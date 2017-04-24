 Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Одессе было эвакуировано 300 человек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в ходе обследования здания вокзала и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. В целях обеспечения безопасности на время проверки правоохранители эвакуировали около 300 человек.
В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).
361 8
Командование оккупационных войск РФ на Донбассе развернуло мощную антиукраинскую информкампанию из-за взрыва машины ОБСЕ, - ГУР(18)
Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на Донбассе(29)
"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг(51)
Под автомобилем мэра Измаила Абрамченко было выявлено взрывное устройство(23)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
В Запорожской области заключенный сообщил в полицию о "заминировании" своей колонии(6)
Неизвестный сообщил о минировании помещений двух судов во Львове, - Нацполиция(1)
Ответить
Ответить
Жаль, что нет у нас атомной бомбы на них.
Приехало к тому же из Одессы одно чмо- кваснюк- которое до сих пор живет в Одессе.
Где предел нашей толерантности?все переврали, и эти люди со мной живут в одном городе!
Ответить
Ответить
Ответить
Шуфрич зарегистрировал в Раде проект постановления, чтобы в Украину впустили Лолиту
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину певице Лолите Милявской.
Автором документа является народный депутат Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционного блока»)
http://hvylya.net/news/digest/shufrich-zaregistriroval-v-rade-proekt-postanovleniya-chtobyi-v-ukrainu-vpustili-lolitu.html
А вы говорите, что в Раде не работают...
Ответить
Ответить
Ответить