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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1653) коррупция (7176) критика (208) Бурбак (239) Народный фронт (1179)

 Бурбак о работе НАБУ: "Два года нулевых результатов и ежегодное проедание полумиллиарда из госбюджета"

Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) демонстрирует шоу вместо результатов работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на Facebook.

"Шоу должно продолжаться. Руководители НАБУ решили, что теперь им ежедневно нужны сенсации и зрелища. Еще бы. Два года нулевых результатов и ежегодное проедание полумиллиарда из госбюджета, дорогущие "тактические носки", спецназовцы и собственный БТР", - пишет он.

"Сегодня руководство НАБУ сообщает об открытии уголовного производства против Олега Ляшко. Производство открыли на основе сообщений в Интернете. Подчеркиваю: только из Интернета. И сразу же поспешили с заявлением! Такое впечатление, что выйти в СМИ и голословно обвинить кого-то еще до завершения следствия или даже его начала - теперь главная задача Национального антикоррупционного бюро", - подчеркнул политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков, 40% приходится на госпредприятия

"И это у них не весеннее эмоциональное возбуждение. Громко кричат, когда больше нечего ни показать, ни сказать. Они не оправдали высоких общественных ожиданий. Все свелось к пустой болтовне. Уровень доверия к НАБУ постоянно падает. Сейчас это уже минус 36%. Таковы цифры социологии", - отметил Бурбак.

"Чтобы хоть как-то оправдать свои зарплаты, теперь, видимо, ежедневно будут устраивать цирк и радовать публику. Вместо пользы государство получило ущерб. Потому что стране нужны не шоу, а скрупулезный ежедневный труд и судебные решения, в которых не будет сомневаться общество. Посмешище выгодно тем, кто желает разрушения украинского государства", - заявил он.

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Как сообщалось ранее, НАБУ открыло уголовное производство в связи с возможным незаконным обогащением лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
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Пора Бурбаку худеть а то придётся его за яйца вешать ...
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срочно нужны перевыборы, чтобы таких чмырей, у которых рыльца в пушку, не было в ВР!
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Нужны, но боюсь придут ещё хуже. Наш народ думает телевизором и гречкой
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Хай би порахував, у що обходяться народу бурбаки, і яка їх ефективність
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Набу им всем как кость в горле. Довбак пусть дурня не включает, набу занимается
Возбуждением дел и расследованием, а в суд все подаёт сап.. падло из нф, а что мешало изменить ук и УПК для получения результата?
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так вот как раз НАБУ и делает "видимость работы", ведь они заводят дело, потом создают видимость расследования, потому проводят красивое задержание с привлечением СМИ и передают прокуратуре! А потом когда дело разваливается кричат, что к этом не имеют никакого отношения, ведь теперь это задача прокуратуры! Это разве нормально?
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Что они передают прокуратуре? Это ты сам такое придумал или Бурбак подсказал?
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Уже всем и все понятно: В Верховной Раде находятся 99% воров, негодяев и ПДРСов по жизни, которые используют 1% лохов (врое "козака михайла") для того, чтобы 5 лет держаать Украину за горло выдавливая из нее деньги,
Всех 99% сук под нож или на виселицу! Хватит уже блдь, терпеть издевательство над здравым смыслом "бурбаков".
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Бурбак тварь изберался от одной партии, а шахер-махер и уже в другой и еще хватает наглости кого то обвинять... скоты вонючие!
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А Вообще их всех необходимо пиздеть до полного уничтожения. Вы что думаете, они Вам помогут? Да никогда в жизни. Если и помогут - то все равно из вас все изымут, не сомневайтесь. Мое мнение - уничтожать начиная с пинчука и ахметыча. А вообще пора делать перераспредел всего ранее распределенного НАРОДНОГО имущества. Мне кажется что при делении имущества забыли о НАРОДЕ. Пора им напомнить об этом .
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Я казав не раз одразу після революції гідності - не зачистивши судову систему від хабарників і ворів в мантіях і їх жорстоке покарання ніякі реформи для покращення життя в країні не пройдуть. Ніякі антикорупційні органи не зможуть повноцінно функціонувати і ефективно здійснювати свою діяльність.
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Создание антикорупционного суда под НАБУ решило бы много вопросов. Но пока ЕС только говорит об этом и нифига не требует!
В марте должны были принять закон о антикорупционном суде иначе бабла из ЕС не будет... но что мы видем? ЕС вдруг решило это дело перенести на май, а там может и вообще забудут.
Там в ЕС такие же суки, им выгодно давать нам бабло которое потом им же назад и возвращают, а нас доить на проценты!!!
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Я сповідую дотримання принципу "єдності і боротьби протилежностей" - як умови існування системи,
Це означає, що на противагу "Небесній сотні" від народу, має бути повішено 100 олігархів і провідних політиків-бізнесменів. Тільки тоді країна почне розвиватись.
Список уже зараз можемо формувати
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А ви просікли шановні ..як тількі тема про НАБУ. так відразу на темі фуєв...куча *нульевочок * скавчить ..? .....ПРацю-юююють сексоти ..ПРацю-юють !!
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Можна було б назвати цю "сотню", на противагу "небесній", "ПЕКЕЛЬНОЮ".
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Интересно, А как-бы Сталин отреагировал на результат работы? Я бы расстрелял , а ВЫ?
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Сталин стрелял в первую очередь таких баранов как ты! Не переживай так кацап тебя еще и путлер расстреляет!
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" Рада". Сессия. Работа бурбака и всего ПрофСоюза нф. И прочих покупателей, " не предателей", с прися гой:типа, умру за Украину. Потом.Когда нибудь. На матрасе, набитом " франклинами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБурбак о работе НАБУ: "Два года нулевых результатов и ежегодное проедание полумиллиарда из госбюджета"
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