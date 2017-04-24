 И.о. главы Дарницкого района столицы Лозовой задержан за растрату 2,6 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация об этом размещена на официальном сайте киевского городского головы Виталия Кличко.
В сообщении отмечается: "Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости законодательства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя задержание органами Государственной фискальной службы. и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового.
"Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", - сказал Кличко.
При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.
Органами Государственной фискальной службы Украины задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах.
В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму свыше 2,6 млн. грн".
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Туда бы и отправить на кичу....
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Но у меня вопрос: где рыги? Пусть того же низкого уровня? Они меньше растратили, сперли и получили взяток в недалеком прошлом? Вроде и шифровались меньше. Амнистия, да, Петр? Всего до конца каденции! Мы ничего не забываем!
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Не карашо сказал. Слюший, а "персанальный атветствэннаст" в каком залеге должен быть? Барашка, вина, дэнга? Скажи скока? Пиринисем, не валнуйса биджо!
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