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 Киевские новости
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Все про:Киев (16908) РГА (132) ГФС (2755)

 И.о. главы Дарницкого района столицы Лозовой задержан за растрату 2,6 млн грн

Исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Киева Василий Лозовой задержан по подозрению в растрате 2,6 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация об этом размещена на официальном сайте киевского городского головы Виталия Кличко.

В сообщении отмечается: "Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости законодательства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя задержание органами Государственной фискальной службы. и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового.

"Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", - сказал Кличко.

При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

Органами Государственной фискальной службы Украины задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах.

В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму свыше 2,6 млн. грн".

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100 000 долларов ? на мелочи попалился, видимо жадность фраера сгубила.
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Он не глава района, а глава держадминистрации района. То есть не выбранный, а назначенный самолично однотуровым. Как показали выборы, порохатые в Киеве пройти не могут. Исключение - Чумак, которого трудно обвинить в шоколизме.
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А в каком районе Шулявский мост,который на днях опять "устал"?
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соломенский-шевченковский, я на границы районов давно не смотрел.
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Пересекает Проспект Победьі в районе метро Шулявская и завода Большевик. Под ним бьіл секонд с неграми.
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Родился в Магаданской обл......
Туда бы и отправить на кичу....
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Сейчас довольно много подобных новостей, это хорошо, жаль только, что в основном среднее и низовое звено власти.
Но у меня вопрос: где рыги? Пусть того же низкого уровня? Они меньше растратили, сперли и получили взяток в недалеком прошлом? Вроде и шифровались меньше. Амнистия, да, Петр? Всего до конца каденции! Мы ничего не забываем!
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Добрый вечер всем!Да неужели он не знал элементарного,что курочка зернышко по немножко клюет,так как зоб забивается.
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Ну какая же здесь растрата ? Конкретные пацаны просто рассовали по карманам (или офшорам, как Петро) немножко денежек. А что ? Вон на верху целыми траншами уводят бабки за кордон и нормально, никто и не почесался. Так что ребятки просто немного пошалили.
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Слюший дарагой! Канэшна да! Нэсти! Слюший сказал:"Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства", - сказал Кличко..."
Не карашо сказал. Слюший, а "персанальный атветствэннаст" в каком залеге должен быть? Барашка, вина, дэнга? Скажи скока? Пиринисем, не валнуйса биджо!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИ.о. главы Дарницкого района столицы Лозовой задержан за растрату 2,6 млн грн
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