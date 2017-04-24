 ОБСЕ проведет расследование подрыва автомобиля СММ на оккупированной Луганщине: "Мы на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. Но мы намерены провести свое внутреннее расследование. Мы также на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента. Обо всех результатах мы проинформируем", - сказал он.
Хуг подчеркнул, что приоритетом миссии остается безопасность ее наблюдателей. "Наши наблюдатели используют средства персональной защиты в зоне патрулирования. Наблюдатели, которые попали вчера в инцидент, также их использовали. Но сколько бы мер по снижению насилия мы ни предприняли, те, кто настроен на насилие, найдут пути его применения", - подчеркнул первый замглавы СММ.
Он также добавил, что мины и взрывные устройства должны быть изъяты с территории Донецкой и Луганских областей. "Насилие должно быть прекращено, а стороны должны выполнять свои обязательства в контексте безопасности - и не только безопасности наблюдателей, но и всех тех, кто сегодня живет в страхе за свою жизнь, потому что Минские соглашения не выполняются", - сказал Хуг.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Ведь то, что задвигает эдик не каждый выдержит.
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Какое расследование вы собираетесь теперь провести, если ни у вас, ни у Украины спустя сутки но всё ещё нету та и не будет непосредственного доступа к месту преступления? Что вы собрались расследовать, - уже уничтоженные сепарами улики и подложенные визитки Яроша?
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