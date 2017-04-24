Глава миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился с делегацией на Донбасс
Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан вместе с делегацией отправился на Донбасс.
"Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом", - заявил он.
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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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отравление свинцом или тротилом - это серьезно
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Извините за каламбурчик.
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0:18Техно СОТНЯ @TechnoSotnyaСовпадение? Накануне теракта, против миссии ОБСЕ под Луганском, главарь "ЛНР" Плотницкий задал замглавы спецмиссии Хугу угрожающий вопрос...
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