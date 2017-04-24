 Бурбак о работе НАБУ: "Два года нулевых результатов и ежегодное проедание полумиллиарда из госбюджета"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на Facebook.
"Шоу должно продолжаться. Руководители НАБУ решили, что теперь им ежедневно нужны сенсации и зрелища. Еще бы. Два года нулевых результатов и ежегодное проедание полумиллиарда из госбюджета, дорогущие "тактические носки", спецназовцы и собственный БТР", - пишет он.
"Сегодня руководство НАБУ сообщает об открытии уголовного производства против Олега Ляшко. Производство открыли на основе сообщений в Интернете. Подчеркиваю: только из Интернета. И сразу же поспешили с заявлением! Такое впечатление, что выйти в СМИ и голословно обвинить кого-то еще до завершения следствия или даже его начала - теперь главная задача Национального антикоррупционного бюро", - подчеркнул политик.
"И это у них не весеннее эмоциональное возбуждение. Громко кричат, когда больше нечего ни показать, ни сказать. Они не оправдали высоких общественных ожиданий. Все свелось к пустой болтовне. Уровень доверия к НАБУ постоянно падает. Сейчас это уже минус 36%. Таковы цифры социологии", - отметил Бурбак.
"Чтобы хоть как-то оправдать свои зарплаты, теперь, видимо, ежедневно будут устраивать цирк и радовать публику. Вместо пользы государство получило ущерб. Потому что стране нужны не шоу, а скрупулезный ежедневный труд и судебные решения, в которых не будет сомневаться общество. Посмешище выгодно тем, кто желает разрушения украинского государства", - заявил он.
Как сообщалось ранее, НАБУ открыло уголовное производство в связи с возможным незаконным обогащением лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
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Возбуждением дел и расследованием, а в суд все подаёт сап.. падло из нф, а что мешало изменить ук и УПК для получения результата?
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Всех 99% сук под нож или на виселицу! Хватит уже блдь, терпеть издевательство над здравым смыслом "бурбаков".
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В марте должны были принять закон о антикорупционном суде иначе бабла из ЕС не будет... но что мы видем? ЕС вдруг решило это дело перенести на май, а там может и вообще забудут.
Там в ЕС такие же суки, им выгодно давать нам бабло которое потом им же назад и возвращают, а нас доить на проценты!!!
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Це означає, що на противагу "Небесній сотні" від народу, має бути повішено 100 олігархів і провідних політиків-бізнесменів. Тільки тоді країна почне розвиватись.
Список уже зараз можемо формувати
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