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 Политика Украины
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Все про:взрыв (3998) мониторинг (116) наблюдатель (616) ОБСЕ (2497) ранение (1610) Донбасс (14264) жертва (193) Хуг Александр (261)

 ОБСЕ проведет расследование подрыва автомобиля СММ на оккупированной Луганщине: "Мы на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей в оккупированной части Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. Но мы намерены провести свое внутреннее расследование. Мы также на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента. Обо всех результатах мы проинформируем", - сказал он.

Хуг подчеркнул, что приоритетом миссии остается безопасность ее наблюдателей. "Наши наблюдатели используют средства персональной защиты в зоне патрулирования. Наблюдатели, которые попали вчера в инцидент, также их использовали. Но сколько бы мер по снижению насилия мы ни предприняли, те, кто настроен на насилие, найдут пути его применения", - подчеркнул первый замглавы СММ.

Он также добавил, что мины и взрывные устройства должны быть изъяты с территории Донецкой и Луганских областей. "Насилие должно быть прекращено, а стороны должны выполнять свои обязательства в контексте безопасности - и не только безопасности наблюдателей, но и всех тех, кто сегодня живет в страхе за свою жизнь, потому что Минские соглашения не выполняются", - сказал Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.


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Надіюсь, що розслідування буде об'єктивним і дасть результати..........
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Была статья. В данном случае претензии к Цензору не оправданы.
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Тогда простите. Я пролистал ленту - не увидел. Видимо невнимательно смотрел.
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там за один день 2 мамашки с грудными детьми отличились-одна напоила водкой до смерти, другая вместо груди предложила фаллоимитатор.Так что рассея страна сплошного криминала и злого анекдота.
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Да никто не сомневается , что вы "на связи" с московитами.
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Захар уже за разговор с Украиной но с новым правительством. Исторически сложилось так, что Донбасс и бла бла бла....Интересно, он что думает о посте в украинском парламенте при освобождении земли украинской.
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Хуг подтвердил, что они на связи с террористами. Украинцьі єто давно знали.
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ОБСЕ на связи с заказчиками и исполнителями терракта. Всё под контролем.
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Это с кем они на связи? С эдиком басуриным? Не простудите уши.
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Если они с эдиком на одной волне,то я бы призвал: " Не злоупотребляйте!"

Ведь то, что задвигает эдик не каждый выдержит.
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теперь цензор каждый день и по несколько раз в день будет мусолить эту тему, да всем насрать на слепо-глухо-немых инвалидов.
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Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. Но мы намерены провести свое внутреннее расследование. Источник: http://censor.net.ua/n437604
Какое расследование вы собираетесь теперь провести, если ни у вас, ни у Украины спустя сутки но всё ещё нету та и не будет непосредственного доступа к месту преступления? Что вы собрались расследовать, - уже уничтоженные сепарами улики и подложенные визитки Яроша?
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Так, командир української ДРГ лейтенант Волошин?
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от того же расследования Билингкэта больше пользы, чем от этого ОБСЕ, которые что-то видят, но сделать выводы что это такое не могут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ проведет расследование подрыва автомобиля СММ на оккупированной Луганщине: "Мы на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента"
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