказал он.

По его информации, с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Шептицкого) и ул. Митрополита Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

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По словам чиновника, 7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспорта и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспорта и пешеходов в обоих направлениях на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме того, в рамках проведения церемонии открытия Евровидения вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного), на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

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Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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По его информации, с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Шептицкого) и ул. Митрополита Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

А шото для будущего сделать не пробовали? Фсё распилено до нас?
https://www.youtube.com/watch?v=8ryX_hu_PQ8

Многие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА - Цензор.НЕТ 7823
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дякувати Богу,що євробачення не відбувається у Дніпрі!!!навіщо створювати такі незручності для люду???
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Какие улицы? У депутатов сейчас проблемы поважнее:
Шуфрич зарегистрировал в Раде проект постановления, чтобы в Украину впустили Лолиту

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину певице Лолите Милявской.
Автором документа является народный депутат Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционного блока»)http://hvylya.net/news/digest/shufrich-zaregistriroval-v-rade-proekt-postanovleniya-chtobyi-v-ukrainu-vpustili-lolitu.html
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМногие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА
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