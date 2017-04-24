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Все про:вокзал (152) минирование (567) Одесса (5505) Нацполиция (7054)

 Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Одессе было эвакуировано 300 человек

Неизвестный заявил о минировании железнодорожного вокзала в Одессе. Взрывчатка не выявлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в ходе обследования здания вокзала и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. В целях обеспечения безопасности на время проверки правоохранители эвакуировали около 300 человек.

В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

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Смотрю по рассее1 программу про второе мая в Одессе. Уже просто закипаю. Не знаю надолго ли меня хватит.
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Ппц! - 'Куда смотрит Европа, неонацисты убили 47 человек'!
Жаль, что нет у нас атомной бомбы на них.
Приехало к тому же из Одессы одно чмо- кваснюк- которое до сих пор живет в Одессе.
Где предел нашей толерантности?все переврали, и эти люди со мной живут в одном городе!
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Я скажу больше: Лолиту здесь ждут депутаты!

Шуфрич зарегистрировал в Раде проект постановления, чтобы в Украину впустили Лолиту

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину певице Лолите Милявской.
Автором документа является народный депутат Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционного блока»)
http://hvylya.net/news/digest/shufrich-zaregistriroval-v-rade-proekt-postanovleniya-chtobyi-v-ukrainu-vpustili-lolitu.html

А вы говорите, что в Раде не работают...
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Я надеюсь это не начало "майскихшашлыков", а то мангал так и не отремонтировали после последних шашлыков...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за "минирования" железнодорожного вокзала в Одессе было эвакуировано 300 человек
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