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 Глава миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился с делегацией на Донбасс

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан вместе с делегацией отправился на Донбасс.

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом", - заявил он.

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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я прочитал - "отравился с делигацией на донбассе"

отравление свинцом или тротилом - это серьезно
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Зря турка послали, у хуйла еще спина не зажила...
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хотят выразить обеспокоенность, видать...
Глава миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился с делегацией на Донбасс - Цензор.НЕТ 9508
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Наверное правильно было бы наблюдателям сразу оцепить место преступления.а то будет как с "Боингом".
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Ни хрена эта акопянша копать небудет. Они с порохом осдним мёдом мазанны. И каждый получает свой гешефт.
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Тоже решил угрозы от джабба с захерастом послушать?
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